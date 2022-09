Povestea de iubire dintre Alexandru Arșinel și Marinela, umbrită de suferință: ”Soția este paralizată, iar eu nu pot merge”

Alexandru și Marinela Arșinel sunt căsătoriți din anul 1968, cei doi iubindu-se neîntrerupt din momentul în care s-au cunoscut, cu doi ani mai devreme. June prim la acea vreme, Alexandru Arșinel debutase deja ca actor, dar momentul în care a văzut-o pe Marinela a fost cel care i-a schimbat viața.

Alexandru Arșinel, dezvăluiri despre soția lui, Marinela

Chiar dacă Alexandru Arșinel este, cu adevărat, celebru, când a venit vorba de viața din spatele scenei, actorul a fost discret din cale afară. Arareori a vorbit despre Marinela, soția lui, femeia pe care o cunoaște din 1966, la scurt timp după ce actorul se mutase în București, și de care s-a îndrăgostit fulgerător.

Marinela, o brunetă înaltă, de o frumusețe răpitoare și căreia cei apropiați îi spuneau ”Cubaneza”, era asistentă medicală. Cei doi s-au cunoscut la Ștrandul Tineretului din București, iar Alexandru Arșinel a făcut tot ce i-a stat în putință să o impresioneze. Ba chiar, la acea vreme, era dispus să facă un gest extrem pentru a-i atrage atenția ”Cubanezei”.

”La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns. Am plusat şi am întrebat-o: `Dar ce ai face dacă m-aş îneca?`. S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, povestea actorul în cartea sa biografică Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei, scrisă de Maria Capelos și publicată de editura All.

Cu toate acestea, cumva, legătura lor s-a concretizat după ce frumoasa tânără accepta să îi dea numărul de telefon actorului în plină ascensiune. Îndrăgostit până peste cap, Alexandru Arșinel o cerea de soție pe Marinela, iar ea a acceptat.

”Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, mai spunea actorul care a fost binecuvântat cu doi copii din relația cu soția lui, Bogdan și Cristian.

Alexandru Arșinel și Marinela, uniți de dragoste timp de 56 de ani

De-a lungul celor 56 de ani de când se iubesc, 54 de căsătorie, Alexandru Arșinel și Marinela au fost despărțiți când actorul era plecat în turnee. De cele mai multe ori, alături de Arșinel era și partenera lui de scenă, Stela Popescu, apropierea lor provocând, la un moment dat, și controverse.

Dar Marinela știa ”ce are acasă”, iar familia lor a fost ferită de gelozii. De altfel, povestea Alexandru Arșinel, i-a fost, întotdeauna, fidel. ”Am avut nenumărate admiratoare, chiar dacă am fost mereu urâțel. Nu am fost niciodată un Alain Delon, însă am avut șarm, umor.

Cred că asta le-a dat pe femei pe spate. Însă, eu nu am cedat ispitelor. Mă mai uităm, că orice bărbat, însă niciodată nu întreceam această granița. Am fost și sunt un bărbat fidel (…) Îi datorez multe acestei femei. Ea a fost echilibrul meu, cea care mi-a dat putere în multe momente dificile”, spunea Arșinel, pentru în urmă cu mai mulți ani.

Cu toate acestea, dragostea lor avea să fie pusă la încercare atunci când au ajuns la vârsta a treia. Soția lui Alexandru Arșinel avea un accident îngrozitor, în casă, iar de atunci totul s-a schimbat în viața lor.

Alexandru Arșinel, nedezlipit de soție în momentele de suferință

Anul 2016, chiar cel în care sărbătoreau 50 de ani de când se iubeau, a fost cel în care în familia lui Alexandru Arșinel s-a întâmplat nenorocirea. Marinela, soția marelui actor, avea un accident. În casă, în timpul unui eveniment de familie, la ziua nepotului, femeia avea grijă de copilașii care se jucau.

