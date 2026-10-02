Povestea de excepție a lui Gornik Zabrze, echipa din „Petroșaniul Poloniei” care face senzație în Ekstraklasa. Acționarul majoritar este un fost mare fotbalist al Germaniei

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Campionatul Poloniei a început cu o surpriză. După aproape o treime jucată din Ekstraklasa, liderul ligii este Gornik Zabrze. Formația a revenit în lumina reflectoarelor după decenii de mediocritate.

Revelația Poloniei provine dintr-un oraș similar cu Petroșani

Gornik provine dintr-un oraș mic al Poloniei, cu numai 160.000 de locuitori, la mare distanță de marile metropole ale țării. Zabrze este de 3 ori mai mic decât Poznan (orașul actualei campioane a Poloniei, Lech) și de aproape 13 ori mai mic decât capitala țării, Varșovia. Orașul nu oferă mari oportunități de a petrece timpul liber, motiv pentru care fotbaliștii lui Gornik locuiesc în marile orașe apropiate: Gliwice și Katowice, fiind distanțe ușor de parcurs:

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11 kilometri este distanța între Zabrze și Gliwice

este distanța între Zabrze și Gliwice 21 de kilometri este distanța între Zabrze și Katowice

Zabrze este unul dintre orașele miniere ale Poloniei, motiv pentru care echipa poartă denumirea ”Gornik” (n.r – în poloneză: ”Minerul”). Micuțul oraș aflat aproape de granița cu Cehia are o tradiție uriașă în fotbalul polonez și o bază solidă de fani. Gornik a adunat la stadion, în debutul acestei stagiuni, o medie de 27.400 de fani. Actualul lider al clasamentului are a doua cea mai mare asistență din campionat, după Lech Poznan – 31.000 de fani, potrivit .

Gornik este singura finalistă europeană din Polonia

Provenită dintr-o zonă muncitorească a Poloniei, Gornik a cunoscut gloria înainte de căderea regimului sovietic. ”Roș-albaștrii” au un palmares impresionant la nivel național: 14 titluri de campioană a Poloniei, 7 Cupe ale Poloniei, o Cupă a Ligii și o Supercupă.

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Perioada de glorie a echipei din Zabrze a fost în anii ’60 și ’70. Clubul a reușit performanța de a cuceri 5 titluri consecutive în Polonia, în perioada 1963-1968. În 2 dintre cele 5 sezoane, Gornik a realizat eventul (în 1965 și 1968).

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Tot în aceeași perioadă, ”roș-albaștrii” au fost o prezență constantă în cupele europene. Cel mai bun parcurs în Cupa Campionilor Europeni l-a înregistrat în sezonul 1967-1968, când a ajuns până în sferturile de finală. Polonezii au fost eliminați, atunci, de Manchester United.

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Apogeul european al lui Gornik Zabrze a fost atins doi ani mai târziu. Echipa a participat în Cupa Cupelor, unde a fost aproape de a pune mâna pe trofeu. Gornik a cedat, în ultimul act, contra lui Manchester City, 1-2, fiind singura echipă poloneză care a jucat o finală continentală. Totuși, în drumul către ultima rundă, a eliminat nume grele ale vremurilor: Olympiacos, Rangers, Levski și AS Roma.

După 1990, Gornik Zabrze nu a mai fost ”un jucător important la masa greilor” din Polonia. Echipa a mai reușit o clasare pe locul 2, în sezonul 1990-1991, iar ulterior a urmat declinul. Clubul a avut prestații modeste în Ekstraklasa și problemele au culminat în sezonul 2009/2010 cu retrogradarea. Atunci, Gornik a terminat pe penultimul loc în campionat.

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A promovat după un sezon, dar a retrogradat din nou în 2015/2016. Gornik a urcat din nou, în 2016, din prima încercare și și-a securizat în fiecare an poziția în Ekstraklasa.

Lukas Podolski s-a retras de la Gornik Zabrze și a cumpărat clubul

Lukas Podolski, fost mare internațional german, cu peste 100 de meciuri și goluri pentru Koln, Bayern Munchen, Arsenal, Inter sau Galatasaray, a decis să se retragă din fotbal în țara natală a părinților săi. Originar din regiunea Silezia-Superioară, din care face parte și orașul Zabrze, alegerea fostului internațional a fost ușoară. A semnat în 2021 cu Gornik și a pus umărul la reconstrucția echipei.

Germanul a strâns nu mai puțin de 135 de apariții și 25 de goluri pentru echipa poloneză. , dar acest lucru a coincis cu primul trofeu câștigat de Gornik după o pauză de 38 de ani. ”Roș-albaștrii” au învins, în finala Cupei Poloniei, pe , 2-0. De asemenea, în campionat, echipa a terminat pe locul 2.

Perioada petrecută la Gornik, dar și originile sale l-au convins pe Podolski să se implice în club și după ce ”și-a pus ghetele în cui”. În vara acestui an, a devenit acționarul majoritar al echipei, prin intermediul companiei lui cu sediul în Germania, LP Holding Group GmBH. Fostul campion mondial a cumpărat 86% din acțiuni, în schimbul a 960.000 de euro.

Gornik Zabrze este lider în Ekstraklasa

Trupa din sud-vestul Poloniei trăiește o nouă perioadă de glorie, deși, pe hârtie, este departe de a se lupta cu granzii campionatului. Valoarea totală de piață a fotbaliștilor lui Gornik este de 31.4 milioane de euro, adică cu peste 1.5 ori mai puțin decât campioana en-titre, Lech Poznan: 54.5 milioane de euro.

Sosirea, în vară, a atacantului Erik Prekop de la Slavia Praga și a extremei Bruno Durdov, de la Hajduk Split, a adus consistența de care echipa avea nevoie. După 9 etape din Ekstraklasa, Gornik este lider, cu 22 de puncte și are o medie de 2 goluri per meci.