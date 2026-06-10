Sport

Povestea fabuloasă a lui Tim Payne. Cel mai necunoscut fotbalist de la Cupa Mondială a ajuns viral: cum a adunat 5,5 milioane de urmăritori în câteva zile

Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada începe cu povestea fabuloasă a lui Tim Payne, un jucător necunoscut din Noua Zeelandă devenit faimos peste noapte. Cine l-a transformat într-un fenomen viral în online.
Adrian Baciu
10.06.2026 | 14:15
Povestea fabuloasa a lui Tim Payne Cel mai necunoscut fotbalist de la Cupa Mondiala a ajuns viral cum a adunat 55 milioane de urmaritori in cateva zile
Povestea virală a lui Tim Payne, neozeelandezul de la Cupa Mondială devenit faimos. Sursa foto: colaj Fanatik / X
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Încă dinainte să înceapă efectiv spectacolul pe cele 16 stadioane din SUA, Mexic și Canada, Cupa Mondială din 2026 ne delectează cu povestea fabuloasă a lui Tim Payne. Fotbalistul din Noua Zeelandă despre care nu auzise nimeni în afară de cei din țara sa și cei de la echipa de club, necunoscuta Wellington Phoenix, a devenit faimos în doar câteva zile. Cât de mult l-a ajutat ”forța” online-ului.

Cine este, de fapt, Tim Payne

Răspunsul la întrebarea ”Cine este Tim Payne?” nu poate fi decât unul singur: un necunoscut. Mai exact, trebuie să folosim trecutul: Tim Payne a fost un total necunoscut fanilor fotbalului din lumea întreagă. Totul până în urmă cu câteva zile, mai exact până la finalul lunii mai. Din acel moment a început explozia neozeelandezului.

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Până să ajungem la ”vedeta” Tim Payne, vom arunca o privire asupra CV-ului acestui jucător. În niciun moment, fundașul de 32 de ani nu a fost vreun star în fotbalul mare. El a debutat la Auckland City și apoi a bifat meciuri la Waitakere United. De notat că avut o perioadă la Blackburn Rovers, însă are aici 0 meciuri la seniori. A mai jucat și în SUA (Portland Timbers 2). Din 2019 e legitimat la Wellington Phoenix. El este un jucător important la naționala Noii Zeelande. Și cam atât.

Povestea virală a lui Tim Payne, fotbalistul care are mai mulți urmăritori decât toată țara sa, participantă la Cupa Mondială

Tim Payne venea la Cupa Mondială 2026 din postura unui jucător oarecare, de la o națională oarecare, cu șanse minime la a reuși ceva la acest turneu final. Ei bine, tocmai acesta a fost secretul din spatele noii sale faime mondiale. Punctul de plecare a fost finalul lunii mai, adică acum câteva zile.

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Atunci, influencerul argentinian Valen Scarsini, cunoscut drep ”El Scarso”, a avut curiozitatea de a afla cine este cel mai necunoscut jucător care va merge la Campionatul Mondial. Căutările sale se bazau pe numărul de urmăritori pe rețelele sociale pe care îl are jucătorul. Extrem de rapid, sud-americanul a ajuns la un anume Tim Payne. Neozeelandezul de 32 de ani, venind de la Wellington Phoenix, echipă care joacă în prima ligă a Australiei, era un necunoscut. El avea 4.715 urmăritori pe contul său de Instagram, adică exact ca oricine de pe planetă.

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În acel moment, El Scarso a lansat operațiunea transformării lui Payne. Influencerul a realizat un clip video în care și-a încurajat urmăritorii să dea like-uri, comentarii și follow-uri contului fundașului naționalei Noii Zeelande. ”Trebuie să începem să-l menționăm pe Tim Payne peste tot. Trebuie să facem videoclipuri despre legenda lui Tim Payne. Trebuie să-l aducem pe Tim Payne pe buzele tuturor”, a spus influencerul argentinian.

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În nici două zile, numărul de urmăritori ai lui Payne pe Instagram a explodat, de la 4.715 la 660.000. Atunci, acesta depășise deja numărul de followeri ai prim-ministrului Noii Zeelande, Christopher Luxon. ”Mă întrebam de ce îmi explodează rețelele sociale și am văzut postarea ta, omule”, i-a scris Payne lui Scarsini. ”Apreciez dragostea! Gracias, hermano (frate)”, a mai spus jucătorul.

La începutul lunii iunie, Payne și cel care l-a ”creat” practic, Valentin Scarsini, s-au întâlnit față în față. În urmă cu nici două săptămâni, Tim Payne era un necunoscut pentru aproape întreaga planetă. S-a dus la culcare în Noua Zeelandă cu nici 5.000 de urmăritori și s-a trezit transformat într-un fenomen mondial. Astăzi, neozeelandezul este urmărit de 5,5 milioane de fani din toată lumea, iar cifrele cresc de la o oră la alta. De notat că populația Noii Zeelande este de 5,3 milioane de locuitori.

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  • 1.2 milioane de urmăritori are Elscarso ”creatorul” lui Tim Payne

Tim Payne are și un imn. Pe internet curg glumele și meme-urile cu fotbalistul din Noua Zeelandă

Fenomenul ”Tim Payne” a escaladat dramatic. După avalanșa de milioane de urmăritori, a apărut și sloganul: ”No Payne, No Gain”. Vorbim un joc de cuvinte pornit de la expresia engleză ”No pain, no gain”. Fanii fotbalului au adaptat-o la numele fotbalistului și au transformat-o într-un mesaj viral. A apărut și imnul dedicat lui Payne.

În plus, în online curg glumele și meme-urile care îl au în centrul atenției pe deja faimosul ”necunoscut” din Noua Zeelandă. Iată câteva dintre cele mai populare postări despre Tim Payne:

  • ”Tim Payne a adunat mai mulți followeri decât goluri în carieră”
  • ”El Scarso a căutat cel mai necunoscut jucător… și a creat o legendă”
  • ”Payne e singurul jucător care a câștigat Cupa Mondială înainte să înceapă turneul”
  • ”A mers de la 4.715 followeri la 5,5 milioane în 3–4 zile. Ronaldo a avut nevoie de 15 ani pentru asta”
  • ”Messi e al doilea cel mai bun din istorie. Primul e Tim Payne”
  • ”Ballon de Aur 2026? Tim Payne, fără discuție”.
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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