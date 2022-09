Povestea fabuloasă a avocatului devenit pilot-erou. Cum a salvat 233 de oameni de la moarte sigură după ce avionul său a rămas fără motoare

A fi pilot de avion nu este deloc o sarcină ușoară, Lucrurile devin și mai complicate atunci când aeronava pe care o pilotezi întâmpină probleme și trebuie să găsești rapid soluții pentru a nu pune în pericol viața a zeci sau chiar sute de pasageri. Oameni care se bazează pe faptul că sunt pe mâini bune și au încredere că vor ajunge la destinație.

Damir Iusupov, erou pentru sute de oameni aflați la bordul avionului pe care îl pilota

Damir Iusupov este unul dintre acei piloți care a devenit și erou, odată cu incidentul prin care a trecut în urmă cu trei ani de zile. A fost pus la mare încercare, însă a trecut cu brio această provocare imensă care ar fi putut să-l coste nu doar pe el viața, ci pe toți cei 233 de oameni care se aflau la bordul aeronavei pe care el o pilota.

Vorbim despre zborul 178 al Ural Airlines, un zbor desfășurat în mod regulat între Moscova și Simferopol.

În data de 15 august 2019, acest zbor era să se transforme într-o adevărată tragedie. La scurt timp după ce a decolat de pe aeroportul Jukovski, din Moscova, aeronava s-a intersectat cu un stol de pescăruși. Această întâlnire de gradul zero a fost de-a dreptul dezastruoasă pentru avion. Iusupov, aflat la manșa avionului Airbus A321-211, s-a trezit într-o clipă nu fără un motor, ci fără ambele propulsoare ale aeronavei.

. Cel din dreapta a fost și el grav avariat, puterea dezvoltată fiind insuficientă pentru ca avionul să mai poată menține cursul de zbor.

Echipajul a trebuit să găsească repede o soluție în această situație disperată. Astfel, pilotul și copilotul, George Murzin, au decis că singura variantă pe care o au la dispoziție este să aterizeze într-un lan de porumb, aflat la 5,2 kilometri de aeroportul de pe care decolaseră.

Cum a aterizat în siguranță Iusupov, fără motoare și fără tren de aterizare

Mai mult, Damir Iusupov nu a adus avionul la sol fără motoare funcționale, ci și fără tren de aterizare. A decis să nu extindă roțile aeronavei, deoarece avionul putea să se așeze mai ușor pe sol în lipa acestuia.

Toți cei 233 de la bord (226 pasageri și 7 membri ai echipajului) au supraviețuit aterizării forțate în lanul de porumb. Desigur, datorită impactului destul de puternic cu solul, au existat și 74 de persoane rănite, dintre care 29 au fost transportate și la spital. Fiecare dintre pasagerii aflați la bordul zborului fatidic a primit o despăgubire în valoare de 1.358 de dolari (100.000 de ruble, la vremea respectivă).

Pilotul a devenit erou în Rusia după aterizarea pe care a reușit-o, iar la doar o zi după incident, acesta spunea că ”nu mi-a fost frică. Am făcut ceea ce trebuia să fac, am salvat pasagerii, echipajul, avionul. Cred că era singura decizie ce putea fi luată. Nu mă consider un erou”, a declarat acesta cu modestie, conform .

Totuși, lumea a comparat această aterizare cu ”miracolul de pe Hudson”, din 2009. Atunci, pilotul Chesley Sullenberger a reușit să amerizeze cu succes pe râul Hudson, din New York, după ce un impact cu un stol de păsări a distrus ambele motoare ale avionului la manșa căruia se afla.

Pilotul-erou a fost, de fapt, avocat

i-a decorat pe Damir Iusupov și pe George Murzin cu titlul de Erou al Federației Ruse. Ceilalți cinci membri ai echipajului au fost decorați cu Ordinul Curajului.

Damir Iusupov este pilot profesionist de meserie, cu mii de ore de zbor la activ. Acesta avea peste 3.000 de ore înregistrate chiar înaintea incidentului prin care a trecut în 2019.

Totuși, Iusupov era cât pe ce să nu fie protagonistul acestui episod. Deși tatăl său a fost pilot de elicopter, fiul a decis să aleagă altă carieră inițial, așa că a studiat dreptul și a devenit avocat. Abia la vârsta de 32 de ani a decis să urmeze școala de pilotaj, călcând pe urmele tatălui său.