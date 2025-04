Povestea din spatele tricourilor naționalei. Creatorul dezvăluie lupta și compromisurile cu producătorul de echipament

Naționala României a început preliminariile Cupei Mondiale din 2026 într-un , pe care fanii l-au văzut purtat de tricolori în meciurile disputate în martie cu Bosnia și Herțegovina (0-1) și cu San Marino (5-1).

Povestea conceperii noilor tricouri naționalei României

, 34 de ani, originar din Craiova, dar stabilit la Copenhaga, a fost cel ales de FRF să creeze conceptul tricourilor, un design modern, dar care reinterpretează simbolic tricourile istorice purtate de Generația de Aur la World Cup 1994 din Statele Unite ale Americii.

Creatorul noilor tricouri ale echipei naționale a României a povestit pe etapele prin care a trecut până la finalizarea designului. Potrivit lui Jean Popescu, a fost un amestec de provocări și satisfacții, un proces care a implicat mai mulți factori, compromisuri și colaborări cu Joma, FRF și, desigur, jucători.

Etapa 1: Conceptul – Cum au apărut ideile

, Jean Popescu a prezentat mai multe concepte pentru tricoul echipei naționale, urmând cele trei cerințe cheie transmise de FRF:

Reinterpretarea tricoului din 1994

Crearea unui aspect modern, aliniat cu identitatea națională

Propune ceva ieșit din tipare

Jean Popescu a lucrat la concepte care să îmbine tradiția cu inovația, dar a subliniat că procesul nu s-a limitat doar la estetică. ”Am înțeles că designul este doar o parte a unei imagini mult mai mari”, spunea el.

Etapa 2: Procesul – De la concept la realitate

După ce designul său a fost ales dintre mai multe propuneri, Jean Popescu a început lucrul la detaliile tehnice ale tricourilor. Una dintre principalele provocări a fost transformarea ideilor într-un produs real, realizabil.

Acest proces a durat aproximativ două luni și a inclus o întâlnire esențială cu echipa Joma în Toledo, în martie 2024. Designerul a fost invitat de FRF la Madrid cu ocazia amicalului .

Rolul designerului în alegerea materialului

Unul dintre cele mai importante elemente ale designului a fost alegerea materialului din care să fie confecționate tricourile. La început, se dorea folosirea aceluiași material ca în sezonul 2024-2025, deoarece jucătorii considerau că acest material reprezenta o îmbunătățire semnificativă față de tricoul din sezonul 2023-2024.

Jean Popescu a propus însă un alt tip de material, cu un model subtil în formă de valuri. Acesta nu doar că adăuga un element elegant tricoului, dar era și mai greu de contrafăcut, un factor important în lupta împotriva pieselor de îmbrăcăminte false.

”Am propus să încercăm un alt material din catalogul lor, unul cu un model subtil de valuri, pe care credeam că ar adăuga un detaliu plăcut și subtil. Am observat imediat acest material în showroom-ul lor și am știut că va face tricoul să iasă în evidență.

De asemenea, știam din experiența mea anterioară că un astfel de model ar fi greu de contrafăcut. Deoarece jucătorii confirmaseră deja că preferă materialul din sezonul anterior, decizia finală depindea de aprobarea lor. După consultarea cu aceștia, Federația a fost de acord să schimbăm materialul cu cel care apare pe tricoul nou”, a dezvăluit designerul.

Triunghiurile laterale, schimbate de Joma

Un alt aspect semnificativ a fost plasarea triunghiurilor pe tricourile principale, cele galben. În conceptele inițiale, Jean Popescu a decis să plaseze triunghiurile direct sub brațe, pentru a le conferi o prezență mai puternică pe partea frontală.

Însă, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Joma, i s-a explicat că procesul de fabricație nu permitea din punct de vedere tehnic realizarea acestui design exact așa cum îl gândise el. Chiar dacă a insistat pentru a aduce mai la vedere triunghiurile roșu și albastru, Jean Popescu a acceptat compromisurile sponsorului tehnic.

”Mi-au explicat limitările tehnice și au propus o metodă alternativă de construcție care ar putea aduce triunghiurile la viață, dar cu un compromis. În loc să fie vizibile pe partea din față, ele vor fi mutate mai mult spre lateralele tricoului, devenind mai puțin vizibile din față.

Ceea ce am apreciat cel mai mult a fost răbdarea lor. Și-au făcut timp să deseneze pe hârtie și să îmi arate cum va arăta tricoul odată cusut și asamblat. Am încercat să insist pe subiect, întrebând dacă nu am putea face triunghiurile mai vizibile, dar am primit același răspuns: ’Nu este posibil’.

