Povestea de iubire dintre Florin Bogardo și Stela Enache. “Umblam cu buletinul ca să le dovedesc colegilor că m-am măritat”

Cunoscutul compozitor și cântăreț Florin Bogardo ar fi împlinit 80 de ani, pe 16 august. A încetat din viață, însă, pe 15 august 2009, lăsând în urmă o soție alături de care a trăit o poveste de dragoste ca-n filme, timp de 39 de ani, dar și una dintre cele mai valoroase pagini din istoria muzicii uşoare româneşti.

16 august 1942, ziua în care s-a născut compozitorul celebrei piese “Ani de liceu”. Cine a fost Florin Bogardo

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Stela Enache, celebra cântăreață, soția și partenera de viață a lui Florin Bogardo, ne dezvăluie lucruri neștiute despre viața lor. Stela Enache își aduce aminte câți ani a tot făcut cunoștință cu Florin Bogardo, celebrul compozitor al piesei “Ani de liceu”, pentru că el nu o mai ținea minte, și cum a cerut-o de soție în 1971, după trei zile.

Stela Enache face dezvăluiri neștiute din căsnicia cu marele compozitor și cântăreț

Celebra cântăreața ne povestește cum sărbătoreau ziua artistului și cine era mai sever sau mai blând cu Laura și Anton, copiii lor, atunci când erau mici. Stela Enache mărturisește că mama ei nu a știut niciodată că Florin Bogardo a murit, pentru că a încercat să o protejeze și dezvăluie de ce nu și-a mai putut reface viața niciodată.

Tot în interviu aflăm detalii din copilăria celebrei cântărețe, când bătea toți băieții cu cheia de la gât, ce îi place să facă în vacanțe și cum a reușit să urmeze trei școli în paralel. Aflăm, de asemenea, ce îi lipsește acum industriei muzicale românești și care este singurul vis neîmplinit al Stelei Enache, interpreta piesei “Ani de liceu”.

Cum se sărbătorea ziua lui Florin Bogardo: “Ne plăcea să stăm acasă, doar noi și copiii”

Pe data de 16 august ar fi fost ziua soțului dvs, frumosul și talentatul Florin Bogardo. Ce va plăcea să faceți, cum sarbătoreați?

-Dacă eram acasă, preferam să stăm împreună, noi doi împreună cu Laura si cu Anton. Nu am fost oameni de restaurant și de chefuri. Făceam acasă o masă frumoasă, aveam lumânări, aduceam o sticlă de șampanie și stăteam noi între noi. Aveam tort făcut de mama care ajungea dimineață cu trenul. Aveam și niște locuri unde ne plăcea să mergem, asta dacă mai ieșeam, dar stăteam într-un separeu să nu ne deranjeze nimeni.

De ce nu și-a refăcut viața Stela Enache: “După Florin nu mai poate încăpea nimeni în viața mea”

Ziua de 15 august reprezintă cea mai tristă zi din viața dvs. Cum ați învățat să mergeți mai departe, cum ați învățat să trăiți cu această durere?

-Nu ai ce să faci, mai ales că totul la noi coincide. Pe 15 august ne-am logodit, a murit Florin, pe 16 august era ziua lui de naștere… A fost greu să mă obișnuiesc cu gândul și să trec peste. Credința m-a ajutat foarte mult și tot ce am făcut după moartea lui a fost pentru el.

Eu am vrut să dispar din viața cotidiană, să nu mai fac nimic. Dar căile Domnului sunt întortocheate, cum venea câte un premiu In Memoriam trebuia să mă duc să-l ridic. M-am gândit mult și mi-am dat seama că nu sunt singură în situația asta, fiecăruia i se poate întâmpla. Mulți și-au refăcut viața, mulți nu. Fiecare este clădit să fie într-un fel, în cazul meu nu m-am gândit niciodată să-mi refac viața pentru că, după Florin, nu mai poate încăpea nimeni în viața mea.

“Mama nu a știut niciodată că Florin a murit”

Mergeam zilnic la biserică tocmai ca să prind puteri, îmi dădeam seama că nu pot să fac nimic. Mi-au trebuit niște ani să-mi revin plus că o mai aveam și pe mama care a mai trăit încă 3 ani după ce a murit Florin. Ei nu i-am spus niciodată că el a murit. A trebuit să joc teatru zilnic, în casa mea, chiar și atunci când mergeam la cimitir îi spuneam că mă duc la o cunoștință și ea stătea cuminte și mă aștepta.

