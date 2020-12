Povestea emoționantă a Mariei, fetița adoptată în secret de familia Ponta. Are 6 ani și deja 3 operații! Exclusiv

FANATIK îți dezvăluie totul despre cel mai bine păzit secret din viața familiei Ponta. Povestea emoționantă, ce o are în prim-plan pe Maria Ponta, fetița adoptată, fără să știe mai nimeni, de cuplul Daciana și Victor Ponta.

În același timp, veți descoperi frânturi de realitate și adevăruri nespuse ale unui sistem care seacă de emoții și de lacrimi: adopția în România! Pentru că, din păcate, țara noastră se pricepe de minune să suprareglementeze, acolo unde, de fapt, este nevoie doar de simplificare și de foarte mult suflet…

De aici a pornit totul: prezent în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, fostul premier a acceptat să vorbească, până la un anumit punct, și despre viața personală. Una pe care, de-a lungul timpului, Victor Ponta a preferat să o țină ascunsă de lumina reflectoarelor.

Povestea emoționantă a Mariei, fetița adoptată în secret de familia Ponta

Chestionat de moderatoare, Victor Ponta a dat de înțeles, spre mirarea tuturor, că are, de fapt, trei copii, și nu doi cum știa opinia publică. El a mărturisit în emisiunea de la Kanal D că încearcă să fie un tată cât mai bun pentru băiatul și …„fetele mele”.

Întrebat, la un moment dat, despre câți copii i-ar plăcea să aibă, Victor Ponta a răspuns ferm: „Trei. Câți am acum, trei! (…) Nu pot să dezvolt, dar pot să răspund cinstit la întrebarea dvs”, a punctat surprinzător liderul Pro România, care tocmai ratase intrarea în Parlament cu partidul său.

Atentă la detalii, Denise Rifai a vrut să lămurească misterul pe finalul interviului și a insistat șocată: ”Ați vorbit, cumva, despre al treilea copil?”. ”Nu pot să detaliez despre acest subiect decât în prezența Dacianei”, i-a replicat enigmatic Ponta.

Daciana Sârbu: „În mod miraculos și neașteptat, viața ne-a dăruit un suflet nou”

Misterul avea să fie elucidat la doar câteva ore distanță, atunci când moderatoarea a revenit cu o postare pe Facebook. „Am convenit cu invitatul meu din această seară, de la #40deIntrebari, Victor Ponta, să fiu eu cea care aduce toate clarificările legate de răspunsul său, referitor la faptul că are 3 copii, și nu 2, așa cum știam cu toții până acum. Daciana și Victor Ponta au înfiat o fetiță! Are 6 ani și se numește Maria Ponta. Un copil foarte frumos, pe care ei și l-au dorit enorm!”, a dezvăluit jurnalista.

Vă readucem aminte că despre Victor Ponta toată lumea cunoștea că are doi copii, Andrei, 17 ani, din prima căsătorie, și o fetiță, Irina, 12 ani, împreună cu Daciana Sârbu. Și soția politicianului și-a făcut curaj și a explicat mai multe pe Instagram. „Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos si neasteptat, viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie in care mai vine un copil.

Ne bucuram din nou de inocenta copilariei si mai prelungim putin binecuvantarea de a avea un copil mic alaturi de noi. Va multumim tuturor celor care veti intelege ca nu vom vorbi mai mult despre acest subiect pentru ca vrem sa o protejam pe Maria si sa o ajutam sa ajunga la un echilibru in noua ei viata alaturi de noi”, a scris Daciana Sârbu folosindu-se și de hashtag-urile #believe #hope #love #bestteam Maria Irina Andrei @victorprivatponta

Daciana și Victor Ponta și-au dorit-o cu încăpățânare: doi ani au durat procedurile adopției!

Conform informațiilor pe care FANATIK le-a obținut în exclusivitate, fetița adoptată are acum 6 ani și se împacă de minune cu Irina Ponta, cealaltă fiică a cuplului Ponta. De altfel, Irinuca a insistat pe lângă părinți că și-ar dori mult „o surioară, de care să aibă grijă și cu care să se joace”. Maria Ponta s-a adaptat în noua familie, devenind rapid răsfățata tuturor!

Interesant este că Daciana și Victor Ponta s-au chinuit aproape doi ani de zile să o înfieze! Dovadă că și-au dorit-o din toată inima… În ciuda faptului că a condus Guvernul României și a fost la un pas chiar să devină președintele țării, nici măcar Ponta nu s-a descurcat prin hățișul birocratic al procedurii de adopție.

Aproape doi ani de zile, sufletista familie a fost nevoită să parcurgă toate etapele chinuitoare ale procesului de adopție și să dovedească autorităților că o poate crește în dragoste și în siguranță pe micuță, în ciuda evidențelor. Au reușit într-un final încărcat de emoții și după întâmplări aparte. În plină pandemie, la doar câteva zile după Paște, micuța Maria a pășit în casa familiei Ponta și în noua ei viață.

