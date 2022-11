Povestea de film a lui Richarlison, brazilianul care a mutat Copacabana în Qatar: ”Mi-a fost foame. Trebuia să reușesc”

La națională, pentru care a debutat pe 8 septembrie 2018, a adunat deja 38 de selecții. Și marcase 17 goluri. Este deja un nume important în Premier League. Iar după primul său meci la o Cupă Mondială, concretizată cu , acesta este rostit cu respect și Brazilia. Da, este vorba despre Richarlison.

Richarlison, ”omul foarfecă” din Brazilia- Serbia 2-0: ”Dumnezeu m-a pus în locul potrivit”

Ați spune că această frază este legată de partida Brazilia – Serbia. În care a marcat de două ori. Și, da, se potrivește perfect. Însă nu, este mai degrabă explicația pentru resorturile care au condus fie și la debutul său la Cupa Mondială.

Pentru că, vârful naționalei lui Tite face față presiunii. Este un supraviețuitor. Și găsește mereu calea de a se ridica și de a trage cu dinții pentru a reuși. Și nu poate să fie altfel, după cum dezvăluia într-un interviu pentru FourFourTwo.

”Viața mea s-ar fi putut încheia de mai multe ori, deoarece am fost în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Spre exemplu în ziua în care un tip mi-a îndreptat arma spre cap, crezând că sunt un traficant de droguri care încearcă să-i fure punctul de distribuție.

Eram speriat. M-am gândit: „Dacă apasă pe trăgaci, sunt mort” – dar am supraviețuit și am mers mai departe. Am visat să fiu fotbalist și m-am concentrat pe antrenament pentru a-mi atinge obiectivul.

Întotdeauna am făcut alegerile corecte și Dumnezeu m-a pus în locul potrivit”, mărturisește el.

Primii pași. În viață

Povestea lui Richarlison este similară cu a multor puști porniți din familiile fără stare materială din Brazilia. A crescut în Vila Rubia, în zona Nova Venecia, din sud-estul Braziliei.

N-a avut o copilărie idilică. Dar pune accent pe amintirile frumoase. ”Este un oraș frumos și mereu merg să-l vizitez când am vacanță. Am fost crescut într-o familie foarte umilă, așa că am crescut jucându-mă cu zmee și mingi de fotbal.

Mi-aduc aminte că vecinul nostru a tăiat iarba și a aruncat-o. Iar eu și fratele meu am luat-o și am plantat-o ​​la noi în curte, pentru a ne face propriul gazon. Am făcut două porți și am jucat fotbal”, povestește el.

Fotbalul însă, indiferent cât de talentat ești, într-o țară ca Brazilia, nu este o garanție că îți vei putea schimba viața. Iar dincolo de gardul bătăturii așteaptă, perfidă, tentația unei schimbări rapide. Radicală. Dar și extrem de periculoasă.

”În zona în care locuiam erau mulți oameni care consumau droguri. Și arme. Era liniște, dar pericolul era acolo. De câteva ori mi s-a oferit iarbă, dar slavă Domnului că nu am fumat-o niciodată.

Antrenorii de la școala mea de fotbal au fost ofițeri de poliție. Iar ei ne-au dat mereu, mie și fratelui meu, sfaturi bune.

Mulți dintre prietenii mei s-au pierdut din pricina drogurilor. Și cei mai mulți dintre ei sunt în închisoare. Încă mai vorbesc cu ei, dar, din fericire, nu am mers pe acea cale.

Am avut conștiință. Nu am putut să o fac”, spune Richarlison.

Refuzat de Avai și Figueirense

La o vârstă fragedă a fost forțat să ia decizii importante. ”Mama și tata s-au despărțit și ea se muta din Nova Venecia. Eram deasupra camionului în care plecam și am sărit jos și am alergat la tatăl meu.

Știam că dacă voi sta cu mama nu voi juca fotbal, așa că m-am dus la tatăl meu și am stat cu el până la 10 ani”, spune el.

Când tatăl și-a schimbat locul de muncă și s-a mutat, a plecat și el la mama sa. Aceasta avea însă un salariu cu care abia apuca să acopere chiria. Așa că a trebuit să muncească.

Nu renunța însă la visul său. ”Mă gândeam doar la fotbal, jocul pe care îl iubeam de când eram copil. În fiecare zi alergam 9 km până la școala de fotbal și mă antrenam, fie că era în soare fierbinte sau pe ploaie. Nu am vrut să fac altceva”, povestește Richarlison.

A reușit să obțină dreptul de da probe la Avai și Figueirense. Dar n-a fost oprit. ”Figueirense mi-a dat răspunsul negativ de ziua mea. Am fost foarte trist și m-am gândit să renunț.

Dar când am ajuns acasă, la familia mea, am fost încurajat, iar antrenorul meu de la Gazetinha mi-a spus să continui”, își amintește.

Momentul de cotitură: ”Mi-a fost foame. Trebuia să reușesc”

A decis să meargă mai departe. Și evolua pentru echipa U20 a lui Real Noroeste. Și a atras atenția unui scouter al lui America-MG, care l-a invitat să dea o probă pentru Academia echipei din Belo Horizonte.

Trebuia să impresioneze. Nu doar pentru visul său. Ci pentru că nu-și mai permitea să revină acasă. Și erau 560 de kilometri. ”Am avut doar un bilet dus. Pentru că mi-a fost foame și am cheltuit banii pentru un bilet dus-întors pe mâncare. Trebuia să reușesc”, dezvăluie el.

A izbutit. A semnat în decembrie 2014. Apoi, în patru meciuri, a făcut istorie. A jucat în finala turneului Campeonato Mineiro U17, și și-a ajutat echipa să învingă pe Atletico Mineiro. Și să câștige trofeul pentru prima dată în 17 ani.

Alte obstacole. Și explozia

Dar, obstacolele nu întârziau să apară. Atunci când se pregătea să debuteze în echipa mare, s-a accidentat. A strâns iar din dinți, a revenit.

”A fost un an foarte trist, dar am învățat multe din el și am muncit din greu pentru a reveni și mai puternic”, spune el. Și a făcut-o: a marcat nouă goluri și a oferit patru pase decisive. Iar America-MG promova în primul eșalon brazilian.

Era 2016. A semnat, pe multe milioane de euro, un contract cu Nike. Era curtat de marea majoritate a marilor echipe braziliene. Și a ales Fluminense.

A marcat 19 goluri în 67 de meciuri în cele două sezoane petrecute acolo. Și a fost în echipa sezonului, în 2017, atunci când echipa sa a fost vicecampioană în Campeonato Carioca. În plus, a fost și golgeterul echipei U20 a Braziliei.

Drumul spre Europa era deschis. Ajax s-a interesat de el. Dar a ales Watford. ”Era visul meu din copilărie să joc aici”, explică. Și a rămas în Premier League. Mai întâi la Everton, iar, acum, la Tottenham.