M-a ajutat și faptul că a trebuit să am grijă de mama care avea 89 de ani atunci. Am luat-o peste tot, în turnee, la tv și la radio. Am avut cea mai bună mamă din lume. Chiar și atunci când a murit a fost cumsecade, a fost ceva rapid și nedureros.

Cât de greu a fost când ați realizat că ați rămas singură?

-Am avut un moment de cădere pentru că eram singură de tot, copiii erau plecați, m-am trezit eu cu mine în casă. Așa că m-am avântat în muncă, m-am apucat să renovez casa, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat, am stat cu echipele de muncitori și am lucrat non-stop. Încet, încet și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să îmi revin, cât de cât. Am învățat că trebuie să accept situația, că asta e. Și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o căsnicie frumoasă, și copii buni, bucurii și realizări. Din acest punct de vedere nu mă pot plânge. Trebuie să vezi partea plină a paharului.

Stela Enache, despre momentul întâlnirii cu Florin Bogardo: “Am făcut cunoștință cu el de 3 ori, dar nu m-a ținut minte”

Când l-ați văzut pe Florin Bogardo prima dată ce ați simțit?

-Pe Florin l-am văzut la tv când eram elevă la Reșița. Îl auzisem și la radio, dar la tv am văzut cât este de frumos și m-am îndrăgostit de el pe loc, ca toate adolescentele. Cred că am făcut cunoștință cu el de 3 ori, dar nu m-a ținut minte. La Cluj când îl auzeam cântând le spuneam fetelor să facă liniște, să mă lase să-l ascult. Toți știau că-l plac. Până în 1971 când iar ne-am întâlnit la Festivalul de la Mamaia.

“Eu mă dusesem să mă lansez și am venit măritată”

Eram în anul 4 de facultate și George Grigoriu mă tot întreba dacă nu-mi place și mie de cineva. I-am zis că da, dar că acea persoană nu mă vede. Nici în visele mele cele mai roze nu-mi puteam imagina că mă voi întâlni iar cu Florin, că voi deveni soția lui. A fost o chestie foarte rapidă. În sfârșit m-a ținut minte și, după 3 zile, m-a cerut de nevastă. Pe 15 august am făcut logodna, pe 8 septembrie ne-am căsătorit și pe 1 octombrie m-am întors la facultate. Colegilor nu le venea să creadă că m-am măritat. Eu mă dusesem să mă lansez și am venit măritată. La facultate umblam cu buletinul după mine să le dovedesc că mă cheamă Bogardo.

Care erau tabieturile dvs, împreună cu soțul dvs? Ce va plăcea să faceți cel mai mult când erați împreună?

-Noi nu am prea avut timp de tabieturi că eram mai mult plecați, dar ne-am respectat foarte mult, și ca oameni și munca fiecăriua, încercam să nu ne punem bețe în roate, să nu ne deranjăm și să colaborăm cât mai bine. Cel mai mult ne plăcea să fim noi doi sau împreună cu copiii. Când eram acasă mai fugeam cu copiii prin Herăstrău sau mergeam la mare dacă era vară.

Ce relație are Stela Enache cu copiii ei: “Făceam pe dura pentru că nu am vrut să îi pierd”

Cum este mama Stela Enache? Cine era mâna forte și cine era mai blând cu copiii?

-Mama Stela a fost o mama cam dură. Pentru că, atunci când părinții sunt niște oameni cunoscuți, copiii nu înțeleg treaba asta, cred că totul li se cuvine și se transformă în părinți, vor să fie și ei niște vedetuțe. Ei își revendică acest statut și nu este deloc corect așa. Fiecare copil trebuie să își clădească singur viitorul prin propriile puteri. De multe ori m-a durut sufletul, dar făceam pe dura pentru că nu am vrut să îi pierd.

“Florin era mai potolit, mai blând decât mine” își amintește celebra cântăreață

Florin a fost ceva mai potolit decât mine, dar unul trebuia să ducă hățurile. El era altfel chiar dacă nici el nu era foarte permisiv. Nu era așa dur ca mine. Eu mă enervăm mult mai repede și pe loc, eram că o flacără care explodam, nu le dădeam voie aia sau ailaltă. El era altfel, mult mai blând cu ei.

