Povestea emoționantă a lui Costel Pantilimon, uriașul portar român care a apărat poarta lui Manchester City. Cum a învățat să vorbească, deși are părinții surdomuți

Uriașul Costel Pantilimon, un fotbalist de peste 2 metri, a fost mai multe sezoane în lotul lui Manchester City, echipa care a dominat Premier League în ultimul deceniu și jumătate. Povestea de viață a portarului este una impresionantă și emoționantă, deopotrivă.

Costel Pantilimon, drumul de la Aerostar Bacău la Manchester City

Într-o perioadă în care Manchester City domina autoritar Premier League, aflat în cel mai puternic campionat de fotbal al Europei. O altă performanță de excepție este și faptul că băcăuanul este și singurul român campion în Anglia.

Până să ajungă pe Emirates, Costel Pantilimon a fost un copil al clubului Aerostar Bacău care, avându-l ca idol pe Gică Hagi, visa să ajungă un marcator. ”Doar că a început să crească… și a tot crescut! Tatăl său l-a sfătuit să devină portar iar la începuturile adolescenței era destul de înalt pentru a apără buturile micuței echipe Aerostar Bacău, formație a uzinei de avioane la care lucra părintele său”, scriau, în 2013, britanicii de la într-un articol dedicat românului.

În 2023, marca FANATIK, de ce a ales fotbalul. Un rol esențial în această direcție luată de cariera uriașului fotbalist l-a avut tatăl său. ”Pentru că era sportul naţional. În curtea şcolii, toată lumea juca fotbal. Este clar că, părinţii şi toată lumea te direcţionează cumva spre acest fenomen. Dar la noi în România este sportul cel mai atractiv, de fapt la nivel mondial.

Cumva, tatăl meu a avut o influenţă spre această poziţie. Când m-am apucat am jucat şi în câmp. Ca tot copilul, vrei să dai goluri. Dar, el a avut o anumită influenţă şi m-a direcţionat acolo, spre poartă”, spunea Panti.

Un rol-cheie în cariera lui Pantilimon l-a avut chiar ”Regele” fotbalului românesc, Gică Hagi. Pe când era la Bacău, granzii Dinamo şi Steaua l-au vrut. Mult mai repede s-a mișcat Poli Timişoara. Hagi era atunci antrenor pe Bega, iar antrenor de portari era Zoli Iaşko.

”Dinamo şi Steaua l-au vrut, dar Timişoara a percutat cel mai repede. Hagi era antrenor atunci la Poli Timişoara, iar antrenor de portari era Zoli Iaşko. M-au ascultat, şi l-au luat imediat. Au dat 100.000 de dolari pe loc, dar jucătorul a rămas în coproprietate cu Aerostar Bacău”, a spus Costel Cîmpeanu, fostul antrenor al lui Pantilimon de la Aerostar, conform .

Anul 2011 avea să fie cel în care Pantilimon face pasul carierei sale. În primă fază, a semnat cu Manchester City un împrumut pe un an. Deși nu a jucat în Premier League, doar în cupe, el i-a convins pe cei de la Manchester City să plătească 3 milioane de lire sterline pentru a-l cumpăra definitiv.

Povestea de viață emoționantă a lui Costel Pantilimon. Cum a învățat să vorbească, deși are părinții surdomuți

În interviul din FANATIK, Pantilimon recunoaște că sprijinul familiei a fost decisiv în cariera pe care a urmat-o. ”Părintii mei, după cum ştiţi, sunt surdomuţi. Şi-au dorit foarte mult ca eu să reuşesc, fiind şi singurul copil. Au fost tot timpul oamenii care au încercat să mă ajute. Dar, în acelaşi timp am avut mulţi oameni în jurul meu, antrenori şi alţii, pe care Dumnezeu mi i-a scos în cale. Așa am putut să îmi modelez o personalitate și să pot reuși în fotbalul mondial”, spune portarul.

Viața lui Costel Pantilimon nu a fost deloc una ușoară. În 2025, fostul goalkeeper a venit cu noi mărturisiri despre copilăria sa și greutățile întâmpinate. ”Ambii părinți, da, sunt surdomuți. Mama, comparând cu tata, aude. Aude sunete, adică, uite… De multe ori, apropo că am crescut și mă făcusem mai comod. Bine, acum nu pot să zic că am stat la casă…

Noi eram într-un apartament micuț. Dar dacă stăteam în living și mama era în bucătărie și țipam, venea, auzea. Adică auzea un sunet, știa că sunt eu. Dar nu înțelegea, doar sunetul îl percepea, știi?”, spune el, pentru .

În aceste condiții, cu ambii părinți surdo-muți, foarte multă lume s-a întrebat cum a învățat să vorbească Pantilimon. Dezvăluie că totul s-a întâmplat natural. ”Natural. Pur și simplu, în casă. Singurul lucru pe care ei m-au învățat a fost alfabetul. Să-l fac pe degete”.

Un alt episod emoționant din viața lui Pantilimon s-a petrecut pe când acesta avea doar 14 ani. Atunci, a luat pentru prima dată bani din fotbal. A ajuns la naționala de juniori, iar aici a încasat obișnuita diurnă. Revenit acasă, și-a cumpărat o pereche de adidaşi, iar restul sumei le-a oferit-o părinților.

Tatăl său i-a fost alături la un meci de referință, în 2009. Costică Pantilimon a fost pe stadion la partida pe care Poli a disputat-o cu Şahtior. Și-a luat liber de la fabrica de avioane din Bacău unde lucra și a fost prezent pe ”Dan Păltinişanu”. În final, după un 0-0, s-a bucurat alături de cei 35.000 de oameni de eliminarea Şahtiorului.

Care au fost marile regrete ale carierei lui Costel Pantilimon

Și-ar putea dori ceva mai mult în carieră un fotbalist care ? Dacă ne uităm la cazul lui Costel Pantilimon, răspunsul este afirmativ. În interviul din 2023 pentru FANATIK, uriașul portar român a dezvăluit ce regrete l-au măcinat.

Unul este faptul că nu și-a trecut în palmares niciun trofeu cu Poli Timișoara. ”De obicei nu spui că ai regrete, dar unul dintre ele este neşansa de a câştiga un trofeu cu Poli Timişoara. Am fost atât de aproape de foarte multe ori şi nu s-a întâmplat. Este un regret pe care, în momentul în care mă întorc în ţară sau merg undeva, mă macină! La ce potenţial a avut în acei ani echipa, am fi putut câştiga uşor două campionate şi două Cupe ale României. Dar nu s-a întâmplat!”, spunea Pantilimon.

Apoi, legat de echipa națională, Panti recunoaște că și-ar fi dorit să bifeze mai mult decât cele 27 de prezențe. ”Eu am ajuns la echipa națională când eram foarte tânăr. Erau Dani Coman, Lobonț. Cumva mi-am făcut loc printre coloși. Apoi am avut o competiție cu Tătărușanu. Da, mi-aș fi dorit să joc mai mult, cu siguranță. Au fost anumite alegeri și a trebuit să respect. Da, mi-aș fi dorit și cred că s-ar fi putut să joc mai mult”, mai mărturisea Pantilimon.