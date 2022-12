Povestea de viață a transgenderului Monalisa, care a murit în live, de Crăciun. ”Am fost un elev de nota 10, dar crescând la cămin…”

Monalisa se numea, în realitate, Tudor Marian Pop, și avea 25 de ani. Tânărul transgeder s-a născut în Vatra Dornei și provenea dintr-o familie fără posibilități financiare.

Monalisa provenea dintr-o familie modestă: ”Tata era alcoolic”

Monalisa a povestit, într-un , că nu s-a simțit niciodată apropiată de tatăl ei, care nu i-a acceptat latura feminină.

„Provin dintr-o familie modestă. Mai mult mama ne-a crescut pe toți șapte. Tata a fost și n-a fost…Foarte alcoolic. Provin dintr-o familie cu probleme financiare, nu bogată. O familie frumoasă.

Nu am fost niciodată apropiată de tatăl meu. Nici nu am simțit că am tată, dar nici nu m-a interesat dacă m-a acceptat”, a declarat Monalisa, potrivit .

Tudor a devenit Monalisa după ce s-a înscris la balet

Tânărul spune că și-a descoperit adevărata identitate după ce s-a înscris la . În acel moment, Tudor era elevul perfect, care muncea din greu pentru a-și depăși condiția.

„Am ajuns la Iași și am făcut coregrafie, balet. Aveam visuri mari. Voiam să dansez, să fiu tot elevul de 10, să învâț bine, dar crescând în cămin, la colegiu, mi-am dat seama că de fapt nu vrea Tudor să danseze, vrea Monalisa să danseze.

Am preferat să o las pe Monalisa să danseze”, a mai povestit transgenderul.

Monalisa, ucisă de propria pisică

Moartea Monalisei s-a produs în noaptea de 24 spre 25 decembrie, într-un incendiu provocat de pisica sa, care a răsturnat cu piciorul o candelă pe care transgenderul o ținea alături de o icoană, pe pat.

În acel moment, Monalisa dormea dar rămăsese live pe Facebook.

În imagini se poate vedea cum aceasta se ridică și dispare din cadru, în timp ce patul ia foc. Decesul a survenit din cauza intoxicației cu fum. Polițiștii au anunțat că va fi efectuată o necropsie pentru a se putea stabili cauzele reale ale decesului.