Care sunt cele mai mari năzbâtii pe care le-au făcut Laura și Anton?

-Nu pot spune că au făcut nebunii mai mari decât cele normale. Sigur că au avut perioada lor de rebeliune în adolescență, dar toți am trecut prin asta doar că uităm. Au fost copii buni chiar dacă noaptea mai plecau pe geam. Am considerat că e ceva normal la vârstă aia. Credeau că tot ce zboară se mănâncă și că părinții sunt împotriva lor. A fost o periodă grea, slavă Domnului că s-a terminat.

Care din ei seamănă mai mult cu dvs și care mai mult cu Florin Bogardo?

-Anton seamănă cu mine și Laura seamănă cu Florin. Laura are o răbdare fantastică, exact ca Florin, este meticuloasă și caută perfecțiune. Eu sunt mai rapidă, mai superficială, eu veșnic nu am timp, și așa este și Anton. Pe el îl dai afară pe ușa și intră pe geam. Anton este un tip de acțiune, Laura gândește tot. Sunt foarte diferiți, dar s-au iubit și se iubesc enorm, mereu s-au acoperit unul pe altul.

Ce mai faceți, ce proiecte aveți anul acesta?

-În geneal fac bine, cu emisiunile de la radio și de la tv, cu spectacole pentru că acum nu mai avem restricții, nu am timp deloc să mă plictisesc. Proiectele sunt destule, dar încet încet e bine să ne retragem apele, am ajuns la vârsta când pot să aleg unde, ce, cum și când. Nu mai iau foarte multe evenimente pentru că nu mai vreau, îmi doresc să gust din libertate și din viață, nu mai este cazul să alerg de colo colo.

“Nu pot schimba nimic de una singură”, admite Stela Enache

Sunteți neschimbată. Cum reușiți?

-Sunt un om cu picioarele pe pământ și am și eu oglindă acasă. Dar trebuie să recunosc că nu mă pot plânge la vârsta mea. Nu fac nimic deosebit, alerg de colo colo și nu mă las copleșită de gânduri rele și urâte, încerc să văd lucrurile la justa valoare. Nu vreau să mă implic în lucruri murdare, vreau să-mi țin sufletul curat, cam asta este rețeta.

Dacă te lași copleșit de lucrurile care se întâmplă nu e bine. Nici mie nu-mi convin multe lucruri, dar mi-am dat seama că nu pot schimba nimic de una singură. Decât să mă amărăsc singură încerc să găsesc partea frumoasă a lucrurilor și să scot partea pozitivă din orice.

Amintiri din copilărie cu Stela Enache: “Nu admiteam ca băieții să fie mai puternici, le dădeam cu cheia în cap”

Ce năzbâtii făceați în copilărie?

-Am fost un copil cuminte, cam băiețoasă, adevărat. Nu admiteam ca băieții să fie mai puternici, le dădeam cu cheia în cap. Am fost generația cu cheia de gât și aveam una cât toate zilele, arma mea secretă era. Până la urmă cele mai bune relații de prietenie pe care le-am avut și le am, tot cu băieți sunt.

Nu am prea avut timp de năzbâtii pentru că am avut multe activități extrașcolare. Eu am făcut trei școli în paralel, școala de muzică, cea normală și cea sportivă. Plus meditații la engleză pentru că la școală făceam doar rusă.

Cum erau vacanțele?

-Vacanțele le petreceam pe deal, la baraj, la ștrand, cam asta am făcut. Nu am avut niciodată vacanțe la bunici, mergeam în tabere școlare, în cantonamente. Poate sună ciudat, dar am fost și președintă de detașament și de unitate deci trebuia să fiu un exemplu.

Stela Enache despre vacanțe: “Mă duceam la mama la birou și mă plimbam cu căruciorul curierului”

În vacanțe știu că mă duceam la mama la birou, stăteam și mă plimbam cu căruțul curierului, eu eram pe căruț. Când găseam mașina de scris liberă, pe birou, puneam indigo și scriam ore întregi.

Mai târziu asta mi-a prins bine pentru că am învățat să lucrez repede la computer. Dar da, țin minte că odată m-am suit pe o etajeră unde ținea mama un mare serviciu de masă, luat cu mari sacrificii. M-am suit pe raft și așa s-a ales praful de serviciul nostru scump.

Care sunt principalele lucruri pe care le-ați învățat de la părinții dvs?

