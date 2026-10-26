Povestea de film a lui Harry Kane! Arsenal l-a refuzat pentru că era „prea gras”, iar acum a câștigat Balonul de Aur

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Harry Kane este câștigătorul Balonului de Aur 2026! Atacantul lui Bayern München a primit cea mai importantă distincție individuală din fotbal, după un sezon extraordinar, în care a înscris nu mai puțin de 73 de goluri pentru club și națională. Povestea jucătorului britanic este una fabuloasă. A fost refuzat de Arsenal pentru că era considerat prea gras și a fost urmărit ani la rând de „blestemul” trofeelor.

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! „Blestemul” care l-a urmărit ani întregi și povestea necunoscută a englezului

Până să ajungă în vârful fotbalului mondial, Harry Kane a avut parte de o carieră complicată, care nu a semănat deloc cu cele ale contracandidaților săi la Balonul de Aur, Lamine Yamal și Kylian Mbappé. La numai opt ani, Arsenal a decis să renunțe la el, considerând că nu are calitățile necesare pentru a ajunge la cel mai înalt nivel. Ani mai târziu, Liam Brady, fostul conducător al academiei londoneze, avea să recunoască faptul că tânărul atacant fusese considerat prea plinuț. Kane a continuat să joace fotbal și a ajuns în academia lui Tottenham, marea rivală a lui Arsenal. Nici acolo nu a fost privit inițial ca un mare talent. Între 2011 și 2013, atacantul a fost împrumutat la Leyton Orient, Millwall, Norwich City și Leicester City, fără să reușească să se impună cu adevărat.

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În sezonul 2014-2015, Mauricio Pochettino i-a oferit șansa de a se impune la Tottenham. Kane a profitat din plin și a înscris 21 de goluri în Premier League, devenind una dintre marile revelații ale campionatului. Au urmat ani în care englezul s-a transformat într-unul dintre cei mai eficienți atacanți ai Europei, iar în 2023 a părăsit formația londoneză cu 280 de goluri în toate competițiile, record absolut în istoria clubului.

Fotografia cu David Beckham și povestea de dragoste începută în copilărie

Harry Kane o cunoaște pe Katie Goodland încă din copilărie, cei doi fiind elevi ai aceleiași școli din Londra. Relația lor a început înainte ca atacantul să devină celebru, iar Katie i-a fost alături în toate etapele carierei. S-au căsătorit în 2019 și au împreună patru copii. Povestea lor ascunde însă și un detaliu spectaculos. În 2005, Kane și Katie au participat la inaugurarea academiei de fotbal a lui David Beckham. Cei doi copii au fost fotografiați alături de fostul căpitan al Angliei, idolul lui Kane din acea perioadă. Imaginea avea să devină celebră peste ani, când băiatul care îl privea cu admirație pe Beckham ajunsese, la rândul său, căpitanul naționalei Angliei.

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100 de milioane de euro pentru a scăpa de „blestemul” trofeelor

Deși în perioada petrecută la Tottenham marca pe bandă rulantă și era considerat unul dintre cei mai buni jucători din Premier League, Harry Kane a avut parte și de numeroase dezamăgiri. A devenit cel mai bun marcator din istoria clubului, dar nu a reușit să câștige niciun trofeu. A pierdut finala Ligii Campionilor din 2019, împotriva lui Liverpool, și două finale ale Cupei Ligii Angliei. În 2023, la 30 de ani, a decis că este momentul unei schimbări și a acceptat oferta lui Bayern München, care a plătit aproximativ 100 de milioane de euro pentru transferul său.

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Mutarea în Germania părea să îi garanteze succesul, mai ales că Bayern câștigase precedentele 11 titluri în Bundesliga. Numai că primul sezon s-a transformat într-un adevărat coșmar. Bavarezii au pierdut Supercupa Germaniei, au fost eliminați din Cupă de o echipă din liga a treia și au încheiat campionatul pe locul al treilea. Așteptarea s-a încheiat în mai 2025, când Bayern a devenit campioana Germaniei, iar Kane a cucerit primul trofeu major al carierei. Englezul se apropia de 32 de ani și era considerat de aproape un deceniu unul dintre cei mai buni atacanți ai lumii, însă până în acel moment nu avusese ocazia să sărbătorească nici măcar un trofeu câștigat.

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Sezonul fabulos care i-a adus Balonul de Aur. 73 de goluri pentru Bayern și Anglia

A înscris 61 de goluri pentru Bayern München și alte 12 pentru naționala Angliei, ajungând la 73 de reușite în numai 65 de apariții. În Bundesliga a marcat de 36 de ori, cucerind pentru a treia oară consecutiv titlul de golgheter, iar în Liga Campionilor a înscris 14 goluri. Kane a marcat în 47 de meciuri diferite pentru club și națională și nu a avut niciodată o serie mai lungă de două partide consecutive fără gol. Englezul a impresionat și la Campionatul Mondial din 2026, unde a înscris șase goluri și a contribuit la clasarea Angliei pe locul al treilea. Atacantul a ajuns astfel la 14 reușite la turneele finale mondiale, depășindu-l pe și devenind cel mai bun marcator englez din istoria competiției.

Pasionat de fotbal american, Harry Kane visează la o carieră în NFL

Harry Kane are și o pasiune mai puțin cunoscută. Atacantul englez este îndrăgostit de fotbalul american și îl admiră pe Tom Brady, legendarul quarterback care a câștigat de șapte ori Super Bowl. Kane a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a încerca o carieră în NFL după retragerea din fotbalul european. Atacantul și-ar dori să evolueze pe postul de kicker.