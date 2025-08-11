Povestea despre care Vladimir Putin nu vorbește niciodată este despre părinții lui care nu au ajuns să fie împreună în condiții normale. În cartea „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin”, sunt prezentate mai multe episoade inedite din viața liderului de la Kremlin.

Un astfel de incident tulburător a avut loc înainte ca părinții lui Putin să se căsătorească, respectiv în 1928. La acea vreme, Maria Șelomova, mama lui Vladimir, avea doar 17 ani. Tatăl președintelui, Vladimir Spiridonovici, care venise alături de mai mulți prieteni acasă la fată când era singură, nu a fost lăsat să intre. Într-o „criză de furie”, bărbatul a ripostat violent.

„Marusia nu a vrut să-i lase să intre, ceea ce l-a înfuriat pe tatăl lui Putin, care a luat o furcă de lângă gard și a început să lovească poarta. Marusia a fugit până la gard. Iar Volodka a spart poarta cu furca și a lovit-o direct în față”, povestește Anfisa Kormilițîna, o localnică din Pominovo, din regiunea Tver, aflat la circa 50 de kilometri nord-vest de Moscova, unde totul a început.

În acea perioadă, pentru o fată acest defect era o mare rușine, astfel că apărea întrebarea „cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu ochi de sticlă?”. Anfisa Kormilițîna a mai dezvăluit că Marusiei „îi era foarte jenă de ochiul ei de sticlă și nu privea niciodată în față când vorbea, își înclina capul într-o parte”.

Despre Vladimir senior se spunea că teroriza fetele din sat: „Îi plăcea să ridice fustele și să le lege cu un nod peste cap. Făcea așa pentru ca băieții din sat să poată vedea mai bine lenjeria fetelor”.

Pentru a nu fi dat în judecată, familia Marusiei i-a impus lui Vladimir senior să o ia de soție. El a fost nevoit să accepte, cei doi devenind soț și soție, petrecând împreună toată viața. Au avut trei copii, dintre care doar Vladimir a supraviețuit, devenind, ani mai târziu, președintele Federației Ruse.

Cât din ce spune Putin despre el este real?

Vladimir Putin , însă mai multe voci susțin că Marusia nu ar fi, de fapt, mama sa biologică, mai ales că avea peste 40 de ani când l-a născut. Vera Putina, o femeie din Metehi, Georgia, a susținut că Vladimir Putin este fiul ei, pe care l-a trimis la bunici să fie crescut. Adevărul nu s-a aflat nici acum, femeia murind în 2023.

În 2024, Vladimir Putin a declarat: „Niciodată, vreau să subliniez acest lucru, nu l-am văzut pe tatăl meu beat. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Nici măcar nu vorbesc despre mama mea. N-am auzit niciodată o înjurătură de la el. Nici măcar una”. Cu toate acestea, autorii cărții pentru a nu prezenta slăbiciuni.

Un articol publicat de Proekt atrage atenția că în Rusia „minciunile și invențiile au înlocuit adevărul și istoria”. Biografiile reale au fost interzise, iar presa independentă a suferit distrugeri din temelii, ajungându-se ca orice informație să fie manipulată după bunul plac al conducerii.

Părinții lui Vladimir Putin, Vladimir Spiridonovici Putin și Maria Șelomova, au murit înainte ca fiul lor să devină președintele Federației Ruse, în 1999 și, respectiv, 1998. Ei sunt înmormântați în cimitirul Serafimovskoie din Sankt-Petersburg.