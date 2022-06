Povestea emoționantă a lui Manuel Dogaru, suporterul talisman al FCSB. Suferă de o boală rară și vine de la Craiova la fiecare meci: „Steaua e singura mea bucurie” Exclusiv

FANATIK a realizat un , unul dintre cei mai pătimași fani ai FCSB, care vine de la sute de kilometri meci de meci pentru a-și susține echipa favorită. „Manu” suferă de sindromul Wilson, o boală gravă și are probleme mari de locomoție și de vorbire.

Reportaj emoționat cu fanul numărul unu al FCSB, Manuel Dogaru

Manuel Dogaru este un mare fan echipei patronată de Gigi Becali. „Manu” cum îi spun prietenii, are o poveste de viață care pur și simplu te face să îți reconsideri lucrurile cu adevărat importante și să privești totul dintr-o altă perspectivă.

ADVERTISEMENT

Născut în 1986, anul magic pentru marea echipă a Stelei, Manuel Dogaru a fost un copil normal până la vârsta de 15 ani, când a fost depistat cu o boală extrem de rară, sindromul Wilson, care i-a schimbat definitiv viața. Din cauza lipsei medicamentelor, a suferit un AVC (Accident vascular cerebral), iar acum are dificultăți mari de vorbire și se deplasează la fel de greu.

Chiar și așa, dragostea lui pentru FCSB îl face să uite de toată durerea și îi alină toate suferințele: „Pentru mine Steaua, înseamnă foarte mult, înseamnă singura mea bucurie. Mă bucur mult că pot fi atât de aproape de ei. Mă consider un suporter mai special și norocos că fac parte din familia Stelei. Dacă FCSB ar câștiga titlul în acest sezon m-ar face cel mai fericit! Mi s-ar îndeplini un vis”, a declarat Manuel Dogaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Nu-i place să depindă de nimeni, deși suferă de o boală rară

„Manu” se luptă cu mai multe probleme medicale și e departe de a avea o viață normală, chiar dacă el face tot ce îi stă în putință și vrea să fie tratat ca un om obișnuit: „Am fost copil fără probleme. Prin 2001, am fost diagnosticat cu o boala foarte rară, sindromul Wilson. La doi ani de la diagnostic, am căzut la pat pentru că nu am mai avut pastile. Nu se găseau în țară și am stat aproape un an la pat, timp în care am făcut un AVC și de aici problemele de vorbire. Mulți ani nu mi s-a dat niciun tratament pentru AVC și problema cu vorbitul a avansat”.

Luciditatea, modul în care povestește despre toate aceste probleme și luptă zi de zi cu boala te lasă fără cuvinte: „Apoi am făcut o hemipareză din cauza AVC-ului, dar am și epilepsie. În mare parte sunt independent, nu-mi place să depind de cineva. Mai am o soră, mai mare cu 5 ani. Are și ea Wilson și epilepsie, dar e mai rău decât mine. Nu are ambiție așa ca mine. Merg și destul de greu și nu pot lucra, dar mă descurc cu o cârjă. Am un venit lunar de la Stat care îmi permite să mă descurc cât de cât”.

ADVERTISEMENT

Cum arată o zi de meci pentru Manuel Dogaru: „Plec cu trenul la 7 dimineața!”

Originar din Craiova, de pe teren propriu și străbate cu trenul distanță de 209 kilometri până la București. Pentru el, fiecare meci e o deplasare, însă și-ar dori să meargă la toate partidele: „Plec cu trenul la 7 dimineața! Dar nu e problemă. Aș face multe pentru echipa asta. Dacă ar fi după mine, aș merge și la toate meciurile din deplasare. Am fost doar la Craiova și Pitești”.

Manuel Dogaru nu este însă doar un simplu suporter al FCSB, ci a devenit parte din familia „roș-albaștrilor”. Primește invitații de partea clubului la meciuri, are poze cu toți jucătorii, chiar și cu patronul Gigi Becali, cu care s-a intersectat de mai multe ori, însă nu i-a cerut niciodată bani. Ba, mai mult, „Manu” cum este alintat de cei care îl cunosc, a intrat și în vestiarul echipei și a fost prezent la antrenamente la baza de la Berceni.

ADVERTISEMENT

Deși face un efort mare pentru a susține un interviu la telefon, aflăm imediat cum a început totul: „Prima oară am fost pe noul «Oblemenco» când a jucat Steaua în deplasare. Până în 2015, nu mergeam la meciuri. Nu știu de ce, pur și simplu nu îmi descoperisem încă latura asta de suporter înfocat. Am ratat câteva, că n-am avut cu cine merge la stadion. De la Craiova la București, nu-i problemă, vin singur, dar prietenul la care vin și rămân peste noapte lucra și n-am avut cu cine altcineva….”.

