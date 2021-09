Povestea emoționantă a lui Bogdan Blăjan: “Primele luni de antrenamente le-am făcut cu o pereche de mănuși împrumutate”. La început, spăla vestiarele sălii!

Luptătorul , în vârsta de 21 de ani, este practicant de arte marțiale mixte de peste 6 ani, kickboxing și BJJ la bază. Este multiplu medaliat și în cușcă, un luptător de temut. Drumul până la succes nu a fost însă unul deloc ușor.

„De sport m-am apucat la 15 spre 16 ani, la insisțentele unui bun prieten care frecventa și el sala la acel moment.

La vârsta respectivă, veniturile mele erau evident foarte reduse, motiv pentru care, primele luni de antrenamente le-am făcut cu o pereche de mănuși împrumutate.

La scurt timp, m-am ambiționat și am decis să muncesc pentru a-mi putea continua antrenamentele. Am început de jos, spălând vestiarele sălii după fiecare antrenament. Cu timpul am început să studiez mai mult, diferite discipline sportive, până când am trecut la nivelul următor, acela de a pregăti clienți în sala unde îmi desfășuram antrenamentele.

Drumul carierei mele sportive, de atunci și până în prezent, este pavat cu piese solide. Cu sudoare, muncă brută, nopți nedormite, antrenamente grele, mai multe ore petrecute pe saltea decât acasă cu familia, și multe alte componente care au creat luptătorul de azi. Un lucru este clar, acest drum nu poate să mi-l distrugă nimeni și nimic.

Pot spune că mă definesc prin sport, iubesc să fiu pe saltea, să lupt, să muncesc în sală. Fac totul din pasiune, nu pentru bani, faimă sau palmares, ci din plăcere. Sadică plăcere!”, spune Bogdan Blăjan, campionul ce va lupta în cușcă, alături de alți 7 luptători, la Gala Blood Fight League.

Luptatorul MMA are mai multe titluri:

Centura albastră în Jiu-Jitsu Brazilian;

MMA Pro fighter: 2-1;

MMA amatori: 2-0;

Kickboxing semipro: 5-;

Campion mondial IKF 2018 Budapesta proba submission;

Vicecampion mondial 2019 UWW Baku Azerbajan proba grappling Gi;

Multiplu campion național la Kempo pe probele: semi-contact, knockdown, submission;

Medaliat cu argint și bronz la naționalele de Kempo atât la adulți cât și la juniori pe probele: full-contact, knock-down;

Campion Cupa Transilvania proba grappling;

Vice campion național la BJJ 2020;

Medaliat cu aur și argint la Vynogradiv BJJ Open 2018 proba GI.

„Cel mai frumos meci al meu a fost cel de debut la profesioniști, în 2018, împotriva unui adversar mult mai experimentat. Atunci, am reușit să obțin o victorie frumoasă prin TKO în prima repriză, acasă în Cluj, înconjurat de un public extraordinar.

Despre înfrângeri… Nu m-a marcat nicio înfrângere. Am reușit, după fiecare meci pierdut, să-mi învăț lecția și sa-mi văd de drum”, spune campionul care susține că cele mai bune lovituri ale sale sunt „directele de stânga și loviturile de cot”.

Bogdan Blăjan face sport din pasiune. Luptătorul MMA mai are însă alte 2 job-uri care îi ocupă destul timp, însă reușește să ajungă și la antrenamentele sale. Campionul se pregătește intens pentru Gala Blood Fight League, de pe 25 septembrie, de la Sala Olimpia “Constantin Jude” din Timișoara, eveniment organizat de campionul Alin Chirilă și partenerii săi.

„Pot spune că sportul de contact pentru mine este un hobby, nu o meserie. Am un job full-time și încă unul part-time în domenii total diferite. Pe lângă asta, studiez Dreptul și sunt în anul 3 la Facultatea de Drept.

Pentru mine, Gala MMA Blood Fight League, reprezintă oportunitatea de a-mi motiva corpul și mintea să muncească din ce în ce mai mult pentru ceea ce ma face să fiu fericit. Lupt de plăcere, lupt cu plăcere, iubesc adrenalina și emoțiile pe care mi le oferă cușca. Iar BFL este locul ideal pentru asta”, a mai spus Bogdan Blăjan.

Gala este gândită în sistem piramidă, cu 8 luptători și 7 meciuri în cușcă. Se joacă în sistem totul sau nimic: un singur premiu, 10.000 de euro și un singur câștigător.

La Gală, în sală, vor fi prezente personalități naționale și mondiale din lumea sporturilor dure – Brad “One Punch” Pickett, starul UFC.