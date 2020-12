Povestea emoționantă a finalului de an. Fanul brazilian devenit președintele clubului favorit, a câștigat Cupa

Un fan brazilian al formației Santa Cruz a devenit o adevărată vedetă online în 2012, când a fost surprins urmărind singur un meci jucat de echipa sale. Opt ani mai târziu, el este președinte al clubului și a cucerit Cupa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Santa Cruz evoluează în al treilea eșalon brazilian și a reușit să câștige cupa dedicată echipelor de la acest nivel, Ibsen Pinheiro Cup. Tiago Rech, unul dintre suporterii echipei Santa Cruz, a ajuns să conducă echipa spre acest succes.

Din postura de președinte, echivalentul brazilian al „Lupului singuratic”, și-a condus echipa spre o victorie istorică, iar succesul îi va permite formației sale să joace în Cupa Braziliei, în sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Povestea emoționantă a finalului de an. Fanul brazilian al lui Santa Cruz devenea viral în 2012

Povestea lui Tiago Rech a început în 2012, atunci când fanul celor de la Santa Cruz devenea o adevărată vedetă în mediul virtual. El era surprins de camerele video care filmau meciul dintre Santa Cruz și Gremio, câștigat de formația din urmă cu 4-1. Tiago Rech era singurul fan al lui Santa Cruz prezent pe stadion și urmărea cu tristețe modul în care echipa sa favorită era umilită de Gremio.

Opt ani mai târziu, Tiago Rech s-a transformat dintr-un simplu fan în președintele formației pe care o iubește. Cu el la conducere, Santa Cruz a reușit o performanță fabuloasă, reușind să câștige trofeul Cupei FGF, destinată echipelor din eșaloanele inferioare ale fotbalului brazilian. Rech își vede, astfel, numele scris în cartea de istorie a formației sale și va avea ocazia să o conducă pe Santa Cruz în ediția următoare a Cupei Braziliei.

ADVERTISEMENT

„Sunt extrem de emoționat! E incredibil să fii președintele unui club comunal, din divizia a treia, și să reușești să câștigi competiția asta. Nu doar că am câștigat un trofeu, dar ne-am asigurat și prezența în viitoarea ediție a Cupei Braziliei și am primit un premiu semnificativ… Santa Cruz e viața mea. Am renunțat la multe lucruri din viața mea pentru acest club. Iubesc echipa asta!”, a spus Rech după succesul obținut pe stadionul Francisco Novelletto din Porto Alegre, conform Globo.

7.000 de locuri are stadionul lui Santa Cruz.

are stadionul lui Santa Cruz. Pe locul 7 a terminat echipa lui Rech precedentul campionat.

Tiago Rech: „Începutul unui vis / Totul a mers excelent”

În vârstă de 33 de ani, Tiago Rech își amintește de perioada în care era singurul fan al lui Santa Cruz prezent pe stadion, dar și de momentul în care a preluat președinția clubului său favorit. Se întâmpla în 2014, la doi ani după ce era surprins de camerele foto în tribunele stadionului Olimpic la meciul cu Gremio.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tiago Rech avea doar 27 de ani când prelua acest rol în cadrul clubului despre care spune că e viața lui, iar munca pe care a depus-o în calitate de președinte i-a permis să ajungă să se bucure de o performanță unică. Santa Cruz tocmai a câștigat trofeul Cupei FGF, reușită ce nu a mai fost realizată niciodată în istoria de 107 ani a clubului.

Președintele și cel mai loial fan al clubului a postat pe Twitter două imagini din care poate reieși schimbarea fabuloasă de care s-a bucurat în ultimii opt ani. Dacă în 2012 em era singur pe stadion și asista descumpănit la înfrângerea echipei sale, în urmă cu doar câteva zile el s-a putut bucura de un trofeu prețios, la care a contribuit din rolul de președinte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eram un fan singuratic, dar azi sunt președinte și ridic un trofeu deasupra capului. E un vis devenit realitate. O să îmi amintesc mereu cum stăteam singur pe stadion, dar clubul Santa Cruz e uriaș. Merităm această cupă, iar revenirea noastră e de abia la început”, a mai spus fanul după victoria obținută la penalty-uri în fața lui San Jose.

Início de um sonho // Deu tudo certo. pic.twitter.com/usYKMUtGSo ADVERTISEMENT — Tiago André Rech (@tiagoarech) December 22, 2020