„Mami, tati, când mă luați acasă?”

Drăgălașa Maria avea 5 ani la acel moment. Ea fusese abandonată la naștere și locuia în zona Reghinului, la o familie de asistenți maternali. FANATIK a aflat că fetița nu și-a cunoscut niciodată părinții naturali. Mai mult, micuța a avut și serioase probleme de sănătate, având deja trei operații la activ!

De Paște, când au venit s-o viziteze la Reghin, încărcați de cadouri și de iubire, Maria le-a sărit de gât lui Victor și Dacianei, le-a zâmbit și i-a întrebat candid: „Mami, tati, când mă luați acasă?!” A mai durat câteva săptămâni, clipe grele și lungi, dar, în cele din urmă, copilul a intrat în mod oficial în familia Ponta.

Gest uriaș al lui Victor Ponta: a refuzat s-o transforme în „armă emoțională”

Remarcabil este că versatul politician Victor Ponta a refuzat cu orice chip să se folosească de acest eveniment din viața personală pentru a-și crea un avantaj emoțional în timpul campaniei electorale. Conform informațiilor FANATIK, liderul Pro România nici măcar nu a vrut să audă de sfaturile consilierilor! Toți specialiștii i-au transmis lui Ponta că știrea adopției unui copil l-ar putea ajuta decisiv pentru a crește în sondaje și a obține un scor comfortabil la alegerile parlamentare.

Cu toate acestea, Daciana și Victor Ponta au refuzat categoric să joace cartea emoțională și să o transforme pe micuța Maria într-un „magnet electoral”.

Ponta și-a dezvăluit minunatul secret abia după răsunătorul eșec de la alegeri! Poate că a pierdut bătălia politică, dar a câștigat în ochii tuturor românilor adevărați și ai lui Dumnezeu! De altfel, nu puțini sunt cei care i-au subliniat că, astăzi, Victor Ponta ar fi fost în Parlamentul României dacă ar fi hotărât să-și joace cărțile diferit. Cărți care ar fi implicat-o, însă, și pe inocenta Maria. Cum rar se întâmplă în viață, de această dată, sufletul a bătut politicul!

Cât de greu se înfiază un copil în România

Trebuie să știți că adoptarea unui copil implică o serie de elemente pentru a duce la bun sfârșit un asemenea demers. De la condițiile pe care trebuie să le îndeplinești la procedura adopției în sine și până la perioada de monitorizare, ulterior adopției, întreaga problemă este una complexă.

Adopția este reglementată în cadrul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și se referă la două mari categorii de adopție: internă, așa cum a fost cazul lui Victor Ponta, în care adoptatorii și adoptatul își au reședința în România și internațională, când adoptatorii și adoptatul își au reședința în state diferite

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să adopte un copil

În România se pleacă de la ideea că adoptatorul sau adoptatorii trebuie să îndeplinescă o serie de condiții morale, dar, atenție, și materiale. După care se trece la o listă de interdicții. Concret, în țara noastră este interzisă adopția pentru persoanele condamnate pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infracţiunea de pornografie infantilă sau pentru infracţiuni privind traficul de droguri/precursori.

Mai mult, nu pot adopta persoana/familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti şi nici persoanele care vor să adopte singure şi au soţi bolnavi psihic/cu handicap mintal.

O altă condiție generală se referă la consimțământul părinților firești la adopție și, în cazul în care minorul care ar urma să fie adoptat a împlinit 10 ani, a acestuia.

Bineînțeles, va fi nevoie și de consimțământul adoptatorului/ familiei adoptatoare, în fața judecătorului (procedura detaliată mai jos).

Atenție! Consimțământul părinților firești nu poate fi substituit. Astfel, curatorul, mandatarul sau orice altă persoană împuternicită în acest sens nu poate să consimtă la adopție, în locul părinților firești.

De ce acte a avut nevoie Victor Ponta pentru a adopta un copil

În primul rând, pentru a putea să adopte un copil, părinții din România trebuie să știe că se va ține cont și de caracteristicile psihologice, sociale şi medicale ale celorlalţi membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc cu adoptatorii.

Îndeplinirea condițiilor de mai sus este dovedită prin intermediul unui atestat eliberat de autorități. Pentru eliberarea acestui atestatul este nevoie de o altă listă de condiții:

personalitatea şi starea sănătăţii persoanelor care vor să adopte, viaţa familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de creştere şi educare a unui copil

situaţia economică a adoptatorilor analizată din perspectiva surselor de venit, a continuităţii acestora, precum şi a cheltuielilor persoanei/familiei

motivele pentru care se doreşte adopţia

impedimente relevante pentru capacitatea de a adopta.

Dacă absolut toate aceste rezultate sunt pozitive, atunci se va elibera un atestat de persoană/familie aptă să adopte. Atenție! Nu este gata! Valabilitatea acestuia e de numai doi ani de zile. Sunt, totuși, două cazuri când obținerea atestatului nu e obligatorie.

