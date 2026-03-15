Povestea de viață a sportivului care a făcut istorie în baschet. A trăit în rulotă, iar acum are o avere uriașă

Bam Adebayo este un nume cu rezonanță în baschetul din Statele Unite ale Americii. Sportivul are o poveste de viață incredibilă, dezvăluind care a fost parcursul său în viață. A fost crescut doar de mama sa, Marilyn Blount.

Sportivul care a scris istorie în baschet

A , în meciul pe care echipa sa l-a câștigat cu 150-129 în fața lui Washington Wizards. Bam Adebayo a stabilit, astfel, a doua cea mai bună performanță individuală din istoria ligii profesioniste nord-americane.

Numele pivotului în vârstă de 28 de ani este pe buzele tuturor, însă puțini știu provocările prin care a trecut. A avut o viață plină de încercări încă de la venirea pe lume. Tatăl său l-a părăsit când avea numai câteva luni.

A fost crescut doar de mama sa, care i-a insuflat niște valori puternice, ambiție și determinare. Femeia care a fost casier la un supermarket i-a spus mereu că poate face orice atâta timp cât muncește. I-a repetat asta în ciuda faptului că o duceau greu cu banii.

Întreaga copilărie a locuit într-o rulotă, dar asta nu l-a împiedicat să evolueze. Bam Adebayo, care a primit această poreclă datorită personajului „Bam-Bam Rubble” din Finstones, a răzbit mereu. Acum, este unul dintre cei mai buni jucători din NBA.

„Rulota m-a făcut cine sunt. Nopțile nedormite, toată durerea și greutățile, precum și toate momentele minunate pe care le-am avut au contribuit la formarea mea”, a scris pivotul cu o înălțime de 206 cm, pe rețeaua X.

Acre Station…76 Church Lane… My Imperfect/Perfect Home! The Green Trailer That Made Me Who I Am. The Sleepless Nights, The Nights I Slept Great, Through The Pain And Struggle. As Well As Through All The Great Times We Had. THANK YOU 💙 — 13am Adebayo (@Bam1of1)

Cine e baschetbalistul cu o poveste de viață uimitoare

Edrice Femi „Bam” Adebayo s-a născut în Newark, New Jersey. Sportivul în vârstă de 28 de ani a jucat un sezon în NCAA (campionatul universitar) pentru Kentucky Wildcats. Ulterior, a fost recrutat de Miami Heat, unde a ajuns în anul 2017.

De atunci joacă constant la această echipă. Câștigă un salariu de peste 135 de milioane de dolari. Are o avere considerabilă, dar nu a uitat niciodată de unde a plecat. În palmaresul său se găsesc mai multe realizări importante.

A fost de mai multe ori NBA All-Star, precum și membru în NBA All-Defensive Team (premiat pentru apărare). De asemenea, sportivul american deține o medalie de aur olimpică cu echipa SUA la baschet (Tokyo 2020 și Paris 2024).

Bam Adebayo nu are susținere doar din partea mamei sale, ci și de la iubita sa. A’ja Wilson este la rândul său jucătoare de baschet, fiind vedeta echipei Las Vegas Aces. Ea a fost de patru ori MVP a WNBA (2020, 2022, 2024 și 2025).

„Sunt recunoscător că o am în viața mea”, a spus într-un interviu baschetbalistul. Sportivul și partenera sa de viață dețin recordul de cele mai multe puncte marcate în NBA/WNBA printre jucătorii activi (ea a reușit 53 de puncte, în trecut).

Ce a spus Ghiță Mureșan despre performanța americanului

Ghiță Mureșan a făcut o declarație unică despre performanța americanului. Singurul baschetbalist român care a evoluat până acum în NBA a rămas uimit de evoluția lui pe care îl consideră de neoprit.

„Atitudinea pe care a avut-o tot meciul şi cu care a jucat l-a făcut să marcheze 83 de puncte. Nu a obosit, nu şi-a schimbat-o în niciun moment pe parcursul jocului şi, foarte important, nu şi-a pierdut concentrarea.

Mă bucur enorm pentru Bam. El a demonstrat dintotdeauna că prin atitudinea pe care o ai poţi avea un impact foarte mare la echipă, cu atât mai mult acest lucru a ieşit în evidenţă în acest meci.

Antrenorul (n. red. Brian Keefe) ar fi trebuit să îl dubleze imediat după ce a remarcat că este de neoprit, dar a făcut-o prea târziu când Bam intrase deja în «transă» şi nici măcar capcana nu mai ajută”, a declarat Ghiță Mureșan, într-un interviu pentru