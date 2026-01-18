Povestea de viață impresionantă a lui ”Popeye”, culturistul care a murit la 55 de ani. Ce și-a injectat în mușchi

ADVERTISEMENT

Arlindo de Souza, cunoscut sub numele de ”Adevăratul Popeye”, a murit la vârsta de 55 de ani în Recife (statul Pernambuco). Acesta a dobândit notorietate națională după metodele sale extrem de periculoase prin care și-a mărit exagerat bicepșii. Modul în care s-a ”transformat” fizic l-a făcut celebru în mass-media internațională.

Cine a fost Arlindo de Souza, considerat ”Adevăratul Popeye”, care a murit la 55 de ani. Poveste de viață impresionantă

Povestea de viață a lui ”Popeye”, varianta sud-americană, este total diferită de cea a celebrului personaj din desenul animat. Dacă preferatul copiilor folosea spanac pentru a fi puternic, Arlindo a folosit o metodă extrem de periculoasă. Până la a afla despre ce este vorba, vom arunca o privire asupra vieții culturistului.

Din nefericire, ”Popeye Brazilianul” a murit marți, 13 ianuarie, la vârsta de 55 de ani în Recife, Pernambuco. Decesul a avut loc la Spitalul Otávio de Freitas, din cartierul Tejipió, zona de vest a capitalei pernambucane, notează publicația locală . Potrivit rudelor, el suferea de probleme renale și .

Arlindo de Souza s-a născut în 1971, într-o familie modestă, din orașul Olinda, statul Pernambuco (nord-estul Braziliei). Pasiunea acestuia pentru culturism a apărut încă din copilărie. Mai întâi, a început să meargă la sală împreună cu un fratele său mai mare, căruia îi plăcea foarte mult acest sport.

Viața nu a avut deloc milă cu familia de Souza. Fratele lui Arlindo a fost ucis într-un jaf armat. Această tragedie l-a marcat profund pe sportiv. Din spusele rudelor sale, tocmai acest eveniment l-a determinat să devină și mai obsedat de sala de forță și de ideea de a avea un fizic impresionant.

Metoda periculoasă folosită pentru a avea bicepși de 73 cm

Faima lui Arlindo a apărut la începutul anilor 2000. Atunci, acesta și-a modificat fizicul în mod extrem prin injectarea de ulei mineral în brațe. Imediat, aspectul său fizic, cu brațe extrem de voluminoase, desprinse parcă din filmele cu super-eroi, a atras atenția presei și l-a adus în numeroase emisiuni de televiziune din întreaga Brazilie.

Acesta își expunea povestea vieții și își arăta corpul care l-a făcut faimos. Încă din urmă cu două decenii, imaginea sa a stârnit curiozitate, dezbateri și avertismente din partea specialiștilor privind riscurile procedurilor estetice realizate fără supraveghere medicală.

În primă fază, ”Popeye”, varianta sud-americană, a folosit steroizi anabolizanți, vitamine pentru cai și alte substanțe. Ulterior, adevărata sa schimbare a venit după ce, în anii 2012–2013, un prieten de la sală i-a recomandat o substanță ”minune”. E vorba de un amestec de ulei mineral (asemănător uleiului de bebeluși), alcool și uneori anestezic. Arlindo a început să-și injecteze cantități mari direct în bicepși și trapezi, conform .

Rezultatul acestui cocktail de substanțe a fost, aparent, impresionant. Bicepșii lui au ajuns la dimensiuni uluitoare: aproximativ 73 cm circumferință. Au devenit, instant, cei mai mari din Brazilia la acea vreme. Aspectul său era foarte asemănător cu Popeye din desene animate după ce mănâncă spanac. De aici i s-a tras și porecla care l-a consacrat internațional.

🇧🇷 Brésil : Il était connu pour ses injections de synthol dans ses biceps. Le bodybuilder brésilien Arlindo de Sousa Aka le Popeye brésilien est décédé à l'âge de 55 ans à Récife. — Franceat média (@Franceatpresso2)

Ce mesaj a transmis ”Popeye” pentru culturiștii din întreaga lume

Pe lângă porecla ”Popeye Brazilianul”, Arlindo mai era cunoscut și sub numele de ”Anomalia Arlindo” sau ”Muntele Arlindo”. În ciuda faimei de moment, el ducea o viață simplă și locuia în Águas Compridas, un cartier din municipiul Olinda, din regiunea metropolitană Recife.

Povestea lui a explodat extern în 2014. Atunci, numele său a apărut în presa internațională. , Huffington Post, Barcroft TV etc.. A ajuns să fie numit ”Adevăratul Popeye”. La pachet, faima i-a adus și invitații la mai multe show-uri TV braziliene celebre: Programa do Silvio Santos, SuperPop cu Luciana Gimenez sau Hoje em Dia.

Din păcate pentru viața sa privată, faima nu a însemnat și bani. A continuat să ducă o viață modestă, vânzând apă minerală și prestând munci ocazionale în domeniul construcțiilor. De altfel, Arlindo însuși a recunoscut de mai multe ori că practica este extrem de periculoasă: ”Nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta… Am simțit uneori amețeală, dar nimic grav. Dar nu recomand nimănui”.