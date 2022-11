Povestea emoţionantă din spatele gestului făcut de Jack Grealish în Anglia – Iran 6-2! Promisiunea pentru un puşti de 11 ani: “Vrei să fac aşa? Ok, o voi face!” Video

O credinţă împământenită în mintea suporterilor este că fotbaliştii sunt doar nişte tipi aroganţi, care nu mai sunt cu picioarele pe pământ. Jack Grealish, , doboară acest mit, iar gestul făcut în timpul meciului Anglia – Iran 6-2 confirmă acest lucru.

Finlay este un puşti de 11 ani pentru care fotbalul a devenit mai mult decât un sport. La începutul anului, băiatul i-a scris lui Jack Grealish, idolul lui de la Manchester City.

“Este visul meu să te cunosc în realitate. Imaginează-ţi cum este să-ţi întâlneşti idolul. Aş vrea să fie mai mulţi oameni ca tine, care tratează drăguţ oamenii cu dizabilităţi”, erau câteva dintre cuvintele din scrisoare.

În spatele zâmbetului de puşti timid, Finlay trăieşte o dramă, după ce a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală. Jack Grealish nu a stat cu mâinile în sân, iar la începutul lunii noiembrie a stabilit o întâlnire cu Finlay în cantonamentul lui Manchester City.

Cu 12 zile înainte de , Jack Grealish i-a promis lui Finlay că-i va dedica următorul gol. “În primul rând trebuie să marcheze. Sezonul ăsta am înscris un gol. Voi încerca să marchez şi voi avea o celebrare specială pentru tine. Vrei să fac aşa? (n.r. atunci când puştiul i-a arătat cum să sărbătorească golul) Ok, o voi face, îţi promit”, i-a spus mijlocaşul ofensiv al lui Manchester City.

This is incredibly wholesome stuff. ❤️

Jack Grealish & Finlay are well worth a few minutes of your time, trust me.

