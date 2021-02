Povestea emoționantă a lui Tom Brady, aflat la al 10-lea Super Bowl: „Nu mai trebuie să fiu agent de asigurări”

Tom Brady este, după părerea multor specialiști, cel mai bun jucător de fotbal american din istorie. În vârstă de 43 de ani, quarterback-ul celor de la Tampa Bay Buccaneers se pregătește să dispute al 10-lea SuperBowl din carieră. Iar povestea lui Tom este una de film, care a început dramatic și s-a dovedit a fi extraordinară.

Născut pe 3 august 1977, Tom Brady nu a excelat la nicio categorie în draftul din 2000. Tânărul jucător spera să prindă un loc între profesioniștii din fotbalul american, însă a fost la un pas de a fi nevoit să își caute de muncă, încă de la 22 de ani, vârsta la care a fost inclus în draft.

Speranțele erau mari în familia lui Brady înainte de draft. Părinții lui erau realiști și sperau ca fiul lor să prindă un loc în a doua sau, poate, a treia rundă din draft: “Tot spuneau la televizor numele altor jucători pe posturi de quarterback și am rămas mască. Am fost aiuriți.

Fiercare nume care era strigat ne acutiza starea de rău. A devenit un adevărat coșmar”, a spus Tom Brady Sr. într-un documentar ESPN. Chad Pennington, Giovanni Carmazzi, Chris Redman, Tee Martin și lista tot continua.

Tânărul Brady nu a mai putut și când numărătoarea a ajuns la a șasea rundă, n-a mai rezistat și a ieșit la o plimbare. S-a întors după alte 22 de nume alese, printre care alți doi jucători pe postul de quarterback: Marc Bulger, Spergon Wynn. Moment în care Tom avea nevoie de altă plimbare.

“A fost foarte greu. Știu că m-am dus în jurul casei cu mama mea și cu tatăl meu. A fost o zi grea, înțelegi? Atât îmi amintesc, că am fost cu mama și cu tata”, a povestit Tom Brady în lacrimi pentru ESPN.

În cele din urmă, în runda a șasea, Tom Brady a fost al 199-lea jucător draftat în 2000 de New England Patriots. Chiar dacă foarte jos, Brady și-a găsit un angajament și era ca o ușurare pentru că a fost draftat:

“Când cei de la Patriots m-au ales, eram foarte entuziasmat și mă gândeam că nu mai trebuie să fiu un agent de asigurări, înțelegi? Familia mea era acolo, eram foarte bucuroși. Și mulțumesc lui Dumnezeu am fost ales”, a povestit Brady.

Meritul celor de la New England Patriots este că i-au dat o șansă adevărată lui Brady. Formația din regiunea Boston avea nu mai puțin de patru jucători pe postul de quarterback și Brady era a… patra variantă. Însă, au sacrificat un loc în echipă pentru el, în condițiile în care alte echipe au doi sau maximum trei jucători pe acest post.

A aruncat o singură pasă completă din trei în întregul sezon de debut, Rod Rutledge fiind omul care a prins pasa. Însă, la finalul sezonului de debut, Tom Brady a ajuns să fie opțiunea numărul doi pe postul de quarterback în urma lui Drew Bledsoe, titularul de drept.

Iar, de atunci, ascensiunea a fost fulminantă. În al treilea meci din sezonul 2001 a fost ales în echipa de start și după câteva meciuri a început să strălucească. A fost un sezon de vis pentru o echipă care înregistra eșecuri pe bandă rulantă. Povestea de Hollywood a lui Brady era în derulare și în sezonul în care a fost titularizat pentru primele meciuri, New England Patriots s-a calificat în SuperBowl.

Era primul SuperBowl din cariera lui Tom Brady, pe 3 februarie 2002, la mai puțin de doi ani de la momentul în care era ales pe poziția 199 în draft și la un pas de a deveni agent de asigurări pentru că nimeni nu-l voia. Iar New England a răsturnat toate calculele și a câștigat finala cu LA Rams, 20-17, după prelungiri, Brady fiind ales MVP-ul din Superbowl, cel mai tânăr din istorie.

A petrecut 19 ani la New England Patriots, pe care a transformat-o în cea mai de succes franciză din istoria fotbalului american. Fără titlu până la Tom Brady, New England a reușit în acest interval să câștige 6 titluri și să joace într-un total de 9 meciuri de SuperBowl.

Pentru Tom Brady povestea la New England Patriots s-a încheiat la început de 2020. Însă nu și cariera. Quarterback-ul a semnat, la 42 de ani, cu Tampa Bay Buccaneers. După ce a jucat “o viață” la Patriots, Brady a schimbat echipa și conferința… la 42 de ani.

Iar povestea de succes continuă. Mulți specialiști îi prevedeau declinul lui Brady după plecarea din franciza Patriots, însă lucrurile au stat fix pe dos. New England a avut un sezon mizerabil fără Brady și nu a prins play-off-ul, asta în timp ce Tampa Bay Buccaneers a reușit să devină prima echipă care va juca pe teren propriu în istoria de peste jumătate de secol a SuperBowl.

Tom Brady este încă o dată, outsider. În Superbowl, duminică noaptea, de la 1:30, adversar va fi Kansas City Chiefs, campioana en-titre, alături de noua certitudine din fotbalul american: Patrick Mahomes. În carieră, Tom Brady a câștigat nu mai puțin de 6 inele și este în căutarea a celui de-al 7-lea. Doar la un pas.

“Încă mai am imaginea lui Tom Brady coborând pe scările vechi ale stadionului Foxboro, cu o cutie de pizza sub braţ când mi s-a prezentat: «Bună ziua, domnule Kraft». Era pe punctul să îmi spună cine e, dar i-am spus «Ştiu cine eşti, eşti Tom Brady. Alegerea noastră din runda a şasea». M-a privit în ochi şi mi-a spus «Sunt cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată această organizaţie». Se pare că avea dreptate”, Robert Kraft, patron New England Patriots