Am tras aer în piept și m-am gândit la cum va arăta tricoul în realitate, nu ca o poză pe un ecran, ci ca un echipament adevărat, purtat de băieți pe teren”, a povestit designerul.

Gulerul în V, preferința jucătorilor

Un alt element de design care a evoluat în procesul de creare a tricourilor a fost gulerul. În prima variantă a designului, Jean Popescu propusese un guler rotund, la baza gâtului, dar, în urma feedbackului primit de la jucători, s-a ajuns la decizia de a alege un guler în V, pe care l-au avut și tricourile cu care au jucat la EURO 2024.

”Spre surprinderea mea, jucătorii au preferat gulerul în formă de V, considerându-l mai confortabil în timpul meciurilor, dorind să păstreze acest detaliu de la tricoul sezonului anterior”, a menționat Popescu.

Insistența pentru logo-ul complet Joma

Un alt moment important din procesul de design a fost legat de alegerea logo-ului producătorului centrat și complet scris. În ciuda noii direcții de branding global a Joma, care dorea să folosească doar logo-ul „J” simplificat, Popescu a insistat ca logo-ul complet Joma să fie folosit pe tricoul naționalei.

”Am considerat că logo-ul complet se potrivește mult mai bine cu stema României și că echilibrul vizual ar fi fost mult mai bun.

Am văzut tricourile de la Swansea și Getafe din sezonul 2023–2024, unde marele „J” era plasat chiar în mijloc. Pur și simplu nu mi s-a părut că stătea bine. Părea dezechilibrat. Așa că am jucat o carte puternică în fața părților interesate: le-am reamintit că acest tricou trebuia să fie o reinterpretare a tricoului din 1994, iar acel tricou avea logo-ul complet al producătorului centrat și complet scris”, a mai spus designerul.

”Am cerut Federației Române de Fotbal să intervină”

Jean Popescu a adăugat: ”A fost o bătălie pe care am simțit că trebuia să o duc. Am cerut Federației Române de Fotbal să intervină și să ajute.

Am făcut multe compromisuri pe parcursul procesului, dar aceasta a fost lupta pe care am ales să o duc. Am câștigat încredere prin faptul că am renunțat la alte elemente de design. Acum era momentul să folosesc acest credit.

A durat câteva săptămâni după întâlnirea noastră, dar în cele din urmă am primit confirmarea: puteam folosi logo-ul complet Joma. Din câte am înțeles, a fost un efort uriaș pentru a obține aprobarea de la managementul superior al Joma, dar au făcut-o. Pentru mine, asta a făcut toată diferența”, a povestit Jean Popescu.

Tricourile portarilor au doar litera „J” pe piept

În cadrul procesului de design al noilor echipamente ale naționalei României, un detaliu important a fost legat de tricourile portarilor. În timp ce pentru jucătorii de câmp s-a reușit utilizarea logo-ului complet Joma, în cazul tricourilor pentru goalkeeperi a fost decisă aplicarea doar a literei „J”, în conformitate cu noua strategie de branding globală a producătorului de echipament sportiv din Spania.

”Nu a fost ideal, dar a fost un alt compromis pe care a trebuit să-l accept ca designer implicat într-un proces colaborativ. Când lucrezi cu mai mulți parteneri — branduri, federații, echipe tehnice — nu toate deciziile merg în direcția ta. Și uneori, nu este vorba despre a avea dreptate, ci despre a ști când să renunți pentru a menține proiectul în mișcare”, a subliniat Jean Popescu.

Etapa 3: Finalizarea și aprobarea UEFA

După întâlnirea cu Joma, designul a intrat în faza finală de rafinare. Noile tricouri au fost prezentate în 3D prin platforma CLO-SET, iar Jean Popescu a avut ocazia să revizuiască fiecare detaliu pentru a se asigura că designul era perfect.

Ulterior, tricourile au fost trimise pentru aprobarea UEFA, care a inclus o verificare amănunțită a respectării reglementărilor stricte privind brandingul și dimensiunile logo-urilor.

”UEFA are reglementări stricte în privința tricourilor. Revizuirea lor depășește estetica. Aceasta include verificări detaliate privind branding-ul, mărimea și plasarea, asigurându-se că totul, de la logo-ul producătorului la elementele tricoului, respectă regulile lor.

Prezentarea mea, deși concentrată pe aspectul vizual și pe concept, nu era suficient de tehnică pentru a îndeplini standardele UEFA. Aici a intervenit experiența Joma, ei au pregătit un document mai formal, cu măsurători precise și render-uri 3D din CLO-SET, formate special”, a punctat Jean Popescu, cel care a creat designul noilor tricouri ale naționalei României.