-Am avut o educație aleasă, bazată pe principii sănătoase. Am învățat să nu mint sau să fur, să muncesc, să nu invidiez pe nimeni și să fiu modestă, așa am crescut. Și punctualitatea care mi-a prins foarte bine în viață. Până la urmă, dacă ai principii, poți merge oricând cu fruntea sus. Și școala m-a educat, nu exista vreodată să intru după profesor în clasă de exemplu.

“Primeam flori și nu știam ce să fac cu ele” își aduce aminte Stela Enache

Ați fost plecată toată viața în turnee. Va mai aduceți aminte de câteva întâmplări?

-Am bătut lumea în lung și în lat cu toate mijloacele de transport în comun. Am făcut turnee în toată lumea cu mașina, trenul, autocarul, avionul. Și am multe întâmplări pentru că, într-o viață de om, se întâmplă tot felul de lucruri.

De exemplu primești flori și nu ști ce să faci cu ele, aveam coșuri întregi de flori după spectacole și nu știam cui să le dau.

“Odată ne-a prins o furtună puternică de era să murim”

Altă dată țin minte că am plecat cu mașina și făceam numai pene, altă dată am avut o explozie la un cauciuc pe față, altă dată am rămas fără baterie. Multe amintiri am de la drum, mai mult decât de pe scenă. Am plecat spre Polul Nord și n-a mai mers mașina de frig ce era. Altă dată aveam o mașină plină de bărbați și m-a oprit poliția care nu înțelegea de ce sunt eu la volan, nu unul din ei. Odată ne-a prins o furtună puternică de era să murim, s-a lăsat cu capete sparte și picioare rupte dar am reușit să îmi păstrez calmul. Am mulți prieteni care trag de mine să scriu o carte cu întâmplările mele, dar sunt ale mele și vreau să rămână la mine.

Stela Enache, despre industria muzicală românească: “Îi lipsește sufletul. Goană după bani”

Astăzi, în 2022, după părerea dvs, ce îi lipsește industriei muzicale românești?

-Sufletul, asta lipește, este doar goana după bani, nu se mai pune preț pe elaborare. Totul se rezumă acum la comerț și piesa în sine durează foarte puțin. Noi am încercat să lăsăm viitorului niște lucruri frumoase, elaborate. Azi nu există mesaj, nu se transmite la fel, toată lumea cântă la fel. Pe vremea mea cântăreții aveau niște timbre vocale speciale, acum am observant o uniformizare a vocilor. Noi nu ne-am gândit niciodată la bani când am început meseria asta.

“Aveam 18 ani și cântăm la Peleș, în barul de noapte”

Când ați câștigat primii bani?

-I-am câștigat la 18 ani, când părinții mei știau că sunt în tabără și eu cântam la Sinaia, la Peleș, în barul de noapte. Au venit după mine și s-a supărat tata rău că nu i-am spus adevărul. Eu n-am știut că fac ceva rău, eram cu colegii de la Conservator și tot ce-mi doream era să cant.

Mai țineti minte ce v-ați luat cu ei?

-Un balonzaid mi-am luat. Și la Festivalul de la Mamaia știu că am câștigat bine, mai mult de jumate am trimis părinților mei și restul i-am ținut să rămân la mare cu Florin.

“Nu-mi ajunge timpul, parcă s-a comprimat”

Cum arată o zi din viața Stelei Enache?

-Colorată, pentru că eu sunt o ființă de acțiune, alerg de dimineața până seară. Rareori când am timp să mă întâlnesc cu niște prieteni, mai mult duminică, în rest am parte numai de alergătură. Nu-mi ajunge timpul, parcă s-a comprimat. Acum mă pregătesc iar de plecare, mai am niște concerte. Mai și dorm, dar nu înainte de 2 noaptea și la ora 8 sunt în picioare.

Visul Stelei Enache: “Vreau să mă văd cu copiii și nepoții mei”

Aveți un vis pe care nu vi l-ați îndeplinit încă?

-Cam toate visele mele mi s-au implinit, lumea am văzut-o… dar cred că am un vis, să mă întâlnesc cu Laura și Anton, împreună cu cei 4 nepoți, să ne vedem în liniște și să stăm mai mult. Ultima dată ne-am văzut înainte de pandemie, apoi n-am mai avut cum. Acesta este singurul meu vis și sper să mi se îndeplinească.