Povestea fabuloasă a titlului câștigat de Adrian Mazilu în tricoul Farului: „Gol chiar la debut! Ce bucurie…”

Cu această ocazie, printre altele, , a fost întrebat la un moment dat inclusiv despre titlul de campion în Superliga cucerit în 2023 alături de Farul Constanța, deci pe vremea când avea doar 17 ani.

Adrian Mazilu a rememorat perioada petrecută de el la Farul Constanța și titlul de campion în Superliga cucerit în 2023: „Golul la debut a fost cel mai frumos sentiment”

Internaționalul român de tineret a avut atunci un aport foarte mare la acea performanță realizată de echipa lui Gică Hagi, marcând mai multe goluri, unul dintre ele chiar la debutul său în prima ligă din România, contra Rapidului, chiar în Giulești.

„(n.r. Despre relația cu Gică Hagi și Farul Constanța) Da, în ultima perioadă, când am fost recent acasă, am luat contact cu Mister, am luat contact cu cei din club, am rămas în condiții foarte bune, suntem foarte ok din orice punct de vedere.

(n.r. Despre Denis Alibec) Da, a fost un jucător exemplar, de când l-am văzut, de când eram junior și Denis juca la echipa mare, am simțit că pot să-i calc pe urme.

(n.r. Despre debutul său la prima echipă a Farului) La meciul cu Rapid a fost, când am reușit să marchez și un gol. A fost cel mai frumos sentiment din punctul ăsta de vedere. Am jucat și pe Giulești, un stadion unde atmosfera este incredibilă. Îmi place presiunea, să fac față, adică acolo mă simt cel mai bine, când am presiune.

Când simt că nu este așa mare presiune, parcă nu mă simt eu. Când e presiune, mă simt mult mai focusat. Toate acele meciuri la Farul cred că le-am jucat sub presiune. Eram puțin agitat, am reușit să marchez acest gol la debut, adică prima mea repriză la seniori. Eram agitat, eram foarte fericit.

Cum a trăit Adrian Mazilu campionatul câștigat de Viitorul în 2017 din postura de copil de mingi

(n.r. Despre Louis Munteanu) Nu am mai vorbit în ultimul timp, doar atunci când am fost la națională (n.r. U21) am vorbit. L-am urmărit, a avut un sezon extraordinar, da. Da, mă mai uitam, urmăream echipele, urmăream meciurile, urmăream meciurile și de acolo (n.r. din Anglia), dar și din țară.

(n.r. Despre faptul că la titlul cucerit de Viitorul Constanța în 2017, la ultimul meci din acel sezon, era copil de mingi) Da. Am făcut o poză cu Nedelcu, încă o țin minte. Am spus când eram mic că simțeam această bucurie în mine pentru că am reușit să fac această poză, la cât de multă era.

Și parcă în adâncul sufletului meu puteam să simt această plăcere și puteam să zic că voi reuși să fiu acolo și eu, să câștig un titlu”,