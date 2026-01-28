Povestea emoționantă a lui Talisson, noul jucător de la Rapid: „Au fost momente grele. Singur, la 12 ani”

ADVERTISEMENT

continuă pentru trupa patronată de Dan Șucu, care după ce i-a luat pe Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, , un atacant brazilian de 23 de ani care poate evolua și în bandă.

Nou jucător al Rapidului, Talisson, în culmea fericirii

Sud-americanul a acordat primul său interviu ca jucător al formației giuleștene și spune că și-a îndeplinit un vis, acela de a juca în Europa.

„Sunt foarte fericit. Este un vis devenit realitate pentru mine și familia. Sper să scriu o poveste frumoasă alături de Rapid. Am vorbit cu Bolgado, e un grup plin de pasiune, închegat, cu pasiune, deja au început să facă glume cu mine și încep să le înțeleg și eu. Nu mi-a venit să cred, am fost foarte fericit când a venit oferta de a Rapid.

Am spus familiei de ofertă, nu am avut vreun moment de incertitudine, știam că este cea mai bună oportunitate din viața mea. Le-am zis impresarilor că vreau să vin cât mai repede. Când un club mare precum Rapid te ofertează nu poți refuza”, a spus jucătorul Rapidului

Comparația între suporterii din Giulești și cei de la Flamengo

Acesta spune că a văzut clipuri cu suporterii Rapidului și i-a comparat pe aceștia cu cei ai lui Flamengo sau Corinthians, considerați a fi în topul ultrașilor din Brazilia.

„Nu, nu șțiam nimic despre Rapid înainte, dar am căutat pe internet și am văzut toată istoria, cât de mare este echipa. Am vorbit cu câțiva prieteni, cu Conrado, și mi-a zis să nu stau pe gânduri. Mi-a plăcut foarte mult galeria, imaginea stadionului plin de suporteri, atmosfera pe care o fac. Sper să ofer multe motive de bucurie galeriei. Cred că se compară cu Flamengo, Corinthians, galeria Rapidului este top”, a mai spus brazilianul.

Povestea emoționantă a lui Tallison. Cum a ajuns să joace fotbal

Talisson a recunoscut că a trebuit să se lupte pentru visul său, asta pentru că a crescut într-o familie fără mari posibilități, într-un oraș mic.

„Am jucat fotbal în sală, iar după am făcut trecerea către iarbă, dar nu a fost ușor. Vin dintr-o familie nevoiașă, dintr-un oraș mic, de 50.000 de locuitori, cu puține posibilități. A trebuit să vând pâine și alte lucruri, în căutarea oportunității de a ajunge în Sao Paulo, la vârsta fragedă de 12 ani, singur.

Au fost multe momente grele, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să-mi îndeplinesc visul. Primul meu club profesionist a fost RB Bragantino, am debutat în Cupă, la 20 de ani, am stat la U20 și acum uite-mă aici. Consider că este un salt important în cariera mea, mulți brazilieni visează să ajungă în Europa. Nu mă așteptam să se întâmple așa repede”, a declarat Talisson.

Promisiunea făcută de Talisson pentru suporterii Rapidului

Noul atacant din Giulești promite că va face tot ce îi stă în putință pentru a avea evoluții la un nivel ridicat în tricoul Rapidului.

„Obiectivul meu este, în primul rând, să ajut echipă, să dau goluri, să fiu de folos și individual, și colectiv. Dacă eu dau gol, automat ajut Rapid, iar asta îmi propun, să pun umărul la victorii. Am căutat informații despre toți colegii din echipă și în scurt timp o să interacționez cu toți. Vreau să transmit suporterilor ca sunt foarte fericit să fiu aici, o să dau totul, voi face tot posibilul să-i fac fericiți”, a conchis Talisson pentru canalul de .