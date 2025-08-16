News

Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit inimile tuturor

Un băiețel de 5 ani și capra sa au cucerit internetul. Momentul emoționant care arată cât de mult ține puștiul la animalul său de companie.
Claudia Şoiogea
16.08.2025 | 12:30
Povestea emotionanta care a facut inconjurul lumii Legatura speciala dintre un baietel si capra sa a topit inimile tuturor
Un băiețel de 5 ani și capra sa au devenit virali. Sursa foto: captură TikTok, Freepik

Cum a reușit un băiețel de 5 ani să topească inimile tuturor. Puștiul și animalul său, o capră, au fost protagoniștii unui moment de-a dreptul emoționant. Videoclipul cu cei doi a făcut înconjurul internetului.

ADVERTISEMENT

Un băiețel de 5 ani și capra sa au înduioșat o lume întreagă

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că videoclipurile cu animale sunt un adevărat magnet pentru like-uri. Zilnic, pe social media sunt postate milioane de astfel de filmulețe, care înduioșează privitorii. Recent, un astfel de videoclip i-a convins pe toți că există iubire în cea mai pură formă.

Un băiețel de 5 ani a topit inimile tuturor după ce a fost filmat în timp ce își îmbrățișează capra. Animalul a participat la un concurs local, acolo unde a ieșit pe locul patru. Mândru de reușita ei, băiețelul de 5 ani a luat-o în brațe și a început să o pupe.

ADVERTISEMENT

Capra, pe numele ei Teddy Bear, a participat la Compardres Cabritos Goat and Lamb Show din Kingvsille. Animalul și băiețelul de 5 ani au ajuns virali, toți fiind impresionați de legătura profundă dintre cei doi.

Familia lui Milo este crescătoare de capre

Milo provine dintr-o familie de crescători de capre. Inițial, nu trebuia să fie el cel care însoțește animalul la competiție, însă l-a înlocuit pe fratele său mai mare în ultimul moment. Se pare că a fost cea mai inspirată decizie, având în vedere că acum toată lumea vorbește despre el și despre iubirea pentru necuvântătoare.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

„Iubesc caprele. Cel mai mult la Teddy Bear îmi plac picioarele mici și dolofane.”, a spus Milo, pentru NBC News.

ADVERTISEMENT
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în...
Digisport.ro
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
@espnThis little boy was overwhelmed with happiness when he placed 4th with his goat 👏 (via laechelinfarms/IG)♬ snowfall – Øneheart & reidenshi

Videoclipul ajuns viral a emoționant-o inclusiv pe mama lui Milo. Elizabeth a declarat că fiul său iubește caprele și le consideră animale de companie. Este mereu atent și are grijă de ele, iar reușita lui Teddy Bear a fost o adevărată bucurie pentru el.

ADVERTISEMENT

„A fost o emoție pură. A fost complet neașteptat. Milo iubește caprele. Iese afară și le sărută mereu, le iubește, le îmbrățișează și pentru el sunt animale de companie. Nu se satură de ele.”, a declarat Elizabeth.

Alte povești care arată legăturile puternice dintre animale și copii

Nu este pentru prima data când animalele și copiii stabilesc legături puternice. Se pare că necuvântătoarele se înțeleg foarte bine cu cei mici, ba chiar devin protectoarelor lor.

Este și cazul unei pisici din California, pe numele ei Tara. Pisica tabby a devenit faimoasă în 2014, atunci când a salvat un băiat de 4 ani, fiind considerată o adevărată eroină.

Micuțul Jeremy Triantafilo se juca cu bicicleta în fața casei sale, în momentul în care s-a reprezit asupra sa un câine. Animalul l-a muscat de picior, dar din fericire, incidentul s-a oprit la fix înainte de a se întâmpla o tragedie.

Tara, pisica tabby a sărit asupra câinelui, care a fugit imediat de lângă băiețel. În urma actului său de curaj, felina a primit mai multe distincții. Printre ele se numără premiul „Cat Hero Award” și Premiul „Hero Dog Award”.

Felina Masha, salvatoarea unui bebeluș abandonat

Tot o adevărată eroină a fost considerată și Masha, o felină care a salvat un bebeluș abandonat. Masha era o pisică a străzii, fără stăpân și fără adăpost. În timp ce își căuta un loc cald unde să stea, rătăcind printre blocuri, pisica a găsit un bebeluș abandonat.

Fără să stea prea mult pe gânduri, instinctul felinei a împins-o să se lipească de copil, oferindu-i căldură. Chiar dacă era frig, pisica nu s-a dezlipit de bebeluș. Ba chiar la un moment dat, a început să miaune tare, astfel încât cineva să vină să salveze bebelușul.

Masha a atras atenția unei femei, care obișnuia să hrănească pisicile din apropiere. Femeia a găsit copilul și a chemat salvatorii. Pisica a stat lângă bebeluș și s-a asigurat că a ajuns pe mâini bune.

Dragomir a atacat multinaționalele din România. „O spun răspicat! Are cineva ‘ouă’ să...
Fanatik
Dragomir a atacat multinaționalele din România. „O spun răspicat! Are cineva ‘ouă’ să facă așa ceva?”
Cât costă bluza cu URSS purtată de Lavrov în Alaska. Se vinde ca...
Fanatik
Cât costă bluza cu URSS purtată de Lavrov în Alaska. Se vinde ca pâinea caldă
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De...
Fanatik
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!