Povestea de viață impresionantă a primei americance care a arbitrat la o Cupă Mondială masculină. Cum și-a cunoscut soțul și ce familie numeroasă are

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Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar 2022 a adus o premieră absolută. În urmă cu patru ani, franțuzoaica Stephanie Frappart, 42 de ani, a devenit prima femeie arbitru central la o partidă de la un turneu al băieților. Acum, în SUA, Mexic și Canada, a avut loc o altă premieră. Tori Penso (39 de ani) a fost, pe 18 iunie, prima femeie din SUA care a condus un meci la Cupa Mondială masculină. Ce poveste de viață impresionantă are aceasta și cine e soțul ei.

Tori Penso, prima femeie din SUA care a condus un meci la Cupa Mondială masculină

La începutul anului 2026, FIFA a validat lista arbitrilor care vor conduce meciurile Campionatului Mondial. Atunci aflam faptul că, în total, 52 de arbitri de centru, 88 de arbitri asistenți și 30 de arbitri VAR sunt selectați să oficieze la cele 104 meciuri ale turneului final al Cupei Mondiale. Printre aceștia se numără și mai multe femei. Două dintre ele au fost delegate la centru pentru meciuri în SUA, Mexic și Canada.

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Una dintre ele este Tori Penso. Născută pe 8 iulie 1986, aceasta este o arbitru americană de fotbal, una dintre cele mai bine cotate din SUA. Penso Feminine 2023. În această săptămână, ea va deveni și prima femeie americană cooptată de FIFA să arbitreze un meci la Cupa Mondială Masculină 2026. Joi, 18 iunie 2026, Tori Penso a fost la centru în duelul din Grupa A de la Campionatul Mondial, dintre Cehia și Africa de Sud, scor final 1-1. Meciul a avut loc pe Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, SUA).

3 femei din SUA : Tori Penso, Brooke Mayo și Kathryn Nesbitt – prima echipă 100% feminină de arbitri care a condus un meci masculin de Cupă Mondială FIFA

Tori Penso, the referee for Czechia vs South Africa, became the second woman ever to officiate a men's World Cup match 👏 — Spot Kick (@SpotKick254)

Povestea de viață impresionantă a primei americance care a arbitrat la o Cupă Mondială masculină

Pentru Penso, al unei cariere care a început în urmă cu 25 de ani. Americanca a început să arbitreze la 14 ani, când mama ei i-a sugerat să arbitreze meciuri locale ca să câștige niște bani. A fost o perioadă când s-a gândit să renunțe, mai ales după ce unii părinți furioși au fugărit-o până la mașină după un meci din Florida.

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Nu a cedat însă presiunilor și mediului ostil de la acest nivel. Americanca a jucat și fotbal o perioadă, în timp ce era la universitate. A absolvit Florida State University, în 2008, cu o licență în marketing digital. A și lucrat în marketing, inclusiv pentru companii precum Coca-Cola și Red Bull, înainte de a trece full-time la arbitraj. Dacă ne uităm la cariera profesională, vedem că a început în NWSL (liga feminină), apoi USL Championship, și din 2020 arbitrează în MLS (prima femeie în 20 de ani). Este arbitru FIFA din 2021.

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Într-un interviu pentru , Penso spune că familia a jucat și ea un rol important în momentul în care a luat fluierul în mână. ”Frații mei arbitrau în ligile locale din Stuart, Florida, unde m-am născut și am crescut”, a explicat ea. ”La 14 ani, i-am spus mamei că aș vrea să încep să câștig niște bani singură, iar ea mi-a răspuns: ‘Poți s-o faci pe terenurile pe care oricum îți petreci atât de mult timp’. Așa am început să arbitrez meciuri contra cost – atât ale băieților, cât și ale fetelor”.