Doar că, într-un moment de neatenție, tocul i s-a agățat de scări, iar soția actorului s-a rostogolit. S-a lovit cumplit la cap și, din această cauză, a ajuns, de urgență, la spital. Operată de neurologi, Marinela Arșinel nu avea să își mai revină până în acest moment.

”A făcut un hematom, a mers la doctor şi a zis că imediat trebuie operată, că moare altfel. După operaţie nu a mai putut să meargă. I-a lăsat vorbirea, i-a lăsat o mână. O femeie foarte frumoasă”, povestea Alexandru Arșinel în .

De atunci însă, starea ei de sănătate s-a tot înrăutățit, în ciuda eforturilor făcute de marele actor, de copiii lor și de cei mai buni medici din țară. ”Suferă dincolo de tot ce vă închipuiţi că suferă o paralizie. Un accident…suferă de o tristeţe cumplită. Privirea ei transmite o tristeţe cumplită. Mă feresc să mă uit la ea, mă impresionează groaznic”, îi mărturisea Alexandru Arșinel lui Dan Negru.

Alexandru Arșinel își îngrijea soția în vila din Sinaia

După ce și-a dat seama că accidentul care i-a răpit puterea soției sale este unul care, din păcate, a fost mult mai grav decât bănuia în cele mai negre coșmaruri ale sale, Alexandru Arșinel a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i face viața cât mai ușoară soției sale.

De aceea, pe când mai era în putere, mergeau, cât de des se putea, la . Acolo, cum casa este situată într-o zonă retrasă și aveau intimitatea necesară, stăteau împreună, cu orele, pe verandă. Arșinel o mângâia cu vorbe dulci și, ca doi oameni care s-au iubit o viață, se bucurau, simplu, de prezența celuilalt.

Din păcate, de un an deja, nici de această bucurie nu au mai avut parte. Starea de sănătate a marelui actor s-a înrăutățit și ea, iar deplasările deveniseră din ce în ce mai grele dacă nu chiar imposibile.

”Vremea e bună de mers la Sinaia, dar trebuie să ai cu ce să te plimbi. Dacă nu ai obiectele la tine (dacă nu te țin picioarele, n. red.) e mai complicat. Te plimbi, dar te plimbi doar pe terasă. Și asta e bine, dar trebuie să ajungi la terasă.

Nu am mai fost la Sinaia de anul trecut, de dinainte de a ninge. Ca timp, în ultima vreme, nu lucrurile nu au fost favorabile urcării cu mașina. Nici eu nu mă simt bine, dar mai ales, acum e complicat. Soția este paralizată, iar eu nu pot merge cum trebuie. Noi avem un drum special ca să ajungem acasă, la Sinaia, cu ea, ca să o putem transporta. Nu am mers că nu am găsit nicio soluție în această perioadă”, spunea, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Arșinel la începutul acestui an.

Alexandru Arșinel, probleme cumplite de sănătate. Actorul e la ATI

Alexandru Arșinel se confruntă, de câteva luni încoace, cu grave probleme de sănătate. Țintuit la pat, Alexandru Arșinel a fost internat, pentru îngrijire de specialitate, într-un azil, dar nu a petrecut prea mult timp acolo, fiind dus, de urgență, la Spitalul Fundeni din Capitală.

Externat și dus acasă, timp de câteva săptămâni părea că starea lui se ameliorează. Doar că, din păcate, lucrurile nu au stat așa și, pe 15 septembrie 2022, Alexandru Arșinel a fost dus, de urgență, la Spitalul universitar din București. Inițial, durerile care îl măcinau, provocate de leziuni de decubit, au făcut ca internarea actorului să fie pe secția de Chirurgie Plastică.

Din păcate, problemele lui de sănătate s-au înrăutățit, iar medicii de la Spitalul Universitar, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, pentru ca supravegherea lui să fie continuă. Din informațiile noastre, pe lângă nenumăratele probleme cardiace pe care le are, Alexandru Arșinel ar suferi și de o pneumonie care îi dă de furcă.