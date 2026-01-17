Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale

ADVERTISEMENT

Arian Notrețu este unul dintre marii campioni care a pus performanța pe primul loc. Deși ascunde o poveste de viață dureroasă, acesta nu s-a lăsat doborât pentru niciun moment și a decis să își urmeze visul.

Povestea neștiută a lui Arian Notrețu

Menționăm faptul că pe când avea doar 10 ani, Arian Notrețu a suferit o amputare a piciorului. Asta nu l-a oprit însă să continue sportul. A fost inspirat de idolul său, Michael Phelps, iar în prezent este una dintre marile revelații ale sportului paralimpic românesc.

Mai exact, în 2022, Arian Notrețu a devenit campion mondial la înot. Acesta strălucește și la triatlon și este mulțumit de întreaga sa activitate. Iar în paralel, tânărul urmează cursurile UNEFS pentru a deveni antrenor.

Vrea să inspire și alte persoane cu dizabilități să facă ceva măreț și speră ca acest lucru să devină realitate. Drumul însă pentru el nu a fost deloc unul ușor. Tânărul campion și-a pierdut piciorul stâng după un accident la rugby urmat de complicații medicale.

Cum a ajuns tânărul să aibă piciorul amputat

A vrut însă să revină rapid la sport, așa că a început să facă înot pentru recuperare. Se simțea atât de bine în bazin însă, astfel că dintr-o nevoie, totul a devenit o performanță. Iar în prezent, marele campion nu regretă deloc decizia luată.

„Am început să practic înotul la vârsta de 12 ani, în urma unui accident tării la rugby. În principal a fost vorba doar de recuperare fizică, după care am progresat destul de rapid și am început să fac performanță.

Am fost la câteva concursuri internaționale, unde am și obținut niște locuri importante și de acolo a început parcursul meu în înot. Ulterior, când am reușit să obțin o proteză de alergat, am început și triatlonul. Și pot să zic că m-a atras foarte mult această disciplină. Iarăși am concura la niște competiții, unde am obținut inclusiv la triatlon niște locuri importante”, a dezvăluit el, pentru .

Viața lui s-a schimbat complet în bazin

Arian Notrețu recunoaște că înainte de accidentul care i-a schimbat viața a practicat mai multe sporturi. Rugby-ul a fost însă cel care l-a atras, pentru că îi testa limitele. Din păcate însă, tot acest sport l-a dat complet peste cap.

A găsit însă liniștea și S-a simțit foarte bine pe vremea când se recupera și iată că ani mai târziu a reușit să ducă acest sport la un cu totul alt nivel.

„Am practicat foarte multe sporturi când eram mic. Am făcut de la karate, la tenis, la fotbal, la handbal, baschet. Rugby-ul a fost disciplina care m-a atras, fiindcă era ceva ca o provocare pentru mine.

Un sport de contact, de echipă. Aveai nevoie de foarte multe abilități ca să poți să ai o performanță bună în timpul jocului și chestia asta m-a atras. Din păcate, tot în acea perioadă am avut o accidentare, unde din nefericire mi-am pierdut un picior.

În apă m-am simțit foarte bine. Am învățat să înot foarte rapid. Am reușit să particip la prima mea competiție la un an după ce am învățat să înot. (…) Și prin această recuperare am descoperit că îmi place foarte mult și am decis să mă dedic total”, spune Arian.

Arian Notrețu se antrenează în același bazin cu David Popovici

Sportivul a dezvăluit că îl cunoaște și pe David Popovici și că ambii se antrenează în același bazin. De altfel Arian Notrețu l-a descris pe sportiv ca fiind cât se poate de modest și totodată un ”băiat extraordinar”.

Cei doi nu au făcut niciodată o cursă împreună, însă Arian e conștient de faptul că i-ar lua-o cu mult înainte, având în vedere performanțele pe care acesta le-a bifat. Chiar și așa, există un respect reciproc între cei doi.

„David Popovici este colegul nostru practic. Ne antrenăm la același bazin. Ne cunoaștem, într-adevăr. E un băiat extraordinar, o modestie ieșită din comun și l-am apreciat tot timpul fiindcă eu-l cunoșteam și înainte să aibă succesele pe care le-a avut și nu mi-a fost deloc mică mirarea să văd că omul care vorbea și care socializa înainte să aibă succesul, a rămas la fel. Pur și simplu a rămas același om și pentru asta îl felicit și îl stimez”, a mai adăugat tânărul, pentru ProSport.