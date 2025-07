Povestea cutremurătoare a fiicei adoptive a lui Marius Lăcătuș: „Ți se rupea inima de ce vedeai. Am luat-o acasă fără să ezităm”

Povestea cutremurătoare a fiicei adoptive a lui Marius Lăcătuș a fost făcută publică de către fostul mare fotbalist de la Steaua. El a povestit în primul rând contextul în care el și soția lui Mariana au decis să facă acest pas.

De asemenea, cel poreclit „Fiara” a explicat și prin ce emoții puternice a trecut când a ajuns la căminul respectiv, în urmă cu 24 de ani. În plus, fostul antrenor, în prezent analist TV, în vârstă de 61 de ani, a vorbit și despre importanța copleșitoare pe care el crede că o are apariția unui copil în cadrul oricărei familii.

Nu în ultimul rând, Lăcătuș a punctat că el și soția lui s-au raportat încă din prima clipă la Alexandra Dominique, fiica lor adoptivă, ca la copilul lor natural, fără vreun fel de ezitare în nici măcar un moment din acest punct de vedere.

„Alexandra Dominique era mică, mică atunci când am adoptat-o. Nu a fost o decizie grea. Atâta timp cât am încercat să facem un copil și natural, și artificial și n-a fost să fie…

O familie fără copii nu e o familie împlinită, zic eu. Ne-am gândit și am mers la un cămin de copii, am văzut ce ni s-a oferit. Am luat-o acasă… Dacă ajungi în situația asta, i-ai lua acasă pe toți copiii de la orfelinat.

Dacă intrai acolo, la leagănul de copii, și vedeai… Crede-mă că ți se rupea inima. Vezi o dată, de două ori un băiețel, apoi o fetiță o dată, de două ori, de trei ori, te atașezi de ei. Trebuie să iei o decizie. Ne-a ajutat faptul că ne-au permis s-o ducem acasă, să stea o perioadă cu noi, să se acomodeze…

Dar să știi că pentru noi Alexandra e copilul nostru și atât, punct!”, în cadrul

Alexandra Dominique Lăcătuș este o tânără actriță în ascensiune în România

În prezent, fiica adoptivă a lui reprezintă un mare motiv de mândrie pentru întreaga familie. Ea este actriță și a jucat recent într-un serial destul de îndrăgit, „Adela”, difuzat de Antena 1.

Alexandra Dominique a făcut liceul în Spania, la Oviedo, orașul în care „Fiara” a jucat timp de două sezoane, între 1991 și 1993. Ulterior, ea a urmat cursurile Școlii de Film din Madrid.