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Momentul care a cântărit decisiv în cariera lui Penso

Un moment în care Tori a știut că acesta este domeniul în care vrea să-și facă un nume a fost Cupa Mondială feminină din 1999, una câștigată de SUA. Acest trofeu a avut un impact profund asupra lui Penso. ”Una dintre cele mai dragi amintiri este celebrarea lui Brandi Chastain după ce a transformat lovitura de la 11 metri care a adus victoria”, a spus ea. ”A fost prima dată când am văzut o femeie ca sportiv de performanță. A fost inspirator și mi-a schimbat complet perspectiva”.

La 18 ani, aceasta și-a cumpărat prima mașină din banii câștigați din arbitraj. Tot atunci, calitățile ei i-au adus o invitație la un trial de arbitraj organizat de Olympic Development Program în Texas. ”A fost prima dată când am ieșit din Florida. Păstrez legătura cu mulți oameni cunoscuți acolo”, și-a amintit aceasta.

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”Cel mai important însă, am început să apreciez arbitrajul ca artă, așa cum îl văd astăzi”. La acea vreme, ea juca fotbal în timp ce studia marketing la universitate, dar nu vedea încă arbitrajul ca pe o posibilă carieră: ”Nu existau arbitre profesioniste full-time în SUA, așa că nu îl vedeam ca pe o carieră. Înțelegeam însă că este mai mult decât o slujbă temporară și că poate mi-ar permite să cunosc mai bine țara mea, poate chiar lumea”.

Cine este soțul lui Tori Penso. Cum s-au cunoscut cei doi

Înainte de a renunța la jobul de la agenția de publicitate în favoarea arbitrajului, Tori l-a cunoscut pe Chris Penso, tot arbitru. Acesta activează în Major League Soccer (MLS), fiind și arbitru video FIFA. Cei doi s-au căsătorit ulterior și au acum trei fiice: Piper Kai, Jovie Birch și Brinley Finn, cu vârste între 5 și 10 ani.

Momentul decisiv al carierei lui Penso a venit, spune ea, la Cupa Mondială feminină din Franța 2019. ”Știam că nu pot continua să fac ambele activități la cel mai bun nivel, vedeam cum oportunitățile din arbitrajul profesionist încep să se deschidă și am luat decizia, cu sprijinul familiei, să văd cât de departe mă poate duce”, a declarat Penso. ”Și mi-a oferit mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată”.

”(n.r. Ce a însemnat Cupa Mondială din Franța?) ”Să aflu poveștile atâtor femei de pe teren, dintre care unele erau mame, a fost inspirator. Și m-am gândit: ‘Poate peste patru ani voi fi eu acolo’. De aceea încă nu-mi vine să cred când privesc în urmă”.

Anul 2020, unul în care lui Penso au început să i se deschidă ușile în arbitrajul de performanță

Primul moment major din cariera lui Penso a fost în 2020. Atunci, a devenit prima femeie care arbitrează un meci de MLS după mai bine de 20 de ani. ”Acum șase ani era unul dintre obiectivele mele pe termen lung”, a spus ea. ”Să-l realizez, și chiar de mai multe ori, a fost fantastic. Acum fac parte din arbitrul organizației profesionale de arbitri MLS. Continuăm să muncim”.

Peste doar un an, în 2021 a scris din nou istorie, de data aceasta la nivel continental. În prima parte a anului, a fost prima femeie care a arbitrat și a condus o brigadă feminină într-o competiție masculină organizată de Concacaf. Apoi, în iunie, a devenit prima femeie care arbitrează un meci de calificare la Cupa Mondială FIFA. ”Sunt mândră – dacă te uiți în lume, este uimitor ce reușesc femeile”, a spus ea. În 2022, Penso a condus cinci meciuri la Cupa Mondială feminină U-20 FIFA din Costa Rica, inclusiv o semifinală.

Apoi, în 2023, Penso a fost delegată la finala Cupei Mondiale feminine dintre Spania și Anglia. A intrat în istorie ca prima arbitră din Statele Unite care a condus ultimul act al turneului. Acum, pentru Mondialul din 2026, apare din nou într-o poziție istorică: este una dintre cele doar două femei selectate ca arbitre de centru pentru competiția masculină.