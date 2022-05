Povestea de film a lui Carlo Ancelotti. Cum a scris o pagină din istoria fotbalului și a cinematografiei alături de doi dintre cei mai mari regizori din toate timpurile

Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului și primul care a reușit să devină .

Ziua în care Carlo Ancelotti a intrat pe teren alături de doi dintre cei mai mari regizori din istoria cinematografiei

Chiar și după 40 de ani de carieră, mai sunt încă povești extraordinare despre „Carletto”, care e la un pas să doboare recordul lui Paco Gento și să câștige pentru a șasea oară cel mai important trofeu intercluburi, Liga Campionilor.

Fostul mare mijlocaș a început fotbalul la AC Parma în 1975 și deși avea să scrie deja o pagină importantă de istorie, chiar dacă urma să aflăm acest lucru abia 46 de ani mai târziu. Dar poate chiar ăsta e motivul pentru care fotbalul e cel mai frumos sport din lume.

Să revenim. E 1975. Marele regizor italian, Bernardo Bertolucci filma undeva la Parma „Salo”, în timp ce mentorul său, un alt mare regizor, Pier Paolo Pasolini, avea filmări la doar câțiva kilometri distanță pentru filmul „1900”. Relațiile dintre cei doi se răciseră destul de mult după ce Pasolini a criticat producția „Ultimul tango la Paris”. Și totuși ce legătură are asta cu fotbalul sau cu Carlo Ancelotti ar spune unii cititori.

Cum a reușit Carlo Ancelotti să îi împace pe Pasolini și Bertolucci

Spunem de multe ori că fotbalul unește oameni și arde orice diferende sau conflicte. La fel s-au gândit și echipele de filmare ale celor doi regizori, care au decis să îi împace pe Pasolini și Bertolucci printr-un meci de fotbal. Mai exact, actrița Laura Betti a fost cea care a venit cu ideea. Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului…

Marele Pasolini era un fan împătimit al fotbalului și nu de puține ori juca fotbal alături de prieteni. De altfel, Pier Paolo Pasolini spunea că cel mai mare poet este golgheterul sezonului și spunea despre fotbal că este „ultimul ritual sacru al timpurilor noastre” ori că „după literatură și sex, fotbalul este una dintre cele mai mari plăceri”.

Bertolucci avea însă probleme să găsească 11 jucători, vedetele Robert de Niro, Gerard Depardieu, Burt Lancaster sau Donald Sutherland neparticipând la „meciul împăcării”. Dorind să câștige totuși în fața lui Pasolini, Bertolucci i-a cerut ajutorul fostului președinte de la Parma, care i-a trimis doi puști de 15 ani care să facă diferența pe teren, bineînțeles unul dintre ei era nimeni altul decât .

Carlo Ancelotti îi aduce victoria lui Bernardo Bertolucci

Prezentat ca un puști care căra sculele pe platou, juniorul Parmei a fost omul meciului și a marcat un gol de care nici măcar nu își mai amintește, iar echipa lui a întors scorul de 0-2 și a câștigat cu 5-2, „Carletto” primind trofeul pentru cel mai bun jucător și o… prăjitură.

Abia în 2019 avea să se afle că acel puști era actualul antrenor al lui Real Madrid, , datorită jurnaliștilor italieni de la Gazzetta dello Sport, după apariția unui film documentar despre meciul de fotbal dintre regizorii Pasolini – Bertolucci, care a rămas în istoria cinematografiei, dar iată intră și în istoria fotbalului: „Da, acel copil sunt eu. Am câștigat și Bertolucci ne-a mulțumit pentru contribuția noastră decisivă”, a declarat antrenorul lui Real Madrid conform .

Carlo Ancelotti, mărturie emoționantă despre acel meci: „De acolo am mers în jurul lumii alergând după o minge”

își aduce foarte bine aminte acel meci, singurul lucru care îi lipsește din memorie e chiar golul reușit, iar antrenorul italian a cerut copie a fotografie în care apare alături de cele două echipe de filmare: „În ziua de azi, cu doi regizori faimoși, ar fi fost în direct la televizor, oameni în jurul terenului. Niciunul dintre aceste lucruri nu s-a întâmplat. Am ridicat cupa, am făcut câteva fotografii și am fost să facem un duș la hostelul din apropiere. Era extrem de frig.

Fotbalul a fost viața mea. M-am visat jucând, toate lucrurile pe care le face un copil și au devenit realitate. Acum 46 de ani eram la Citadella și de acolo am mers în jurul lumii alergând după o minge”.

Pier Paolo Pasolini și-a găsit sfârșitul pe un teren de fotbal la scurtă vreme după acel meci

Pier Paolo Pasolini (1992-1975) este considerat unul dintre cei mai mari intelectuali și artiști italieni ai secolului XX, fiind de asemenea și poet, scriitor și publicist. Cele mai importante filme ale sale sunt Mamma Roma (1962), Teorema (1968), Il Decameron (1970) și Salo (1975).

A fost asasinat la Ostia, Roma chiar în aceeași lună noiembrie, în care s-a împăcat cu Bertolucci prin acel meci, iar corpul său bătut, strivit și ars a fost găsit chiar pe un teren de fotbal. Misterul morții sale nu a fost niciodată rezolvat, însă există mai multe teorii. Deschis către homosexualitate, Pasolini ar fi fost ucis din ură sau ar fi fost un asasinat politic ordonat de mafie. Suspectul condamnat și-a retras mărturia după 29 de ani, iar noi dovezi arată că Pasolini ar fi fost victima unui furt, după ce mai multe role ale filmului Salo au dispărut.

Se poate spune deci că Ancelotti a reușit să îi împace pe cei doi mai regizori cu doar câteva zile înainte de tragica moarte a lui Paolo Pasolini.

Cine este regizorul Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci (1941-2018) a fost unul dintre cei mai mari regizori și scenariști italieni, cu o carieră de peste 50 de ani și a decedat tot în noiembrie, ca Pasolini, din cauza unui cancer la plămâni la vârsta de 77 de ani.

Cele mai importante filme ale sale sunt „Before The Revolution” (1964), „The Conformist” (1970), „Last Tango in Paris” (1972), „1900” (1976), „La Luna” (1979), „Tragedy of a Ridiculous Man” (1981) și nu în ultimul rând „The Last Emperor (1987), care a obținut nu mai puțin de nouă premii Oscar.