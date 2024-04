Povestea dureroasă a concurentei Ancuța Pop de la Chefi la Cuțite: ”Nu puteam accepta așa ceva”

Ancuța Pop a fost aleasă în echipa galbenă, condusă de Alexandru Sautner la Chefi la Cuțite. Concurenta are însă o poveste de viață de-a dreptul emoționantă. Inclusiv jurații au rămas uimiți în momentul în care au aflat.

Povestea dureroasă a concurentei Ancuța Pop de la Chefi la Cuțite

Chefi la Cuțite nu este doar un show culinar. Aici, . Chiar și așa, mulți reușesc să își găsească puterea și să lupte pentru visul lor.

ADVERTISEMENT

Acesta este și cazul concurentei Ancuța Pop de la Chefi la Cuțite. Se pare că viața i-a adus o încercare destul de dificilă. Ea a vorbit deschis despre modul în care lucrurile au luat o întorsătură neașteptată acum doi ani.

Ancuța Pop a aflat în 2022 că soțul ei are cancer, la 37 de ani. Nu a putut să accepte un astfel de diagnostic, astfel că a decis să îi ascundă totul partenerului ei de viață. Timp de două săptămâni, bărbatul nu a știut că este bolnav.

ADVERTISEMENT

În momentul în care și-a dat seama că e nevoie de un tratament rapid, Ancuța Pop de la Chefi la Cuțite nu a mai ascuns nimic. Ce i-a spus însă soțul ei ulterior avea să o șocheze complet.

„În anul 2022, soțul meu a fost diagnosticat cu cancer, la 37 de ani. O tumoră malignă în spatele nasului. Pe 20 august 2022 am aflat că soțul meu are cancer. Nu puteam accepta așa ceva. I-am ascuns soțului meu că e bolnav două săptămâni, până când am primit rezultatul de la biopsie.

ADVERTISEMENT

În luna septembrie a venit rezultatul care spunea că are cancer. Atunci am zis că nu se poate, e imposibil. Mă gândeam cum să-i spun și i-am spus că nu e grav și că e ceva ce o să se trateze. El mi-a spus că o să moară.”, a dezvăluit concurenta.

Tânăra este solistă de muzică populară

Ancuța Pop de la Chefi la Cuțite are 33 de ani, iar , aceasta este și solistă de muzică populară. Și se pare că soțul ei, diagnosticat cu cancer, este cel care a inspirat-o.

ADVERTISEMENT

S-a apucat de cântat datorită lui în primul rând. De asemenea, ea a mai recunoscut și că cel mai bine se simte în costumul tradițional. În rest însă, a decis să își urmeze și cea de a doua pasiune, din bucătărie.

„Eu m-am apucat de cântat datorită soțului meu, ca să zic așa. Eu l-am cunoscut pe el și prin el am început să cânt la trupa unde cânta el. (…) În costumul tradițional mă simt cea mai frumoasă, și pe stradă dacă merg, să zic așa, lumea te vede altfel.”, a mai povestit aceasta.