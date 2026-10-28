Povestea de dragoste dintre Harry Kane și soția sa, Kate. Blondina este cea mai mare susținătoare a fotbalistului

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Jucătorul de fotbal Harry Kane trăiește una dintre cele mai frumoase povește de dragoste. Și-a construit o familie solidă alături de soția sa, Kate, care este cea mai mare susținătoare a sa. Fotbalistul are numai cuvinte de laudă pentru blondină.

Harry Kane, poveste de iubire specială alături de partenera sa

Harry Kane (33 ani) este marele . Starul lui Bayern Munchen și al naționalei Angliei a primit acest premiu chiar în orașul său natal, Londra din Marea Britanie. Ceremonia s-a desfășurat pentru prima oară în această țară, anterior evenimentul având loc în Paris, Franța.

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Celebrul jucător de fotbal a fost însoțit la teatrul Palladium de cea mai importantă persoană din viața sa. Fotbalistul și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru partenera sa de viață. Kate Goodland (33 ani) îi este soție de 7 ani și i-a dăruit mai mulți urmași. face mereu gesturi speciale pentru blondină.

„Persoana care mi-a fost alături prin tot ce am trecut”, a scris englezul legat de o filmare emoționantă în care o îmbrățișează pe mama copiilor săi. Clipul inedit a fost distribuit pe pagina de Instagram și a scos la iveală povestea de dragoste dintre cei doi, aceștia având o relație neașteptată încă din copilărie.

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Mai exact, atacantul lui Bayern Munchen a întâlnit-o pe frumoasa blondină când avea doar 4 ani pentru că erau vecini. Apropierea dintre ei a început în școala primară Larkswood din Chingford, situată în estul Londrei. În copilărie au prieteni foarte buni, însă în adolescență au devenit mai apropiați. Astfel, au devenit un cuplu, iar în anul 2005 au fost suprinși într-o fotografie celebră împreună cu fostul jucător de fotbal David Beckham. Ulterior, Kate l-a susținut în toate perioadele dificile ale carierei. I-a fost alături de fiecare dată când a fost împrumutat la Leyton Orient, Millwall și Norwich.

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Sacrificiile făcute de soția lui Harry Kane

Harry Kane a cerut-o de soție pe Kate în anul 2017. Momentul a avut loc în timpul unei vacanțe petrecute în Bahamas. Aveau deja un copil. Doi ani mai târziu au ajuns la altar. După ce și-au unit destinele blondina a făcut mai multe sacrificii pentru a-i fi aproape. Acest lucru a fost resimțit cel mai mult în 2023 când atacantul a plecat de la Tottenham, după ce devenise cel mai bun marcator din istoria clubului londonez. A semnat cu Bayern Munchen, însă adaptarea în Germania nu a fost deloc ușoară pentru familia sa. Provocările din planul profesional l-au determinat pe sportiv să fie ambițios.

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La un moment dat, a povestit că a locuit singur vreme de 4 luni într-un hotel de lux din Munchen, dar a simțit mereu absența celor dragi. După această perioadă fotbalistul a achiziționat o proprietate evaluată la aproximativ 30 de milioane de lire sterline. Vila este situată pe un deal și are o vedere superbă spre valea râului Isar.

I-a oferit, prin urmare, familiei sale formată din soția sa și cei patru copii, o oază de liniște. Mai mult decât atât, locuința se bucură de foarte multă intimitate. Aceasta este situată la o distanță de circa 25 de minute de mers cu mașina de terenul de antrenament al echipei Bayern Munchen.

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Ce meserie are blondina

În altă ordine de idei, partenera lui Harry Kane este absolventă a Universității Middlesex, unde a studiat știința sportului. A devenit antrenoare de fitness, dar a recurs la numeroase schimbări pentru a-i fi bine jucătorului englez. Cu toate acestea, câștigă sume impresionante de pe urma meseriei sale. Are sute de mii de urmăritori pe Instagram.

Atacantul a ținut să-i mulțumească blondinei chiar în timpul ceremoniei de decernare a Balonului de Aur. „Tu faci sacrificii pentru ca eu să-mi îndeplinesc visurile”, i-a transmis Harry Kane partenerei sale de viață, care a fost un sprijin important de-a lungul anilor. Mai mult decât atât, sportivul a descris-o în repetate drept cea mai bună prietenă.

De asemenea, jucătorul a subliniat că blondina este cel mai mare susținător al său. În aceeași notă, a transmis că soția sa a muncit enorm pentru a fi un nume pe cont propriu. Kate este cea care îl ține mereu cu picioarele pe pământ pe jucător, după cum a afirmat la scurtă vreme după ce și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.