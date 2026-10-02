Povestea de excepție a lui Gornik Zabrze, echipa din „Petroșaniul Poloniei” care face senzație în Ekstraklasa. Acționarul majoritar este un fost mare fotbalist al Germaniei

Campionatul Poloniei a început cu o surpriză. După aproape o treime jucată din Ekstraklasa, liderul ligii este Gornik Zabrze. Formația a revenit în lumina reflectoarelor după decenii de mediocritate.
Gornik provine dintr-un oraș mic al Poloniei, cu numai 160.000 de locuitori, la mare distanță de marile metropole ale țării. Zabrze este de 3 ori mai mic decât Poznan (orașul actualei campioane a Poloniei, Lech) și de aproape 13 ori mai mic decât capitala țării, Varșovia. Orașul nu oferă mari oportunități de a petrece timpul liber, motiv pentru care fotbaliștii lui Gornik locuiesc în marile orașe apropiate: Gliwice și Katowice, fiind distanțe ușor de parcurs:
Zabrze este unul dintre orașele miniere ale Poloniei, motiv pentru care echipa poartă denumirea ”Gornik” (n.r – în poloneză: ”Minerul”). Micuțul oraș aflat aproape de granița cu Cehia are o tradiție uriașă în fotbalul polonez și o bază solidă de fani. Gornik a adunat la stadion, în debutul acestei stagiuni, o medie de 27.400 de fani. Actualul lider al clasamentului are a doua cea mai mare asistență din campionat, după Lech Poznan – 31.000 de fani, potrivit World Football.
Provenită dintr-o zonă muncitorească a Poloniei, Gornik a cunoscut gloria înainte de căderea regimului sovietic. ”Roș-albaștrii” au un palmares impresionant la nivel național: 14 titluri de campioană a Poloniei, 7 Cupe ale Poloniei, o Cupă a Ligii și o Supercupă.
Perioada de glorie a echipei din Zabrze a fost în anii ’60 și ’70. Clubul a reușit performanța de a cuceri 5 titluri consecutive în Polonia, în perioada 1963-1968. În 2 dintre cele 5 sezoane, Gornik a realizat eventul (în 1965 și 1968).
Tot în aceeași perioadă, ”roș-albaștrii” au fost o prezență constantă în cupele europene. Cel mai bun parcurs în Cupa Campionilor Europeni l-a înregistrat în sezonul 1967-1968, când a ajuns până în sferturile de finală. Polonezii au fost eliminați, atunci, de Manchester United.
Apogeul european al lui Gornik Zabrze a fost atins doi ani mai târziu. Echipa a participat în Cupa Cupelor, unde a fost aproape de a pune mâna pe trofeu. Gornik a cedat, în ultimul act, contra lui Manchester City, 1-2, fiind singura echipă poloneză care a jucat o finală continentală. Totuși, în drumul către ultima rundă, a eliminat nume grele ale vremurilor: Olympiacos, Rangers, Levski și AS Roma.
După 1990, Gornik Zabrze nu a mai fost ”un jucător important la masa greilor” din Polonia. Echipa a mai reușit o clasare pe locul 2, în sezonul 1990-1991, iar ulterior a urmat declinul. Clubul a avut prestații modeste în Ekstraklasa și problemele au culminat în sezonul 2009/2010 cu retrogradarea. Atunci, Gornik a terminat pe penultimul loc în campionat.
A promovat după un sezon, dar a retrogradat din nou în 2015/2016. Gornik a urcat din nou, în 2016, din prima încercare și și-a securizat în fiecare an poziția în Ekstraklasa.
Lukas Podolski, fost mare internațional german, cu peste 100 de meciuri și goluri pentru Koln, Bayern Munchen, Arsenal, Inter sau Galatasaray, a decis să se retragă din fotbal în țara natală a părinților săi. Originar din regiunea Silezia-Superioară, din care face parte și orașul Zabrze, alegerea fostului internațional a fost ușoară. A semnat în 2021 cu Gornik și a pus umărul la reconstrucția echipei.
Germanul a strâns nu mai puțin de 135 de apariții și 25 de goluri pentru echipa poloneză. Podolski s-a retras la sfârșitul sezonului trecut, dar acest lucru a coincis cu primul trofeu câștigat de Gornik după o pauză de 38 de ani. ”Roș-albaștrii” au învins, în finala Cupei Poloniei, pe Rakow, echipa lui Bogdan Racovițan, 2-0. De asemenea, în campionat, echipa a terminat pe locul 2.
Perioada petrecută la Gornik, dar și originile sale l-au convins pe Podolski să se implice în club și după ce ”și-a pus ghetele în cui”. În vara acestui an, a devenit acționarul majoritar al echipei, prin intermediul companiei lui cu sediul în Germania, LP Holding Group GmBH. Fostul campion mondial a cumpărat 86% din acțiuni, în schimbul a 960.000 de euro.
Trupa din sud-vestul Poloniei trăiește o nouă perioadă de glorie, deși, pe hârtie, este departe de a se lupta cu granzii campionatului. Valoarea totală de piață a fotbaliștilor lui Gornik este de 31.4 milioane de euro, adică cu peste 1.5 ori mai puțin decât campioana en-titre, Lech Poznan: 54.5 milioane de euro.
Sosirea, în vară, a atacantului Erik Prekop de la Slavia Praga și a extremei Bruno Durdov, de la Hajduk Split, a adus consistența de care echipa avea nevoie. După 9 etape din Ekstraklasa, Gornik este lider, cu 22 de puncte și are o medie de 2 goluri per meci.