Așadar, dacă este vorba de adopţia unei persoane care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu sau dacă discutăm de adopţia unui copil de către soţul părintelui firesc/adoptiv, atunci atestatul nu mai este necesar.

Potrivirea, condiția supremă pentru adopție în România

În România, dosarul trebuie să conține numeroase acte, ștampile și teste, dar cel mai important este cel de potrivire a adoptatului cu adoptatori. În acest sens, autoritățile vor urmări să găsească adoptatori care să fie potriviți cu nevoile copilului, urmând a se stabili compatibilitatea.

Sunt mai multe situații aparte în această temă. Statul a încercat să ofere prioritate rudelor copilului din familia extinsă, chiar și cele până la gradul al patrulea, dar și altor persoane cu care copilul a avut o viață de familie timp de cel puțin șase luni.

După această perioadă de potrivire, se întocmește un raport în care să existe concluzii ferme. Dacă acesta este favorabil, instanța va dispune încredințarea copilului, în vederea adopției, pentru 90 de zile.

În aceasta perioadă, se vor face rapoarte de progres, cu privire la relația dintre adoptator(i) și adoptat. La finalul perioadei de 90 de zile, raportul final va fi trimis instanței, care se va pronunța cu privire la adopție.

Instanța, penultima barieră în calea adopției

Ulterior perioadei de încredințare, instanța se va pronunța cu privire la adopție. Solicitarea de adopție va fi introdusă de către adoptator(i) sau de către direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului. Acestă solicitare va fi trimisă alături de următoarele acte:

certificatul de naştere al copilului (copie legalizată);

certificatul medical privind starea de sănătate a copilului;

raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de zece ani, în vederea exprimării consimţământului;

atestatul valabil al adoptatorilor;

hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare în vederea adopţiei;

certificatele de naştere ale adoptatorilor (copie legalizată);

certificatul de căsătorie al adoptatorilor (copie legalizată);

cazierul judiciar al adoptatorilor;

certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorilor (de la medicul de familie);

hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopţiei a copilului;

raportul de consiliere şi informare a părinţilor fireşti în cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc;

documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiaţiei faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN, în cazul adopţiei copilului de către soţia părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tată sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii;

declaraţia notarială pe propria răspundere (atunci când copilul adoptat are un singur părinte – necăsătorit –, iar acesta se află într-o relaţie cu o persoană de sex opus – necăsătorită).

În cazul în care consideră adopția ca fiind în interesul superior al copilului, instanța va admite cererea de încuviințare a adopției. De asemenea, în cinci zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, autoritățile informează părinții firești ai copilului.

În final, mai există o etapă. Ulterior hotărârii favorabile a instanței, va mai exista o perioadă de monitorizare de minimum doi ani. În timpul acestei perioade, vor fi întocmite rapoarte trimestriale cu privire la evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și adoptator(i). Abia după aceea se poate încheia complet procedura adopției, prin întocmirea raportului final de închidere a cazului.

Cum devine un copil adoptabil?

În cazul unui nou-născut abandonat în spital, acesta este preluat de un asistent maternal, iar după 60 de zile se încep procedurile de identificare a mamei acestuia.

Dacă persoana este găsită și garantează că-și va vizita copilul, acesta nu poate fi dat spre adopție. În cazul în care, timp de șase luni, mama sau familia nu vizitează copilul, se încearcă, timp de trei luni, încredințarea acestuia unei rude până la gradul IV.

Abia după această perioadă și dacă rudele refuză îngrijirea minorului și declară că sunt de acord ca acesta să fie adoptat, se trece mai departe în instanță.

În acest caz, instanța declară copilul adoptabil, drepturile părintești sunt suspendate, iar părinții naturali mai pot interveni doar până în momentul adopției definitive.

Aceeași situație este și în cazul copiilor din casele de tip familial sau alte centre de asistenţă socială de urgenţă. Și ei pot intra în procedura de adopție, dacă timp de șase luni familia nu i-a mai vizitat.

Cum s-au cunoscut Victor Ponta și Daciana Sârbu

Interesant este că Victor Ponta și Daciana Sârbu au o poveste de dragoste aparte. Astfel, cei doi s-au căsătorit pe ascuns în anul 2006. S-a întâmplat lucrul acesta pentru că, inițial, fostul premier nu se înțelegea deloc cu tatăl Dacianei. Acum, Victor Ponta are o relație excelentă cu socrul său.

„Ne-am luptat o perioadă cu tatăl ei. Sunt un om norocos fiindcă ambele femei din viața mea sunt două femei perfecte. Eu nu merit acest noroc, de aceea nu am prea vorbit despre asta.

Cred că nici politic nu prea m-am înțeles cu Ilie Sârbu. El chiar era deranjat de faptul că venim noi ăștia tineri. Acum avem o relație excelentă. Mai glumesc eu cu Daciana că dacă divorțăm, eu rămân cu tata-socru”, a mai spus Victor Ponta.