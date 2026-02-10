Povestea emoționantă a unui sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă. Și-a revăzut familia după mulți ani

ADVERTISEMENT

Jocurile Olimpice de iarnă au scos la lumină povestea emoționantă a unui sportiv cunoscut. Vadym Kolesnik este un tânăr de 24 de ani care reprezintă Statele Unite ale Americii, însă originile sale sunt în Ucraina.

Concurentul de la Jocurile Olimpice de iarnă cu o istorie de viață fascinantă

Vadym Kolesnik i-a cucerit pe oameni datorită talentului său de pe gheață, dar și unei existențe triste. Are o istorie tulburătoare și fascinante care are legătură cu războiul din țara sa natală. S-a născut în Harkov.

A părăsit orașul înainte să fie bombardat de dronele rusești. Locuiește alături de mama sa în Statele Unite ale Americii, țară pe care o reprezintă acum la . Din păcate, a lăsat în urmă multe persoane dragi.

Tatăl său, Igor, a rămas blocat în Ucraina. Din păcate, bărbatul și-a pierdut afacerea cu electrocasnice și corpuri de iluminat din cauza conflictului. Fratele sportivului s-a înrolat în armată după invazia Rusiei din februarie 2022.

După aproximativ 4 ani patinatorul a reușit să se întâlească cu mai multe rude apropiate. A făcut acest pas datorită donațiilor pe care oamenii le-au făcut prin intermediul platformei GoFundMe. Apelul a fost lansat când a aflat că s-a calificat în competiție.

Vadym Kolesnik și-a văzut rudele care încă locuiesc în Ucraina, după ce s-au strâns peste 25.000 de dolari. Snezhana Kolesnik și Irina Kobchenko sunt cele două femei au putut zbura în nordul Italiei pentru a-l urmări pe sportiv participând la Jocurile Olimpice de iarnă.

Cum a reacționat sportivul

a lui Vadym Kolesnik a înduioșat o lume întreagă, acesta fiind recunoscător pentru șansa primită. Patinatorul artistic a trecut prin momente dificile, chiar dacă a plecat din Ucraina în anul 2016.

„Pare că a trecut o viață întreagă. Sunt atât de, atât de recunoscător! Nu ar fi ajuns aici fără ajutorul tuturor”, a spus sportivul după o sesiune de antrenament la Arena de patinaj din Milano, pentru .

„Nu ne-am așteptat niciodată la atât de mult timp, să treacă atât de mult timp și să nu ne vedem”, a completat sportivul, vizibil emoționat de revederea de care a avut parte la Jocurile Olimpice de iarnă.

Patinatorul american a subliniat că obiectivul strângerii de fonduri era de 25.000 de dolari. Suma a fost depășită, banii rămași urmând să fie folosiți pentru a acoperi costurile de antrenament și antrenorii după competiția din Italia.

Cum și-a descoperit pasiunea

Vadym Kolesnik patinează de la vârsta de 3 ani datorită bunicii sale, Nina Nuryahmetova. Ea l-a pus prima oară pe gheață, la patinoarul local din Harkov, Ucraina. Femeia i-a văzut potențialul, îndrumându-l în această direcție.

A fost cea care i-a cumpărat patine pentru a exersa, în ciuda faptului că părinții s-au opus. În 2016, a ajuns în Statele Unite pentru o probă cu antrenorul Igor Shpilband, la Detroit. Nu a decurs așa cum se aștepta și s-a întors în Ucraina.

Cu toate acestea, antrenorul l-a invitat mai târziu să se antreneze cu grupul său. Inițial, i s-a refuzat accesul în Statele Unite ale Americii, având probleme cu viza. Între timp a obținut o viză pe termen lung și a rămas în SUA.

Din primăvara lui 2017 a început să-și construiască o carieră în dansul pe gheață. Avea doar 15 ani și era departe de familie, însă Vadym Kolesnik nu a renunțat nicio secundă. În ultimii 3 ani a avut-o aproape pe mama sa.

„La început mi-a fost destul de dificil, pentru că nu știam prea multă engleză. Mi-a fost greu să înțeleg, așa că am știut că trebuie să învăț repede și asta am încercat să fac de atunci.

După ce am câștigat Campionatul Mondial de juniori reprezentând SUA a fost o mare onoare pentru mine. La momentul respectiv, locuiam deja în SUA de mult timp și simțeam că este firesc pentru mine”, a spus sportivul, pentru .