ADVERTISEMENT

L-a avut ca idol pe Duckadam: „Mi-a fost predestinat să susțin această echipă”

Ca orice copil, visa să devină fotbalist și l-a avut ca idol chiar pe „eroul de la Sevilla”, , pe care peste ani a și avut ocazia să îl întâlnească: „Și eu jucam în poartă când eram mic și visam să ajung ca el. M-am născut în 1986, anul în care Steaua a reușit cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc și cred că mi-a fost predestinat să susțin această echipă.

L-am întâlnit, am și poză cu dânsul. Aveam 13 ani, încă nu mă îmbolnăvisem, am fost în galerie la Steaua în 1999, la Craiova. Știu că aveam o bluză, cu mânecă lungă. Scria «Steaua» pe spate. Sigla era pe piept”.

Întâlnire specială cu Mihai Neșu: „Puterea vine din interior și dacă avem voință. Steaua e una dintre puținele mele bucurii”

În ciuda tuturor greutăților și problemelor, Manuel Dogaru are un optimism debordant și cea mai mare dorință a lui e ca FCSB să câștige în sfârșit titlul: „Steaua e una dintre puținele mele bucurii. Dacă FCSB ar câștiga titlul în acest sezon m-ar face cel mai fericit! Mi s-ar îndeplini un vis. Aștept de șapte ani momentul ăsta”.

Puterea lui interioară și modul în care vede viața și luptă zi de zi aduc aminte de un supraom, , pe care a avut ocazia să îl întâlnească la primul său meci după accidentul care l-a țintuit pe veci în scaunul cu rotile: „Am simțit o mare bucurie că am avut ocazia să îl întâlnesc. E un munte de voință și un luptător. Când am auzit că e la meci, i-am scris lui Cătălin Făiniși (n.r. – ofițerul de presă al FCSB), l-am rugat să mă ajute să-l întâlnesc. Am un mare regret însă. Din cauza bucuriei că l-am văzut, nu mi-am dat seama să pun și eu niște bani în urna mobilă.

Nu am vorbit prea mult cu el, însă știa de mine. Îi spusese Cătălin că vreau să-l cunosc. Mă motivează foarte mult! A trecut prin atâtea și are tăria de a continua lupta. Puterea vine din interior și dacă avem dorință”.

L-a întâlnit și pe Gigi Becali: „Mă știe. I-am spus că vin din Craiova”

Deși se întreține doar din pensia de caz de boală primită de la Stat, Manuel Dogaru nu a îndrăznit niciodată să îi ceară bani lui și chiar a fost pus într-o situație jenantă când l-a întâlnit pe patronul FCSB, după cum povestește chiar el: „Am fost pus și într-o situație foarte neplăcută, după o întâlnire cu dânsul la Arena Națională. Nu a avut nicio vină nici nea’ Gigi. Eram acolo la VIP și dânsul a venit și împărțea bani în stânga și în dreapta. M-am dus cu mâna întinsă să-l salut, dar mi-a pus niște bani în mână, probabil a crezut că și eu vreau bani. Cred că vreo 150 de lei.

Și s-a filmat când dădea bani, a pătruns cineva de la Telekom și am apărut și eu pe filmare. Bineînțeles că am ajuns și pe TikTok. Nu mi-a plăcut ipostaza în care am apărut. M-am dus să-l salut. Dacă voiam bani, mă duceam la palat. Nu asta a fost intenția mea și cred că nici a dânsului”.

Nu a fost însă singura dată când s-a întâlnit cu Gigi Becali: „Probabil i-aș cere ajutorul mai ales că mă știe, am avut ocazia să-l întâlnesc de câteva ori. I-am spus că vin din Craiova. Mi-aș dori să fac cumva să merg la toate meciurile, dar e mai e complicat cu transportul și în primul rând trebuie să am pe cine să iau cu mine, să mă ajute la nevoie. M-a mai ajutat cu sume mici de bani, dar niciodată nu m-am dus pentru asta la meciuri, ci strict să susțin echipa. Dovadă că dânsul nu mai vine de ani buni la meciuri, iar eu continui să merg”.

