Povestea Evelinei, mica vedetă de la Rapid. Cum a reușit o fetiță cu nevoi speciale să cucerească tribunele Giuleștiului

În tribunele Rapidului, printre aplauzele fanilor, Eveline a pășit pentru prima dată în lumea fotbalului, iar pentru părinții ei fiecare zâmbet al fetiței a fost o victorie împotriva fricii, durerii și incertitudinii. Diagnosticul de autism și momentele de nesiguranță îi ținuseră ani întregi în umbră, dar cu sprijinul Rapidului micuța a descoperit bucuria jocului. Cum a ajuns mica vedetă a echipei din Giulești?

Cum a devenit Eveline mica vedetă de la Rapid

Pentru tatăl Evelinei, Gabriel Mitache, fotbalul nu a fost niciodată doar un sport – a fost o pasiune transmisă din generație în generație. Așa cum tatăl lui îl ducea pe el la meciuri, și el și-a dorit să-și ducă copiii pe stadion. Cu David, primul copil, nu a fost nicio problemă: băiatul s-a bucurat din prima clipă și nu înceta să întrebe când vor mai merge curând.

Dar cu Eveline lucrurile erau diferite. Era un copil special, cu nevoi speciale, iar părintele ei se temea că aglomerația, zgomotul și atmosfera de pe stadion ar putea-o speria sau ar putea să nu se simtă confortabil. Își punea mereu întrebarea: oare va putea vreodată să o aducă și pe ea la meci?

Ce a făcut posibil să experimenteze bucuria fotbalul în siguranță

Răspunsul a venit odată cu descoperirea lojei senzoriale de pe Arena Națională, primul spațiu din România creat special pentru copiii cu autism. Aici, Eveline avea tot ce-i trebuia: loc să alerge, să se joace, să deseneze și să experimenteze atmosfera meciurilor fără stres. Curând, astfel de loji au fost deschise și la Cluj.

Sprijinul a venit din partea oamenilor din club. Cosmin Zamfir a încurajat familia să încerce, iar Gigi Răducan a contribuit la toate intervențiile speciale pentru Eveline. Încet, cu ajutorul lor, tatăl a prins curaj.

„Cosmin Zamfir de la Clubul Rapid ne-a ajutat foarte mult. A tras de noi să încercăm să venim și pe Giulești. Mi-a spus că ar fi ok să încerc să o aduc. El s-a ocupat și de tricourile scoase la licitație.

Și Gigi Răducan, fostul șef al galeriei la Rapidului, ne-a ajutat pentru intervențiile cu celule stem”, a declarat Gabriel Mitache, tatăl lui Eveline, pentru FANATIK.

Povestea micuței Eveline, fetița care a transformat fiecare meci al Rapidului într-o sărbătoare

Prima vizită pe Arena Națională a fost o experiență magică. Eveline s-a simțit minunat, iar David și mama ei au trăit alături de ea emoțiile unui meci. Curând, tatăl și-a luat inima-n dinți și a dus-o și pe Giulești. Chiar dacă au existat momente când Eveline s-a supărat, bucuria de a fi pe stadion a fost mai puternică decât orice teamă.

Mai târziu, când familia era în Slovacia, au primit un mesaj , care le-a spus că sunt așteptați la un meci de handbal al echipei. Totul pornise de la clipurile postate de tată la meciurile la care mergea cu copiii. Astfel, Eveline a devenit, pas cu pas, mica vedetă a Rapidului.

„Mi-am luat inima-n dinți și am luat-o și pe Giulești. A fost un moment plin de emoție pentru că nu credeam vreodată că o să fac asta. I-a plăcut, s-a simțit bine. A avut și momente când a fost supărată. Una peste alta, trăgând linie la final, a fost totul perfect”, a mai spus părintele micuței.

Când și-a dat seama mama lui Eve că inima fetiței ei bate într-un alt ritm

„Suntem o familie simplă din București”, așa își începe povestea Gabriel Mitrache, tatăl Evelinei, micuța care a furat inimile celor de la conducerea Clubului Sportiv Rapid București. El mărturisește, pentru FANATIK, că visul lor ca familie a fost să aibă doi copii: un băiat și o fată. David, primul lor pui, are 8 ani și s-a născut fără probleme de sănătate. Eveline, fetița lor, a venit pe lume la fel: sănătoasă, zâmbitoare, ca orice copil.

