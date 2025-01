Povestea deputatului suveranist surprins în patul Andreei Marin. S-a întors din India și a devenit coleg cu Gigi Becali

Avocatul Cosmin Corendea, fostul iubit al Andreei Marin, s-a ales cu un post de deputat în Parlamentul României, pe listele suveraniștilor de la AUR. Corendea a ajuns celebru în România după ce a fost fotografiat în patul Andreei Marin.

Fostul iubit al Andreei Marin, protagonistul primului scandal paparazzi din România

Cosmin Corendea, fostul iubit al Andreei Marin, , alături de Gigi Becali. El reprezintă circumscripția electorală nr 19, Giurgiu. Fostul iubit al Andreei Marin, ajuns la 49 de ani, a devenit vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă și membru în Comisia pentru afaceri europene.

Cosmin Corendea este un nume nou în politică, însă devenise o celebritate în 2002. Atunci, revista Star a publicat primele imagini de tip paparazzi din România. Mai exact, tânărul avocat de la acea vreme a fost fotografiat alături de Andreea Marin, în patul acesteia. Cadrele au fost realizate prin fereastra apartamentului în care locuia prezentatoarea emisiunii ”Surprize, surprize”, situat la etajul 1 al unui imobil din București.

Publicarea fotografiilor a declanșat în România și a făcut subiectul unui proces extrem de mediatizat. În final, publicația a fost obligată de instanță să-i achite Andreei Marin suma de 100 de milioane de lei vechi, cu titlu de daune morale.

Cosmin Corendea: ”Cine și-ar fi închipuit că vom fi fotografiați în momente intime?”

La scurt timp după încheierea procesului, relația dintre Andreea Marin și Cosmin Corendea s-a terminat și ea. Câteva luni mai târziu, avocatul dezvăluia că a rămas în relații foarte bune cu diva.

”Poate e bine de știut că am avut informații că vom fi fotografiați, că ni se pregătește ceva. Ne-am luat și măsuri de siguranță. Nu ne-am mai ținut de mână, nu ne-am mai pupat pe stradă. Cine și-ar fi închipuit însă că se va merge atât de departe și vom fi fotografiați în momente intime? Nu pot fi acuzat că n-am tras jaluzelele în propria casă. (…)

Doi ani am fost un om foarte îndrăgostit. Nu ne-am ascuns niciodată. Am ieșit împreună la teatru, la film, chiar și în cluburi. Am făcut și vacanțe în străinătate, am făcut și vizite părinților noștri. A fost o relație absolut firească. (…)

Când iubești pe cineva, încerci să înțelegi ce-i face plăcere partenerului. Așa se face că m-am numărat deseori printre spectatorii din studioul TVR din care în fiecare sâmbătă seara se transmit ‘Surprizele’. Când nu puteam, rămâneam în fața televizorului, acasă”, dezvăluia fostul iubit al Andreei Marin, în 2023, în .

Carieră impresionantă pentru fostul iubit al Andreei Marin

După ce s-a despărțit de Andreea Marin, Cosmin Corendea s-a înscris la un master la Universitatea St. Thomas din Florida. În 2012 a obținut titlul de doctor în științe juridice internaționale la Golden Gate University din San Francisco.

Trei ani mai târziu, Cosmin Corendea a devenit expert juridic pe schimbări climatice pentru Organizația Națiunilor Unite. Apoi, din 2018 a activat la Global University Jindal (India), ca profesor de drept. În fine, în 2020, el a devenit profesor cofondator și vicedecan al facultății de Sustenabilitate și Mediu Jindal.

Potrivit declarației de avere depusă de fostul iubit al Andreei Marin în 2024, el a obținut 2,56 de milioane de rupii din salariul de profesor (aproximativ 30.000 de euro) și 9 milioane de rupii din consultanță pentru o firmă privată din Delhi (100.000 de euro).

N-are casă dar a investit 90.000 de euro în trei ceasuri

Tot din declarația de avere rezultă că fostul partener al Andreei Marin nu deține imobile proprietate personală și conduce un automobil BMW, fabricat în anul 2015. Corendea a investit aproape 90.000 de euro în trei ceasuri de lux (Patek Philippe Gondolo, Piaget Altiplano și Rolex Yacht-Master) și are peste 80.000 de euro în bănci.

În prezent, Cosmin Corendea se prezintă drept expert în drept internațional și drepturile omului, cu expertiză pe guvernarea climatică, dreptul mediului și migrație. Nu este căsătorii și nu are copii.

Fostul iubit al Andreei Marin a candidat pe listele AUR și la alegerile europarlamentare, însă până la urmă a reușit să obțină un post de deputat în Paramentul României în legislatura 2024-2028.