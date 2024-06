Povestea de succes a româncei Sarmiza Bilcescu, prima femeie avocat din Europa și prima cu doctorat în Drept din lume

Sarmiza Bilcescu s-a născut în 1867 și, încă de mic copil, s-a dovedit a fost excepțională. A reușit să obțină Bacalaureatul în 1884, iar apoi nimic nu a mai putut să o oprească în drumul ei spre performanță.

Sarmiza Bilcescu, prima femeie avocat din Europa

După ce a luat Bacalaureatul, Sarmiza Bilcescu s-a înscris la cursurile Facultății de Drept de la Sorbona, cea mai bună universitate a Europei la acea vreme. Culmea, a reușit să fie admisă acolo în ciuda faptului că, la acea vreme, femeile nu erau admise la acea facultate.

ADVERTISEMENT

Și, în ciuda prejudecăților, istorisește , Sarmiza Bilcescu nu a renunțat la visul ei de a deveni avocat. Trei ani mai târziu reușea să obțină licența în drept. Dar nu s-a oprit acolo, iar în 1890 a reușit să obțină cea mai importantă distincție în domeniul științelor juridice.

Mai exact, Sarmiza Bilcescu devenea doctor în drept. Era prima femeie care reușea o asemenea performanță academică, în lume. Teza de doctorat, una inovatoare și care anunța lupta ei pentru emanciparea femeii, a avut ca subiect ”Despre condițiunea legală a mamei în dreptul român și francez”.

ADVERTISEMENT

Prin lucrarea scrisă, ea promova, deja, în chestiuni ce țineau de drepturile asupra copilului. Iar de la teza scrisă, viața Sarmizei Bilcescu a fost dedicată luptei sale pentru drepturile femeilor.

Astfel, deși putea profesa ca avocat, ea a preferat să se întoarcă în România și să se dedice emancipării femeilor. Și nu s-a limitat la asta, actele ei de caritate și ajutorarea celor nevoiași aducându-i celebritatea în acea perioadă. Între timp, s-a înscris în Baroul Ilfov, dar a preferat să nu pledeze și să ofere doar consultații.

ADVERTISEMENT

Sarmiza Bilcescu era extrem de bogată

Sarmiza Bilcescu a fost o femeie extrem de bogată. Avea în jur de 7000 ha pământ, multe imobile și surse financiare importante, atât din moșteniri, cât și din eforturile proprii. Printre operele de caritate se numără și înființarea unor școli.

Datorită ei au luat ființă școala din com. Alimănești (jud. Olt), Școala Dumitru Bilcescu din satul Bilcești, com. Valea Mare Pravăț (jud. Argeș), Școala D. Alimănișteanu din com. Bughea de Jos (jud. Argeș), Școala Constantin Alimăneștianu din com. Stoenești (jud. Argeș) și centrul civic al comunei, Liceul Constantin Alimăneștianu (azi Colegiul Național Neagoe Basarab) din orașul Oltenița (jud. Călărași).

ADVERTISEMENT

Tot Sarmiza Bilcescu a înființat Societatea Domnișoarelor Române, dar și Consiliul Superior al Industriei Casnice. Pasionată de tradiții, ea juriza, alături de alte femei celebre în epocă, concursuri și expoziții naționale și internaționale din domeniu.

Căsătorită în 1897 cu Constantin Alimăneștianu, Sarmiza Bilcescu a avut un singur copil, pe Dumitru. Acesta din urmă a devenit, în perioada interbelică, deputat și ministru de finanțe, fiind arestat de regimul comunist și condamnat la temniță grea.

Sarmisa Bilcescu a murit în 1935 și a fost înmormântată pe moșia familiei, lângă actuala biserică din satul Bilcești. Înainte de a muri, ea a fost vizitată chiar de Regina Maria, iar pe ultimul drum a fost condusă de Sabina Cantacuzino, Pia Alimăneștianu, Nadia Duca și Eliza I. C. Brătianu. Prin testament, de lei pentru construirea Palatului Industriei Casnice.