Cel mai cunoscut suporter al „roș-albaștrilor”

Cătălin Făiniș, ofițerul de presă al FCSB, este cel care i-a facilitate această apropiere de echipă, după ce l-a cunoscut la Craiova în 2015: „Datorită lui Cătălin sunt atât de apropiat de echipă. El este motivul pentru care sunt atât de bine primit la club. Hai să îți spun cum a fost primul contact cu ei. Prima dată la Craiova, în 2015, i-am întâlnit. Am fost la hotel să facem poze. Îmi doream foarte mult un tricou de la Chipciu, dar atunci nu s-a putut.

Dar Cătălin mi-a promis că o să-mi facă unul personalizat și cu autografele lor. N-a avut nicio reținere să-mi dea numărul de telefon, să ținem legătura. Și asa a fost, l-am primit cadou de Crăciun. Primesc de la FCSB și invitații pentru mine și prietenul meu Tavi, la fiecare meci de pe teren propriu”, și-a adus Manu aminte.

Cea mai frumoasă amintire din cantonamentul de la Berceni

Cea mai frumoasă amintire a lui Manu legată de echipa lui de suflet este de la prima sa vizită la baza de pregătire de la Berceni: „Am avut un vis cândva, îmi doream să ajung să joc la Steaua, mă descurcam bine în poartă. Din păcate, mi-a fost spulberat acest vis, de boală. Dar tot am ajuns la Steaua (n.r. FCSB), să fac parte din marea familie «roș-albastră». Când am ajuns prima dată la bază, nici n-am așteptat să oprească bine taxiul și am sărit din el să fac poze cu Budi și Alibec. Erau afară”.

Manu are fotografii alături de toți jucătorii FCSB-ului, dar și cu Meme Stoica, Edi Iordănescu sau Toni Petrea, iar fotbaliștii îi distribuie postările pe conturile lor oficiale și îi apreciază fotografiile.

Moment emoționant cu Florin Niță în prim plan: „Mi-a dat tricoul la primul meci pe Arena Națională. M-a luat în brațe. E un mare caracter”

Cea mai frumoasă amintire legată de un jucător al FCSB rămâne cea cu Florin Niță de la care a și primit tricoul, prima oară când a venit pe Arenă, în 2017: „Sunt fericit că am avut ocazia să îi întâlnesc și mă bucură enorm. Am primit chiar un tricou de la Florin Niță și de la Teixeira, dar și de la Florin Tănase. Am și tricoul lui Adrian Petre, iar ultimul primit este de la Risto Radunovic. E un băiat extraordinar.

Vorbesc cu el pe Instagram și cu Florin Tănase. Am avut ocazia să fac poză cu Tase chiar în vestiarul FCSB, cu banderola de căpitan, la Craiova. Am vorbit cu el înainte de meci și mi-a făcut surpriza asta”.

Florin Niță este cunoscut pentru modestia și felul său de a fi, care a impresionat pe toată lumea, iar Manu a fost și el marcat de întâlnirea cu portarul naționalei: „Am mai multe amintiri de suflet, dar cred că asta e cea mai frumoasă. Urma să merg la antrenament la FCSB, eu cu Tavi, prietenul meu, însă el a plecat înainte, că eu merg mai încet. Acolo la teren trebuia să coborâm o bordură mai înaltă. Niță fiind în spatele nostru, a venit repede și m-a ajutat. M-a luat în brațe. E un mare caracter”.

Mesaj pentru suporterii care nu vin pe stadioane: „Din fața televizorului, cu berea în mână, e ușor să comentăm!”

Suporterii nu mai umplu de ani buni stadioanele din România, în timp ce Manu, cu toate problemele sale de sănătate, poate număra pe degete meciurile FCSB-ului de pe teren propriu pe care le-a ratat: „Echipa trebuie susținută de fiecare dintre noi, cei care spunem că suntem suporterii Stelei! Din fața televizorului, cu berea în mână, e ușor să comentăm! Trebuie să fim acolo, lângă ei, să-i susținem și chiar îmi place cum procedează Mustață”.

Pentru mine Steaua, înseamnă foarte mult, înseamnă fericire. Mă bucur mult că pot fi atât de aproape de ei. Mă consider un suporter mai special și norocos că fac parte din familia Stelei. Am simțit că vom câștiga cu CFR Cluj. Ne-am apropiat la două puncte și sper să jucăm cu titlul pe masă la meciul direct. Dacă FCSB ar câștiga titlul în acest sezon, m-ar face cel mai fericit! Mi s-ar îndeplini un vis” – Manuel Dogaru, talismanul FCSB.