Povestea fabuloasă a atacantului român de la Dinamo, născut la Buenos Aires: “Cu Maradona, Messi, am prins dragostea de ţară! M-am bucurat în 2022 ca şi cum ar fi câştigat România”. Video exclusiv

Alex Pop este unul dintre jucătorii de viitor de la Dinamo. Atacantul are o poveste de viaţă foarte interesantă, fiind născut la Buenos Aires în anul 2000, în perioada în care părinţii săi munceau în Argentina.

Povestea fabuloasă a lui Alex Pop, născut la Buenos Aires: “Părinţii mei au lucrat 6 ani în Argentina!”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Alex Pop a vorbit despre legăturile pe care le are cu Argentina, dar şi bucuria pe care a trăit-o la Campionatul Mondial din 2022, când a celebrat succesul “pumelor” din Qatar, de parcă ar fi fost câştigat România titlul mondial:

“Părinţii mei au lucrat 6 ani în Argentina, din 1996 până în 2002. Tata avea o mătuşă în America, în Statele Unite. El a mers iniţial acolo, a muncit. Apoi, nu ştiu ce combinaţii au avut, că au avut job-urile respective în America de Sud.

A venit tata în România şi a plecat împreună cu mama în Argentina. Nu îmi aduc aminte absolut nimic din acea perioadă. Am mai văzut filmări pe internet, mi-au arătat ai mei albume. Era un subiect de discutat ăsta, acasă.

“Cu Maradona, cu Messi, cu fotbalul, am prins dragostea de ţară, de echipa naţională a Argentinei”

Probabil când o să termin cu fotbalul şi o să am mai mult timp, vacanţe mai lungi, o să ne întoarcem acolo şi o să îmi arate locurile în care m-am născut. Singur n-are rost să merg, că degeaba o fac.

Nu cred că au regretat că s-au întors în România. Ne-am întors din motive politice şi economice. Ţara a dus-o foarte rău o perioadă, a fost o criză mare. Atunci au decis să se întoarcă. De mic copil am avut ideea asta în cap, că m-am născut acolo.

Cu Maradona, cu Messi, cu fotbalul, am prins dragostea de ţară, de echipa naţională a Argentinei. Am o legătură, simt. , ca şi cum ar fi câştigat România”, a povestit Alex Pop.

Junior la CFR Cluj: “Îmi amintesc că am fost cu Manchester United”

Atacantul şi-a făcut junioratul în România la CFR Cluj, în perioada în care echipa mare juca în Champions League şi avea adversari ca Manchester United, Chelsea, AS Roma sau Bayern Munchen:

“Am încercat şi alte sporturi. M-au dat ai mei la înot, karate, dansuri sportive. Nu mi-a plăcut. Şi am mers la CFR Cluj, la grupa de juniori. Acolo mi-a plăcut tot. M-am descurcat de la primele antrenamente, mi-a plăcut grupul, mi-am făcut prieteni, am tot rămas.

CFR Cluj juca în Champions League. Îmi amintesc că am fost cu Manchester United. Pe vremea aia, fiind foarte mic, nu realizam cât de mari erau echipele şi jucătorii respectivi, dar mergeam pe stadion pentru CFR, pentru atmosferă, pentru tot ce îmi insufla fotbalul la vremea respectivă”, a povestit Pop.

Se bate pentru un loc de titular la Dinamo: “Ştiam de la început că trebuie să fac ceva în plus”

După ce a impresionat la Oţelul Galaţi, Dinamo a pus ochii pe atacantul în vârstă de 25 de ani. Alex Pop a declarat că îşi doreşte să prindă mai multe minute la noua echipă şi e gata să prindă un loc de titular în :

“Cred că prin octombrie-noiembrie m-a sunat agentul meu de interesul celor de la Dinamo. Consider că este un pas important pentru mine, un pas în faţă spre un club mare din România şi voiam să vin aici.

A durat o lună de discuţii, am ajuns la un acord, s-au înţeles şi cluburile şi am venit la Dinamo. Am simţit încă din primele zile dimensiunea clubului. Oamenii din cadrul echipei, numărul lor, profesionalismul cu care se lucrează, de suporteri nu mai zic. Este un alt nivel, pot să zic.

Orice jucător are nevoie de adaptare la o echipă. Eram conştient de când am venit că nu va fi uşor, că e un club cu pretenţii mari şi automat, presiunea este mare. Într-adevăr, echipa mergea bine. Grupul era închegat, echipa închegată şi atunci ştiam de la început că trebuie să fac ceva în plus ca să intru titular.

“Îmi doresc să joc mai mult. N-am venit la Dinamo să bifez un club mare”

Îmi doresc să joc mai mult. N-am venit la Dinamo să bifez un club mare. Vreau să mă impun şi să fiu jucător de bază prin contribuţii reale, din teren. Meciuri mai sunt de jucat, iar obiectivul cred că este să fim pe locurile 1-3.

Asta ne-am propus. Deocamdată ne-am propus ceva mai sus, ca să progresăm. Să nu ne mulţumim cu locurile 4-5. Să vrem tot timpul mai mult şi să fie bine pentru noi şi pentru suporteri”; a povestit atacantul “câinilor”.

Visul, naţionala României: “Venind la Dinamo aşteptările mele cresc. Depinde doar de mine”

Alex Pop se gândeşte şi la echipa naţională mare. Edi Iordănescu l-a avut în vizor pe vremea când juca la Oţelul Galaţi, dar nu a bifat nicio convocare. Speră să o prindă în mandatul lui Mircea Lucescu:

“Până acum am urmat paşii normali şi corecţi din cariera mea. Când eram la Liga 2 îmi doream să fac pasul în Liga 1. Apoi a fost Oţelul, o echipă bună, de jumătatea clasamentului, am putut să mă dezvolt într-un mediu frumos. A fost pasul la un club mare, ca Dinamo. Îmi doresc să mă impun şi să devin un jucător important şi să fac pasul în străinătate.

Orice fotbalist se gândeşte la echipa naţională. Când eram la Galaţi am avut o perioadă în care am fost în vizorul fostului selecţioner. Venind la Dinamo aşteptările mele cresc. Depinde doar de mine şi de ceea ce pot să arăt.

Putem să ne calificăm la Campionatul Mondial. Nu a fost rezultatul dorit în meciul Bosnia, dar nu înseamnă că nu mai avem nicio şansă. Din contră, a fost doar primul meci şi adversarii noştri se pot încurca. Avem o şansă bună”.

25 de ani are Alex Pop

1.200.000 de euro este cota de piaţă a atacantului