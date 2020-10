Povestea dramatică a lui Paulo Ferreira. Cum i-a schimbat viața Jose Mourinho

Jose Mourinho i-a schimbat viața complet lui Paulo Ferreira, jucătorul portughez cu o poveste dramatică de viață.

Paulo Ferreira, dublu câștigător al Ligii Campionilor, s-a retras din activitate în 2013 și acum face parte din departamentul de scouting al lui Chelsea Londra.

Portughezul în vârstă de 41 de ani și-a adus aminte de relația pe care a avut-o cu Jose Mourinho și cât de mult i-a schimbat cariera fotbalistică.

Fostul internațional portughez a acordat un amplu interviu publicației Tribuna Expresso, în care a povestit despre relația pe care a avut-o cu familia sa.

„Tatăl meu era alcoolic. A fost complicat, nu am avut o copilărie foarte ușoară, am văzut o mulțime de lucruri. Tatăl meu venea acasă beat în fiecare zi, uneori lovea cu pumnul, și am fost nevoit să-l duc acasă uneori, să-l schimb și să-l bandajez. Nu-i păsa prea mult de fotbal din cauza situației, mama mea m-a susținut mai mult. Din cauza alcoolului, am ajuns să-l internăm pe tatăl meu într-un centru, pentru că altfel nu s-ar fi oprit, bea în fiecare zi”, a susținut Ferreira.

Ferreira a început să joace la Estoril, în Portugalia, și apoi a fost transferat de Mourinho la FC Porto, în 2002. Antrenorul i-a schimbat poziția din mijlocaș dreapta în fundaș dreapta, iar Paulo Ferreira a reprezentat unul dintre jucătorii de bază în nucleul lui Porto care a cucerit în 2004 Liga Campionilor.

„Știam că voi merge cu Mourinho, dar nu știam unde”

Jose Mourinho a insistat în 2004, când a preluat-o pe Chelsea, pentru transferul lui Ferreira, în stilul său caracteristic de a solicita o multitudine de transferuri când preia o echipă.

Porto a vândut în perioada 2004-2014 jucători în valoare de 800 de milioane de Euro, printre care și Ferreira.

„Știam că voi merge cu Mourinho, dar nu știam unde. Eram la echipa națională și am primit un telefon de la Jorge Mendes să merg să-l văd. Atunci m-au văzut fotografii pe barca lui Abramovich și acolo am ajuns la un acord cu Chelsea. Mourinho a fost exact la fel ca la Porto, cu aceleași cerințe, aceeași dorință de câștig, aceeași arsură la stomac când pierdea, riguros”, a declarat Ferreira.

Deși portughezul a plecat în 2007 de la clubul britanic (a revenit ulterior în 2013), Paulo Ferreira a continuat să joace la londonezi până la retragere.

În 2012, Ferreira a cucerit al doilea trofeu al Ligii Campionilor, iar în 2013 s-a retras din activitate.