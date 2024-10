Povestea fabuloasă a lui Mark Țuțu, jucătorul român crescut în Canada: „Aș fi putut să rămân în Portugalia”

Mark Țuțu (20 ani) a fost convocat pentru prima dată la unul din loturile naționale ale României. Fundașul dreapta este legitimat la .

Povestea fabuloasă a lui Mark Țuțu, jucătorul român crescut în Canada

Deși s-a născut în România, Mark Țuțu a crescut pe continentul american, familia sa mutându-se în Canada când fotbalistul avea vârsta de doar 2 ani, unde avea să rămână până la vârsta majoratului.

La 18 ani, Țuțu a decis să-și „ia viața în propriile mâini” și să se mute în Portugalia, pentru a juca fotbal. Întâmplător, pe tărâmul lusitan fundașul a fost antrenat chiar de .

FRF.TV a profitat de convocarea în premieră a fundașului dreapta și a decis să îi descopere povestea, prin intermediul unui interviu. Mark Țuțu a atins mai multe subiecte interesante, printre care faptul că a decis să revină în România pentru a putea evolua într-o bună zi pentru „tricolori”.

Cum a fost pentru tine să crești în Canada?

-Canada este o țară minunată. Am crescut mai toată viața mea aici, până la vârsta de 18 ani. Am avut de toate aici și sunt bucuros că am putut să locuiesc aici.

Deși ai stat foarte puțin în țară, vorbești foarte bine limba română.

-Da, de mic am vorbit doar în română cu părinții mei. Am și foarte mulți prieteni români în Canada și este o limbă pe care o folosesc în fiecare zi.

Cum ai ajuns la primul tău club profesionist?

-La 10 ani m-am dus la academia Impact Montreal, care acum se numește CF Montreal. Am jucat acolo 3 ani, până a trebuit să merg la liceu. Atunci am decis să aleg școala și am ales un liceu unde puteam juca și fotbal.

Crezi că dacă ai fi crescut în Europa, ai fi avut un alt traseu?

-Da, m-am gândit la asta. Sistemul de copii și juniori este diferit și bineînțeles că este un avantaj să începi în Europa. Totuși a fost OK și așa

Cum a fost trecerea în Europa, din punct de vedere fotbalistic și cultural?

-Eu oricum sunt român. Am venit în România în fiecare vară. Când am ajuns prima dată în Portugalia a fost greu, singur, fără familie, dar la nivel cultural, portughezii m-au primit foarte bine și au fost probleme foarte mari.

Cum a fost interacțiunea cu Geraldo Alves, antrenorul tău din Portugalia?

Da, a fost antrenorul meu la juniori. Ne-am înțeles pentru că amândoi vorbeam română. M-a ajutat foarte mult și mi-a dat multe sfaturi, pe teren, în afara terenului și îi mulțumesc din suflet lui Geraldo, este încă alături de mine și îl salut.

Te-a influențat Geraldo să vii în România?

-Da, mi-a povestit multe lucruri frumoase despre fotbalul românesc, dar a fost vorba de unde voiam eu să joc, să ajung la națională și de aceea am ales drumul acesta.

Ai fi putut să rămâi în Portugalia în loc să vii în România?

Da, aș fi putut să rămân în Portugalia dar am ales drumul spre România, este țara mea și am vrut să locuiesc aici și să joc la națională”, a spus Mark Țuțu la FRF.TV.

România U20, fără victorie în Elite League

România se va duela cu Cehia, în Elite League U20, în deplasare, în data de 10 octombrie. Echipa pregătită de Costin Curelea va disputa și o partidă amicală pe 14 octombrie, contra Elveției, însă de această dată pe teren propriu.

„Tricolorii” au avut parte de un start ezitant în noua ediție de Elite League. Concret, România U20 a pierdut ambele meciuri disputate până acum, 2-3 (acasă) cu Germania U20 și 2-0 (în deplasare) cu Anglia.