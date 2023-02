Povestea emoționantă a unei paciente operate, surprinsă de cutremur într-un spital din Turcia. Curajul nebun a salvat-o: ”Mi-am smuls perfuzia şi am fugit”

Gökce Bay, care a suferit un transplant de rinichi duminică, se afla la spitalul din Gaziantep, Turcia, cu o perfuzie atașată la braț.

Povestea emoționantă a unei paciente surprinsă de cutremur în spital

“Mă aflam la etajul al doilea al spitalului . Nici măcar nu-mi amintesc cum mi-am scos perfuzia de pe braț.

A fost atât de puternic și am vrut să ies din clădire. Toată lumea se ținea de ceilalți pentru a se ajuta, cu toții credeam că nu vom reuși și că vom muri. Când am reușit să ajungem pe stradă, toți am început să plângem”, a declarat femeia pentru .

“Am supraviețuit, dar eram toți internați și eram afară, pe o vreme foarte rece. Eu am fost operat la rinichi abia ieri (duminică n.r.) și acum am ieșit afară în ploaie în șlapi, picioarele mele sunt ude leoarcă. Nu numai eu, unii pacienți foarte bătrâni sunt afară fără geci sau încălțăminte.

Unii pacienți bătrâni, în scaune cu rotile, nu se puteau mișca nici măcar pentru a ieși afară, așa că asistentele le-au venit în ajutor. Unele asistente sunt încă în spital pentru a avea grijă de pacienții care sunt la terapie intensivă”, a mai povestit Gökce Bay.

Bilanțul victimelor cutremurelor de luni dimineață din Turcia a crescut la 1.541 de morți, potrivit vicepreședintelui țării. Fuat Oktay spune că peste 9.700 de persoane au fost rănite în urma celor două cutremure care au lovit luni sudul și sud-estul țării.

El nu a precizat câte victime, dacă este cazul, au rezultat în urma celui de-al doilea cutremur. În urma celor două cutremure au avut loc 145 de replici, dintre care trei au avut magnitudini mai mari de 6,0, a adăugat el.

, a mai spus Oktay, iar salvatorii continuau să caute printre dărâmături, în condiții de îngheț, în căutarea supraviețuitorilor.