„La început, totul părea perfect. Eveline era exact ca David. Nu am observat nimic în neregulă, doar că, la un moment dat, soția mi-a spus că se întâmplă ceva, pentru că fetița nu vorbea”, își amintește Gabriel.

La început, tatăl Evelinei a minimizat îngrijorarea pentru că, spun el: „Din păcate, am avut și eu acest tipar în familie. Tata a vorbit târziu, eu am început să vorbesc abia la 4 ani. Și cumva am zis că fetița nu are nicio problemă, că seamănă cu mine și vorbește mai greu”.

Ce a simțit tatăl când a aflat că are autism

Dar semnele erau reale, iar adevărul a venit când Eveline avea 2 ani și 5 luni. Momentul care le-a schimbat viața pentru totdeauna a venit fără avertisment. Gabriel își amintește cum o zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar.

„În dată de 7 ianuarie 2021 soția s-a dus la un control cu Eveline. Din păcate, după cam 30 de minute, m-a sunat și mi-a spus că fetița noastră are autism. Plângea și urla.

De atunci, viața noastră, lumea noastră s-a schimbat. A venit ca o furtună. Habar nu aveam ce înseamnă autism. Nu știam efectiv nimic”, rememorează, pentru FANATIK, tatăl Evelinei.

Ce gesturi obișnuite i-au arătat părinților că micuța este diferită

Medicul a pus diagnosticul după ce . Gabriel povestește cu emoție cum răspunsurile au scos la iveală gesturi pe care micuța le făcea, dar nimeni nu știa că erau semne ale autismului: învârtea roțile mașinilor, se învârtea singură și flutura mânuțele. Pentru părinți, aceste gesturi obișnuite deveniseră, fără să știe, mesaje despre lumea unică a Evelinei.

„Specialistul a întrebat-o pe mămica lui Eve dacă face anumite lucruri pe care, teoretic, un copil de vârste aia ar trebui să le facă. Răspunsul a fost în majoritatea cazurilor negativ.

Ca de exemplu, dacă interacționează cu ceilalți copii, sau dacă se joacă, cumva, normal, cu frățiorul și cu jucăriile de vârsta respectivă. Ea învârtea foarte mult roțile mașinilor, se învârtea ea, flutura mânuțele. Noi, neștind că treburile astea sunt niște stereotipii ale persoanelor care au autism”, a mai adăugat Gabriel Mitrache.

Cum reușesc Gabriel și soția lui să o ajute pe micuța vedetă de la Rapid să se dezvolte

Cu fiecare zi, Gabriel și soția lui învață să se adapteze la lumea Evelinei, să descifreze gesturile și sărbătorească fiecare mică reușită. Povestea lor este despre speranță, efort și răbdare în fața provocărilor.

„Am început cu terapii, care din păcate, sunt destul de costisitoare. Plus că sunt foarte puține locuri unde se pot face. Apoi am reușit să găsim o grădiniță care are și copii tipici și atipici, ca să putem să o integrăm.

Evelina are o evoluție fantastică, putem spune. Din păcate, ce nu face ea, încă nu vorbește. Este tot un copil non-verbal. Înțelege cam jumătate din ceea ce îi spunem. Adică, de exemplu, dacă îi spun hai să ieșim afară, din cinci încercări, în trei vine la mine să o încalț sau îmi dă hăinuțe. Dar sunt și momente când îi spun să-mi dea telecomanda de pe masă, ea fiind lângă masă, și nu înțelege ce trebuie să facă”, a spus, cu voce tremurândă, părintele micuței, pentru FANATIK.

Cum a reușit Eveline să primească șansa la o viață normală

Eveline era un copil cu nevoi speciale, iar pentru ca micuța să se poată dezvolta normal, avea nevoie de o intervenție medicală extrem de complexă – o serie de transporturi de celule stem în Slovacia. Părinții ei au reușit să facă patru transporturi, iar eforturile au început să dea roade: Eveline a făcut progrese importante, printre care și începutul procesului de a face la toaletă singură. Visul părinților ei rămânea însă același: să o vadă integrată, independentă și, mai presus de toate, să înceapă să vorbească.

