Povestea fabuloasă a lui Tim Payne. Cel mai necunoscut fotbalist de la Cupa Mondială a ajuns viral: cum a adunat 5,5 milioane de urmăritori în câteva zile

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Încă dinainte să înceapă efectiv spectacolul pe cele 16 stadioane din SUA, Mexic și Canada, Cupa Mondială din 2026 ne delectează cu povestea fabuloasă a lui Tim Payne. Fotbalistul din Noua Zeelandă despre care nu auzise nimeni în afară de cei din țara sa și cei de la echipa de club, necunoscuta Wellington Phoenix, a devenit faimos în doar câteva zile. Cât de mult l-a ajutat ”forța” online-ului.

Cine este, de fapt, Tim Payne

Răspunsul la întrebarea ”Cine este Tim Payne?” nu poate fi decât unul singur: un necunoscut. Mai exact, trebuie să folosim trecutul: Tim Payne a fost un total necunoscut fanilor fotbalului din lumea întreagă. Totul până în urmă cu câteva zile, mai exact până la finalul lunii mai. Din acel moment a început explozia neozeelandezului.

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Până să ajungem la ”vedeta” Tim Payne, vom arunca o privire asupra CV-ului acestui jucător. În niciun moment, fundașul de 32 de ani nu a fost vreun star în fotbalul mare. El a debutat la Auckland City și apoi a bifat meciuri la Waitakere United. De notat că avut o perioadă la Blackburn Rovers, însă are aici 0 meciuri la seniori. A mai jucat și în SUA (Portland Timbers 2). Din 2019 e legitimat la Wellington Phoenix. El este un jucător important la naționala Noii Zeelande. Și cam atât.

Povestea virală a lui Tim Payne, fotbalistul care are mai mulți urmăritori decât toată țara sa, participantă la Cupa Mondială

Tim Payne , de la o națională oarecare, cu șanse minime la a reuși ceva la acest turneu final. Ei bine, tocmai acesta a fost secretul din spatele noii sale faime mondiale. Punctul de plecare a fost finalul lunii mai, adică acum câteva zile.

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Atunci, influencerul argentinian Valen Scarsini, cunoscut drep ”El Scarso”, a avut curiozitatea de a afla cine este cel mai necunoscut jucător . Căutările sale se bazau pe numărul de urmăritori pe rețelele sociale pe care îl are jucătorul. Extrem de rapid, sud-americanul a ajuns la un anume Tim Payne. Neozeelandezul de 32 de ani, venind de la Wellington Phoenix, echipă care joacă în prima ligă a Australiei, era un necunoscut. El avea 4.715 urmăritori pe contul său de Instagram, adică exact ca oricine de pe planetă.

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În acel moment, El Scarso a lansat operațiunea transformării lui Payne. Influencerul a realizat un clip video în care și-a încurajat urmăritorii să dea like-uri, comentarii și follow-uri contului fundașului naționalei Noii Zeelande. ”Trebuie să începem să-l menționăm pe Tim Payne peste tot. Trebuie să facem videoclipuri despre legenda lui Tim Payne. Trebuie să-l aducem pe Tim Payne pe buzele tuturor”, a spus influencerul argentinian.

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"Tim Payne":

Por la atención que ha recibido debido a la iniciativa de Valen Scarsini en Instagram previo al Mundial 2026 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia)

În nici două zile, numărul de urmăritori ai lui Payne pe Instagram a explodat, de la 4.715 la 660.000. Atunci, acesta depășise deja numărul de followeri ai prim-ministrului Noii Zeelande, Christopher Luxon. ”Mă întrebam de ce îmi explodează rețelele sociale și am văzut postarea ta, omule”, i-a scris Payne lui Scarsini. ”Apreciez dragostea! Gracias, hermano (frate)”, a mai spus jucătorul.

La începutul lunii iunie, Payne și cel care l-a ”creat” practic, Valentin Scarsini, s-au întâlnit față în față. În urmă cu nici două săptămâni, Tim Payne era un necunoscut pentru aproape întreaga planetă. S-a dus la culcare în Noua Zeelandă cu nici 5.000 de urmăritori și s-a trezit transformat într-un fenomen mondial. Astăzi, neozeelandezul este urmărit de 5,5 milioane de fani din toată lumea, iar cifrele cresc de la o oră la alta. De notat că populația Noii Zeelande este de 5,3 milioane de locuitori.

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1.2 milioane de urmăritori are Elscarso ”creatorul” lui Tim Payne

¡NI NETFLIX SE ATREVERÍA A ESCRIBIR ALGO ASÍ! 🎬❤️ Hace apenas una semana, Tim Payne era un desconocido para casi todo el planeta. Se fue a dormir en Nueva Zelanda con 4.000 seguidores y despertó convertido en un fenómeno mundial. Detrás de esa locura estuvo Valentín Scarsini,… — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF)

Tim Payne are și un imn. Pe internet curg glumele și meme-urile cu fotbalistul din Noua Zeelandă

Fenomenul ”Tim Payne” a escaladat dramatic. După avalanșa de milioane de urmăritori, a apărut și sloganul: ”No Payne, No Gain”. Vorbim un joc de cuvinte pornit de la expresia engleză ”No pain, no gain”. Fanii fotbalului au adaptat-o la numele fotbalistului și au transformat-o într-un mesaj viral. A apărut și imnul dedicat lui Payne.

NO PAYNE, NO GAIN Los pibardos ya le hicieron una canción de cancha al jugador viral de este Mundial, Tim Payne. Con subtitulos para que TP6 lo entienda 🤣 — →MANU← (@manucocor)

În plus, în online curg glumele și meme-urile care îl au în centrul atenției pe deja faimosul ”necunoscut” din Noua Zeelandă. Iată câteva dintre cele mai populare postări despre Tim Payne: