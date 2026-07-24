Povestea emoționantă a unei promisiuni. ”Adu Cupa acasă, fiule / Misiune îndeplinită”. Un campion mondial i-a dăruit medalia unei persoane care a contat enorm în cariera sa

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Campionatul Mondial 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada s-a încheiat deja de câteva zile, însă poveștile frumoase și extrem de emoționante legate de această competiție continuă să apară în spațiul public. Un fotbalist al Spaniei i-a făcut o promisiune îndrăzneață unei persoane dragi, chiar înainte de turneul final: că va aduce acasă Cupa Mondială! Pe 19 iulie, jucătorul și-a îndeplinit-o.

Povestea emoționantă a lui Pedro Porro și a dezvoltării sale ca fotbalist. Cât de mult a contat bunicul său în cariera campionului mondial cu Spania

Ultimele luni din cariera lui Pedro Porro (26 de ani) sunt demne de un film dramatic, dar cu final fericit. Aproape de o retrogradare rușinoasă alături de Tottenham, fundașul a prins în cele din urmă lotul Spaniei pentru Cupa Mondială 2026. Și nu doar că a ajuns peste ocean, dar a și fost un om de bază în naționala lui Luis de la Fuente (65 de ani), care avea să câștige titlul pe 19 iulie, la New York.

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, însă tânărul fundaș are o poveste de viață extrem de emoționantă. Copilăria sa a fost una extrem de dificilă. Acesta a fost crescut în mare parte de bunicii săi materni, Antonio și Carmen. Având mari probleme cu banii, părinții lui lucrau foarte multe ore. Născut în Don Benito, în regiunea Extremadura, Porro a povestit cu mai multe ocazii faptul că mama sa pleca uneori la muncă încă de la ora 3 sau 4 dimineața, iar el și fratele său rămâneau în grija bunicilor. Astfel, aceștia din urmă au jucat rolul de mamă și tată pentru Pedro și fratele acestuia.

Dacă nu era bunicul său, Antonio Sauceda, cu siguranță că Pedro Porro nu era astăzi campion mondial și, probabil, că nici măcar nu era fotbalist. Don Antonio l-a crescut, l-a dus la cluburi din întreaga Spanie, călătorind mii de kilometri (pe când Pedro avea doar 4 ani) și a crezut în talentul său. Practic, a fost alături de tânăr în fiecare etapă a dezvoltării sale ca fotbalist.

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Ce promisiune i-a făcut Pedro Porro bunicului său și cum și-a îndeplinit-o

Înainte de Cupa Mondială 2026, Pedro Porro a vorbit, într-un interviu pentru , despre rolul bunicului său în carieră. Jucătorul din Premierul League spune că Don Antonio găsea mereu o metodă prin care să-l încurajeze să dea ce are mai bun. Astfel, pentru fiecare gol marcat, Pedro primea un euro și o bomboană.

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Foarte talentat, Pedro avea și zile în care înscria cinci sau șase goluri. Bunicul său, mai în glumă mai în serios, rămânea fără bani. Antonio Sauceda a crezut mult în nepotul său. Astfel, pentru a putea continua această ”tradiție” a darurilor, el mergea în weekend să culeagă sparanghel și alte legume pe care apoi le vindea. Aduna astfel bani pentru recompensa promisă nepotului. Anii au trecut peste ambii, însă relația lor a rămas aceeași. După ce a ajuns în Premier League, apoi în naționala Spaniei, Pedro a păstrat același obicei. După meciurile importante, el îl sună pe bunicul său pentru a discuta fazele jocului.

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Un moment extrem de emoționant a avut loc înainte de plecarea la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. Fotbalistul i-a promis bunicului că se va întoarce cu o medalie. Don Antonio i-a spus acestuia, înainte de a decola peste ocean: ”Adu Cupa acasă, fiule!”. vârstnicului.

🖤💚🥇Pedro Porro cumple su promesa y le lleva a su abuelo Antonio la medalla de campeón del mundo. El futbolista extremeño ha compartido en Instagram el momento en el que le da la medalla de oro a su abuelo, Antonio Sauceda, tras conquistar el Mundial. — ABC.es (@abc_es)

Miercuri, 22 iulie, Pedro Porro a postat pe contul său de un clip în care îi dăruiește bunicului său medalia sa de la Mondiale. Momentul, care a adunat aproape 400.000 de aprecieri, a fost însoțit de mesajul simplu: ”Misiune îndeplinită”.