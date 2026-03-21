Povestea fabuloasă a lui Adrian Ropotan. Care a fost, de fapt, primul salariu la Dinamo. “Mi-au dat o cameră de cămin grandioasă”

Adrian Ropotan, 39 de ani, a fost un fotbalist român care și-a petrecut cea mai importantă și mai frumoasă parte a carierei la clubul Dinamo București. Mijlocașul are, alături de echipa alb-roșie, și singurul său trofeu: titlul în Liga 1. Cum a ajuns acesta să facă pasul de la o echipă din provincie tocmai la clubul din ”Groapă”.

Adrian Ropotan și povestea sa legată de clubul Dinamo: drumul de la Salbero Galaţi în Ștefan cel Mare

”Ropo”, așa cum este alintat de fanii celor de la Dinamo, a fost prezent, marți, 10 martie 2026, în platoul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. În prezent antrenor la echipa Under 19 a ”câinilor”, Ropotan spune că are ca obiectiv creșterea de tinere talente care, în final, să facă pasul chiar spre prima echipă.

Până la discuțiile despre planurile sale de viitor în Ștefan cel Mare, povestea de viață. Acestuia i-a fost extrem de ușor să aleagă o carieră în sport, dat fiind faptul că provine dintr-o familie de sportivi. Mama sa a fost atletă, iar tatăl a cochetat și el cu fotbalul. Faptul că a ajuns fotbalist i se datorează în mare măsură fratelui său. Ropotan spune că a ajuns printr-o conjunctură să joace fotbal. Astfel, în urma unui campionat pe școli, fratele său, mai mare, a ajuns să fie selectat de un club. Ulterior, ”Ropo” a fost luat de fratele său cu el la meciuri, la antrenamente. Totul la clubul Salbero Galați.

”Așa am fost dus la fotbal de fratele meu. Mă antrenam și făceam antrenamente cu copii mai mari ca mine, cu 2 sau 3 ani. Era o echipă privată care ne oferea mai mult decât minimul. Salbero Galați se numea. Era un domn care era foarte atras de acest fenomen, numit fotbalul. Se oferea să crească copii și să ducă mai departe acest nume”, povestește Ropotan.

Unde a ajuns Adrian Ropotan de la Salbero Galați. Popas la Pitești, înainte de Dinamo

De la 11 la 14 ani, Ropotan a jucat la clubul Salbero Galați. De la malul Dunării, fotbalistul spune că a avut norocul de a ajunge la echipa mare a lui FC Argeș. Aici a fost antrenat de Ion Moldovan și de Ionel Tămășanu. Acesta din urmă a lucrat și cu mama lui Ropotan, în ceea ce privește pregătirea fizică.

În Trivale, Adrian Ropotan a stat foarte puțin timp, între 2003 și 2004. Cu toate acestea, fostul fotbalist admite că aici a crescut enorm din punct de vedere al gândirii: ”Mă antrenam alături de niște fotbaliști consacrați. Să îi enumăr: începând din poartă, Dani Coman, apoi Vlădoiu, Bilașco, Prepe (n.r. Prepeliță), Tănase, care a jucat la Galați, adică acea echipă bună a Piteștiului. Eu, copil, să mă antrenez cu asemenea fotbaliști, încercam să mă ridic la nivelul cerințelor, chiar dacă îmi era foarte greu, din punct de vedere fizic, eu nefiind foarte bine dezvoltat. A fost un an senzațional pentru mine”, mai spune Ropotan.

Cum a ajuns Adrian Ropotan la Dinamo: ”Mi-au oferit o grandioasă cameră în cămin”

. S-a întâmplat în urma unui trial organizat de clubul Dinamo. Au fost aici echipe din Iași, Pitești și, bineînțeles, Dinamo. După aceste meciuri, fotbalistul a rămas la echipa din Capitală.

”După aceste meciuri mi-au și propus să rămân la clubul Dinamo. Mi-au oferit o cameră grandioasă la cămin. Era o realizare foarte mare. La acea vreme, la Dinamo nu ajungeai foarte ușor. Aveau o arie de selecție foarte riguroasă. Cred că erau printre cele mai bune academii. Câștigam turnee externe, în Grecia. Nu mai zic că în campionat ne băteam an de an la titlu. Mulți dintre tinerii de la copii și juniori ajungeau să joace la echipa a doua, făceau pasul și spre echipa mare”, mai spune ”Ropo”.

Care a fost primul salariu la Dinamo încasat de Adrian Ropotan

Pe vremea când juca la Dinamo II, Adrian Ropotan avea colegi cunoscuți, unii dintre ei făcând ulterior pasul către prima echipă sau către cluburi și mai mari din Europa. Printre ei: Adrian Scarlatache, Radu Ștefan, Cristi Pulhac, Alin Ilin sau Cornel Predescu.

Treptat, de la tineret, Ropotan a făcut și pasul natural către prima echipă. Povestește, la ”FANATIK Dinamo”, cum au fost acele clipe: ”Mie îmi era teamă, aveam emoții, să intru în vestiar. Stăteam afară, să mă ia cineva. (n.r. Cum ai intrat până la urmă?) M-au primit foarte bine. Știu exact locul. Intrat în vestiar și, undeva în stânga, cum intrai, era scaunul lui Hîldan. Acolo a stat și, cred că și acum, dacă se dărâmă stadionul, locul rămâne. Am avut ocazia să stau și să mă antrenez cu niște nume foarte mari”.

2006-2007 – ultimul titlu câștigat de Dinamo în România, cu Ropotan în echipă

18 martie 2006 : ziua debutului lui Adrian Ropotan la Dinamo

În ceea ce privește primul salariu primit de Adrian Ropotan la Dinamo, acesta era de 100 de dolari pe lună. Fotbalistul spune că asta nu conta: ”Pentru mine nu conta. Sincer, nici nu aveam timp să-i cheltui. Ni se ofereau 3 mese pe zi. Aveam unde să dormim. Dormeam, ne antrenam, dormeam, ne antrenam. Prioritatea noastră era să creștem și să ne odihnim, totul pentru a face performanță. Asta, s-a dovedit că a fost un drum bun pentru noi”.