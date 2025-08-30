Povestea fabuloasă a lui Nicolae Mitea! Cum a ajuns la Ajax, după ce a fost dorit de Barcelona: „Plângea prin aeroport, nu ştia ce înseamnă ‘Exit’!”

Giovanni Becali (73 de ani) a povestit cum a ajuns, de fapt, Nicolae Mitea (40 de ani) la Ajax. , fostul „wonderkid” al fotbalului românesc a fost la un pas să semneze cu FC Barcelona

Nicolae Mitea putea avea o carieră strălucită, dar perioada sa de glorie nu a durat mai mult de cinci ani, „Nicky” a ajuns la Amsterdam în ianuarie 2003, când batavii au plătit 720.000 de euro pentru transferul său de la Dinamo.

Soarta lui Mitea putea fi însă alta, dacă, înainte de a semna cu Ajax, rămânea la Barcelona. În exclusivitate la „DON Giovanni”, Ioan Becali a dezvăluit de ce a picat transferul pe Camp Nou.

„Ionuț Chirilă îl face liber pe Mitea și cu încă unul, nu mai știu cum îl cheamă. Era la FC Național și el. Și îi duce la Barcelona. La Barcelona, la Masia, era Rife. El era șef. Înainte să facă Ionuț asta, eu îi aveam pe Alexanco și pe Esteban. Antrenori la Craiova și un an la Național.

Alexanco era acolo și îmi dă telefon. ‘Giovanni, am văzut doi români la antrenament. Unul e bun rău de tot (n.r. -Mitea)’. ‘Dar eu i-am zis lui Rife: Tu nu o să iei jucătorii ăștia!’ ‘De ce?’ ‘O să te încurce Giovanni Becali’. ‘Ce treabă are Giovanni Becali? Eu am hârtiile de la antrenorul lor, că sunt liberi’. Era ultima zi din mercato. L-am făcut pe Mutu la Parma și plecam spre Spania.

‘Bă, dacă nu face ăsta, o să te încurce cu Federația, o să te încurce cu ceva’. ‘Așa periculos e Giovanni?’

Ionuț a găsit pe un român acolo, care l-a dus la Barcelona. Ăla era de mult timp acolo și mă cunoștea și pe mine. Zice ‘Bre, nea Giovanni, Ionuț Chirilă se comportă cu mine ca și cum aș fi sluga lui’.

‘Păi și eu ce vrei să fac? Uite, ăștia doi vor să semneze cu tine. Dar vreau și eu niște bani’. Zic ‘Bine, ia băieții din hotel. Când nu e Chirilă. Îi duci la alt hotel fără să știe Chirilă. Dă-mi procurile semnate de ăștia doi pe Becali Sport și ne vedem mâine’.

Turbează Ionuț! Nu mai găsea jucătorii. A doua zi, la 10:00, era întâlnirea. La Rife. Erau jucătorii și apar eu. Rife și-a pus mâinile în cap. Și a zis ‘Doamne, Dumnezeule, p-asta nu am mai crezut-o’. Vorba lui Ancelotti: ‘Bă știam că suntem populari, dar și serviciile secrete să le știți?’.

‘Rife uite care e treaba. Ce ai promis tu antrenorului lor, jucătorii ăștia nu vin pentru 700 de euro pe lună la Barcelona. I-ai zis 200.000 antrenorului. Mie nu îmi dai decât 100.000’. ‘De ce?” Că 50.000 am trimis în România. 30.000 i-am dat lui Mitea și 20.000 celuilalt. Și intermediarului 30.000 și am rămas eu cu 20.000.

Nu, Rife. La jucători le dai 2500 pe lună ca să trăiască decent. Nu mai luați voi jucători cu japca cu 700-800′. Sunt români acolo care îi duc la probe acolo acum și nu știu de capul lor, îi lasă p-acolo cu 5-6 sute de euro pe lună.

(n.r. – L-ai ars rău pe Chirilă) Rău de tot. I-am zis ‘De ce ai luat jucătorii? Tu intrai la mine în birou, făceai ce voiai’”, a povestit Giovanni Becali.

„Le-a luat pe cântărețele de la Bambi. Se plimba cu ele, cu Sneijder, cu barca”

Nicolae Mitea a jucat la Ajax în perioada 2003-2008. El a îmbrăcat tricoul „lăncierilor” de 76 de ori, reușind să înscrie 14 goluri și să dea 5 assist-uri. În perioada petrecută în Olanda, Mitea a câștigat un titlu (2004) și o Cupă a Olandei (2007).

„Acum mă duc să îl duc pe Chivu la Roma. Când l-am dus pe Chivu era Lobonț la Ajax. Că Ronald Koeman mi-a facilitat plecarea lui Chivu. Nu îl dădea Ajax. ‘Uite, îți las un puști de 19 ani. Trei săptămâni se antrenează cu tine. Când vrei tu, mă chemi și îl iau’.

Nu trec trei săptămâni, mă sună și zice ‘Vino la Amsterdam să facem contractul’. I-am făcut lui Mitea 5 ani de contract, 500.000 pe an. Înainte de asta, Nicolae mă suna, plângea prin aeroport, ‘Bre, nea Giovanni. Vino și ia-mă de aici, că nu știu ce înseamnă exit’.

După le-a luat pe cântărețele alea două, de la Bambi. Se plimba cu ele, cu Sneijder, cu barca. ‘Băi, Nicolae, te-ai lansat prea repede’.

(n.r. – Putea să ajungă la Barcelona?) Da. De la Ajax da. Cu băutura nu a avut treabă. Dar surpriza asta, de bani, gagicăreala…”, a adăugat reputatul agent FIFA.

8 selecții și 2 goluri are Nicolae Mitea în echipa națională a României