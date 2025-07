Povestea emoționantă a Cristinei, o tânără nevăzătoare care a luat BAC-ul: „Am izbucnit în plâns!”

Cristina, o tânără nevăzătoare din Maramureș, a reușit să promoveze examenul de BAC cu mult curaj și perseverență. „Am avut așa multe emoții, că am izbucnit în plâns, toți”, mărturisește ea, povestind cum a depășit toate obstacolele pentru a-și atinge visul.

Cum a reușit Cristina, tânăra nevăzătoare din Maramureș, să promoveze BAC-ul cu succes?

Cristina Conț, din Baia Mare, a reușit să promoveze cu brio examenul de Bacalaureat, deși și-a pierdut vederea în urmă cu mai bine de un an, în urma unui accident cu bicicleta. Spre deosebire de colegii ei, : a petrecut câte 5 ore în sala de examen, timp în care a dictat, cuvânt cu cuvânt, toate răspunsurile.

Eleva a povestit cu sinceritate cât de dificil a fost să se adapteze noii realități după pierderea vederii, mai ales în contextul unui examen atât de important. Tânăra a explicat cât efort a depus pentru a învăța și cât de mult și-a dorit să reușească, în ciuda tuturor obstacolelor.

„Am făcut tot posibilul ca să reușesc să memorez, cu toate problemele de sănătate nu m-am dat bătută. A fost greu, având în vedere că eu înainte învățam pe memorie vizuală. Eu la examen am dictat totul: mi s-au pus la dispoziție două persoane din comisie, una care îmi scria și cealaltă care supraveghea.

Pe cât posibil, am reușit și eu să mă simt ca și ceilalți elevi, colegi ai mei, mă simțeam așa ca și cum eu aș fi scris, deși doar am dictat”, a declarat Cristina Conț, tânăra nevăzătoare care a BAC-ul, pentru .

Ce notă a obținut tânăra nevăzătoare la BAC?

Rezultatul obținut de Cristina la Bacalaureat este dovada unei lupte personale. Tânăra din Maramureș a promovat examenul maturității cu media 7,58, un rezultat care reflectă nu doar cunoștințele acumulate, ci și puterea de a merge mai departe, indiferent de piedici.

„A fost o zi specială! Credeți-mă că, atunci când m-a sunat mătușa spunându-mi că am reușit, nici nu îmi venea să cred. Am avut așa multe emoții, că am izbucnit în plâns, toți.

În viitorul apropiat vreau să reușesc să îmi termin facultatea pe care am ales-o la Cluj, mai exact la Psihopedagogie specială”, a mai menționat aceasta.

Cum a trăit familia Cristinei momentul aflării rezultatelor la BAC?

Rezultatul obținut de a fost cu atât mai emoționant pentru familia ei, care i-a fost aproape în toată această perioadă dificilă. Mătușa ei, Emanuela Dincă, a vorbit cu lacrimi în ochi despre cât de mari au fost emoțiile și despre cât de greu i-a fost nepoatei sale să ducă la capăt această provocare.

„Chiar eu am verificat rezultatele cu foarte mari emoții. Eu, să vă spun sincer, nu am crezut că îl va lua, pentru că a fost foarte epuizată după examen. Ea a avut cinci ore de examen fața de ceilalți, a fost singurul beneficiu pe care l-a avut”, a mărturisit vădit emoționată, Emanuela Dincă, mătușa Cristinei, tânăra nevăzătoare care a BAC-ul.

Ce lecție i-a oferit Cristina chiar propriului diriginte?

Povestea Cristinei nu a avut un impact puternic doar asupra celor din familie, ci și asupra profesorilor care i-au fost alături în această perioadă dificilă. Dirigintele ei, Cătălin Roatiș, a recunoscut cu sinceritate că a avut de învățat de la eleva sa o lecție de viață pe care nu o va uita prea curând.

„Eu sunt foarte mândru de ce a realizat. I-am urmărit parcursul și înainte și mai ales după, dar trebuie să spun că eu, emoțional, nu eram pregătit să am o astfel de elevă în clasă și am învățat să gestionez situația de la Cristina. Cristina a fost mult mai pregătită decât mine”, a spus Cătălin Roatiș, dirigintele Cristinei.