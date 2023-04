Povestea emoționantă a Adrianei Borcan de la Românii au talent. Cu ce boală s-a născut fiul ei: “Deja avem două operații”

Povestea emoționantă a Adrianei Borcan, concurenta de la Românii au talent al cărei fiu s-a născut cu probleme. Femeia a făcut tot ce a putut pentru ca băiețelul ei să se bucure de o viață normală. A venit la emisiunea de la Pro TV pentru a-și relua cariera muzicală.

Concurenta este pasionată de muzică încă din copilărie, însă și-a abandonat cariera în acest domeniu cu mult timp în urmă. Este profesor de educație muzicală și a studiat pianul din clasa I până în clasa a XII-a, a mers la Conservator și a locuit în SUA timp de doi ani.

A vrut să facă un master în muzică, dar s-a întors în țara natală. La un moment dat, concurenta s-a îndrăgostit, a vrut să se căsătorească și a pus familia pe primul loc. Din păcate, lucrurile nu au mers conform planului, deoarece a fost părăsită chiar în timp ce era însărcinată.

În a șasea lună de sarcină, Adriana a primit o veste cumplită. Fiul ei a fost diagnosticat cu , cunoscută sub numele de “buză de iepure”. Băiețelul ei a suferit mai multe operații și încă mai are tratamente de urmat, dar și alte intervenții de făcut.

“Când eram însărcinată în 3 luni, ne-am despărțit. În momentul în care eram însărcinată în 6 luni, am aflat că copilul are probleme. S-a născut cu cheilognatopalatoschizis, în termeni medicali, iar în termeni populari, buză de iepure, gaură în cerul gurii, gingie crăpată. Deja avem două operații.

Am fost în Turcia și am rezolvat în mare ce s-a putut până la vârsta respectivă, dar vom mai avea de urmat și alte tratamente, operații. Nu am crezut niciodată că o să pot trece prin așa ceva și că am să fac față.

Dumnezeu mi-a dat putere și am reușit să trec mai departe și să fac tot ce mi-a stat în putință pentru el ca să fie un copil cât mai normal”, a povestit concurenta la Românii au talent.

Femeia a venit la Românii au talent și speră ca fiul ei să fie mândru de ea în viitor. Adriana speră ca participarea la emisiunea de la Pro TV să fie, totodată, un pas înainte în cariera ei.

Concurenta i-a lăsat mască pe jurați cu vocea sa

Vocea de soprană a Adrianei Borcan . Concurenta a primit numeroase aplauze din partea publicului, iar prestația sa a făcut-o pe Andra să declare “ce frumos și câtă emoție”. De asemenea, Andra i-a mai spus profesoarei că elevii ei sunt, cu siguranță, mândri de ea.

“Am trăit cu emoție, mai ales momentul final. (…) Am avut niște emoții, dar toate emoțiile alea s-au transformat în niște valuri care au continuat și după ce s-a terminat interpretarea. (…)

Un om care cântă atât de frumos nu poate fi decât un profesor foarte bun și sunt ferm convins că tu ai aceste abilități de a-i face pe elevii tăi să fie cel puțin curioși să descopere frumusețea muzicii”, i-a spus Andi Moisescu.

Așa cum era de așteptat, Adriana Borcan a trecut în etapa următoare cu patru de “DA”. Aceștia au încurajat-o să-și continue cariera muzicală, deoarece este foarte talentată.