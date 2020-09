Povestea cutremurătoare a unui băieţel, găsit fără suflare alături de câinele său. A fost prins în incendiile devastatoare din SUA

Povestea tristă a unui băiețel de doar 12 ani din SUA, găsit fără suflare alături de câinele său în incendiile devastatoare din SUA, a făcut ocolul presei din întreaga lume.

Wyatte Tofte, un băiat din statul Oregon, situat în partea de nord vest a țării, lovit grav de incendiile de vegetație, a avut un final tragic.

Alături de cățelul său, copilul a încercat să fugă din calea focului și s-a adăpostit în mașina familiei. Corpul acestuia, alături de cel al câinelui său, a fost găsit fără viață, miercuri, de pompieri.

Povestea tristă a unui băiețel găsit fără suflare alături de câinele său în incendiile din SUA

O poveste extrem de tristă vine în aceste zile din Statele Unite ale Americii, acolo unde un băieţel a fost găsit fără suflare alături de câinele său în incendiile de proporții care au lovit Coasta de Vest.

Originar din orășelul Lyons din Oregon, puștiul Wyatte Tofte a încercat să-și salveze viața din calea focului masiv care a lovit zona în care locuia, scrie FoxNews.

Și-a luat cel mai bun prieten, câinele său, și au căutat să se adăpostească. Din nefericire, băiatul nu a reușit să scape cu viață, iar miercuri, echipele de salvare i-au găsit trupul fără viață în mașina familiei. Alături de el stătea, tot fără suflare, credinciosul său prieten, câinele.

Aproape întreaga familie a băiețelului, ucisă sau rănită de incendii

În incendiul care i-a luat viața micuțului Wyatte Tofte a mai pierit și bunica sa, Peggy Moso, cea care a fost prinsă de flăcările imense.

Mama copilului, Angela Moso, se află la anestezie și terapie intensivă la spital cu răni grave, pe o mare suprafață a corpului, după ce a fost cuprinsă și ea de incendiu.

Tatăl băiețelului, Cristopher Tofte, a confirmat decesul fiului său și a mamei sale: ”Focul abătut asupra localității Lyons a luat viața multor oameni, inclusiv a mamei mele Peggy Mosso și băiatului Wyatt Tofte.

De asemenea, soția mea este grav rănită la o secție ATI de la spital ”, a spus bărbatul îndurerat, conform sursei citate.

Guvernatorul din Oregon, Kate Brown, a decretat marți stare de urgență în mai multe comunități afectate de incendii.

15 persoane au murit în incendiile de vegetație care au loc în aceste zile în California, Oregon și Washington

“Nu am văzut niciodată un asemenea incendiu în statul nostru”, a scris Brown joi pe Twitter. Acesta a mai adăugat că ”În prezent, există incendii care ard peste 360.00 de acri. Pentru a înțelege gravitatea situației, trebuie să avem în vedere că în ultimii 10 ani, o medie de 200.000 de hectare arde într-un an întreg. Am văzut aproape dublu decât în ​​3 zile”.