La început, familia a preferat să se ascundă. Numai cei apropiați – părinți, prieteni și poate câțiva vecini – știau prin ce treceau. Era o perioadă de negare, de speranță că „coșmarul” se va termina de la sine. Dar, odată cu timpul, au înțeles că trebuie să fie transparenți și să împărtășească povestea Evelinei. Știau că sunt mulți părinți aflați în situații similare, care, asemenea lor, încearcă să fie invizibili și să fugă de realitate.

„Când a venit soția și mi-a spus că ar trebui să-i facem fetiței certificate de handicap ca să putem să mai avem niște bănuți să acoperim o parte din terapii, i-am spus că nu.

Am spus, că nu există așa ceva. Cum să aibă fata mea certificat de handicap? Nu vreau. Am stat câteva luni și nu am făcut pasul acesta”, relatează Gabriel.

Un prieten apropiat a fost cel care a schimbat totul. „Dacă aș fi în locul tău, pentru fata mea aș ieși la semafor și aș cerși”, i-a spus. În acel moment, tatăl Evelinei a înțeles că e nevoie de mai mult decât eforturile zilnice – că trebuie să lupte pentru fiecare șansă a fiicei sale. Astfel, în iulie anul trecut, a organizat o strângere de fonduri pentru Eveline. Era nevoie de 10.000 de euro, iar tatăl nu se aștepta să reușească.

Ce rol a avut Rapidul în drumul spre o viață mai bună

Sprijinul neașteptat a venit de la Rapid. Clubul și oamenii săi s-au implicat, oferind ajutor concret și moral, astfel încât Eveline să aibă șansa la tratamentul care îi putea schimba viața. Cu această susținere, eforturile familiei au început să se concretizeze în rezultate vizibile, iar micuța a început să descopere ce înseamnă independența și progresul, pas cu pas.

„Cu ajutorul celor de la Rapid care au scos la licitație vreo 3 tricouri. O brigadă, Legiunea Chitila de la Rapid a scos un tricou, un jucător de la Poli Iași, Ionuț Ailenei ne-a oferit tricoul lui, jucătorii de la Dinamo, Ahmed Bani și Costin Amzăr. Am reușit să strângem bănuții cu ajutorul lor și cu ajutorul oamenilor.

Fostul șef al galeriei de la Rapidului, Gigi Corsicano, cum el cunoscut, a oferit pe un tricou, suma de 4.000 sau 5.000 de lei, și după ce a fost declarat câștigător, el a spus așa, eu nu vreau tricoul, eu dau bonuții către familie, iar următorul după mine, dacă e de acord, să ia tricoul și să dea și el bonuții. Cu sumele respective, am și depășit pragul. Adică au fost undeva la 11.000 de euro”, a mai spus tatăl lui Eve, pentru FANATIK.

Ce lecție de viață le oferă Eveline părinților săi

Pe lângă lupta pentru recuperarea Evelinei, familia a trecut și prin momente extrem de grele din punct de vedere emoțional. Tatăl micuței a povestit cum soția lui a intrat într-o depresie severă și cum fiecare zi le cerea să fie mai puternici decât și-ar fi imaginat vreodată. Reflectând asupra provocărilor, el a mărturisit:

„Din nefericire, soția a intrat într-o depresie severă. Este, în momentul de față, pe tratament medicamentos. Când mi-am dat seama prin ceea ce trece, mi-a spus că eu trebuie să fiu de trei ori mai puternic.

La un moment dat, o doamnă mi-a zis: domnul Mitrache, gândiți-vă că nu dumneavoastră ați ales-o pe Eveline, ci Eveline v-a ales pe dumneavoastră. Pentru că, dacă se năștea într-o familie dezorganizată sau se năștea într-o familie care nu avea nicio posibilitate era clar că n-avea nicio șansă.

Iubirea pe care o emană această fetiță, care este din fericire a noastră, este incredibilă. Și nu se compară cu absolut nimic de pe lumea asta. Când te strânge în brațe, când te ia și te pupă, nu se compară cu nimic”, încheie vădit emoționat Gabriel Mitrache.