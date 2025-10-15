Povestea fabuloasă a transferului lui Alex Pop la Dinamo! Din Bali, direct în Ștefan cel Mare: „Deja eram considerat unul dintre ei”. Video

Alex Pop a răspuns invitației lui Cristi Coste la FANATIK DINAMO. Atacantul lui Dinamo a răspuns întrebărilor și a povestit cum s-a simțit în primele zile după ce a semnat cu „câinii”. Ce l-a impresionat cel mai tare după transfer.

De ce a acceptat Alex Pop transferul la Dinamo. „Era pasul firesc. Am vrut să fie bine pentru toți”

, a plecat de la Oțelul Galați la Dinamo în pauza de iarnă a sezonului 2024-2025 contra sumei de 125 de mii de euro. Atacantul mai avea șase luni de contract la malul Dunării și ar fi putut pleca gratis în vară. Dar Dinamo l-a dorit și mutarea s-a făcut la jumătatea sezonului.

„Prin Rareș a venit oferta de la Dinamo, prin octombrie-noiembrie, anul trecut. Mi-a zis că există un interes din partea lui Dinamo, că a sunat cineva de la club. A vorbit . Dacă eu vreau să merg acolo… Și am spus că da, îmi doresc să fac pasul. Cred că era pasul sănătos și firesc să merg la o echipă mai mare și de tradiție, cu aspirații mai mari. Am zis ok, să se înțeleagă cluburile, să fie bine pentru toată lumea și eu merg”, a mărturisit Alex Pop la FANATIK DINAMO.

direct din vacanța în Bali

Negocierile dintre cele două cluburi au început înainte de finalul lui 2024. Jucătorii erau deja în vacanță, iar Alex Pop a ales să petreacă sărbătorile de iarnă cu familia… în Bali. Și de la relaxarea indoneziană a ajuns în Ștefan cel Mare.

„A fost o lună de discuții, negocieri. S-a materializat totul când eram în vacanță. În pauza de iarnă eram cu familia în Bali, în Indonezia. Rareș încă era acasă. El muncea și eu eram la relaxare cu familia. Am ținut legătura cu el și, până la urmă, s-a concretizat. Cred că am semnat între Crăciun și Revelion, iar Dinamo m-a prezentat imediat după Anul Nou”, a povestit atacantul lui Dinamo.

Negocieri rapide între Dinamo și Alex Pop. Cu ce s-a ales Oțelul

La momentul respectiv Oțelul avea mari probleme financiare, iar suma încasată în schimbul lui Alex Pop a fost de real folos. Tocmai din cauza problemelor cu banii, gălățenii au acceptat și mutarea lui Cisotti la FCSB la doar câteva zile distanță de Alex Pop. Și, dacă negocierile dintre cluburi au durat o lună, după cum spunea Alex Pop, între Dinamo și jucător totul a mers mult mai repede.

„Au durat mai mult negocierile între cluburi. La mine a fost mai simplu. Ei m-au întrebat ce pretenții am, le-am spus, mi-au spus ce pot să ofere și am ajuns la un numitor comun destul de repede. A fost o sumă de transfer (n.r. – 125 de mii de euro). Eu m-am bucurat că am putut să plec în iarna respectivă. Am ajutat clubul cu niște bani până la urmă. Pentru că în vară puteam pleca liber de contract și nu mai rămânea nimic la Oțelul. Pe când, în iarnă, s-a ales și clubul cu ceva. D-asta am zis să fie bune pentru toată lumea și m-am bucurat că a ieșit așa”, a recunoscut Alex Pop la FANATIK DINAMO.

Alex Pop, primit cu brațele deschise de fanii lui Dinamo: „Eram unul dintre ei”

„Pasul firesc la o echipă de tradiție” s-a dovedit mai mare decât s-ar fi așteptat atacantul. Primul șoc: amploarea reacției fanilor. „Primul impact cu Dinamo a fost când am fost prezentat, am semnat. Sutele sau miile de mesaje pe care le-am primit pe rețele sociale. ‘Felicitări pentru transfer!’, ‘Bine ai venit’, ‘Câine’. Deja eram considerat unul dintre ei. Lucrul ăsta m-a impresionat și mi-a plăcut”.

Apoi, contactul cu un club, un brand de talia lui Dinamo. „Prima interacțiune cu echipa a fost în cantonament. Ei erau deja de o zi în Antalya și apoi am ajuns și eu. Ce m-a impresionat atunci a fost profesionalismul din jurul echipei. Câți oameni, inclusiv cei de la publicitate, de la PR, cei care se ocupă de organizare, sunt lângă echipă. Echipa din spatele jucătorilor. Era prima dată când aveam de-a face cu un astfel de număr de oameni care se ocupă și lucrează pentru echipă”, a explicat Alex Pop la FANATIK DINAMO.

Interacțiunea cu echipa, primul antrenament și „botezul” la Dinamo pentru Alex Pop

Alex Pop s-a alăturat „câinilor” în cantonamentul din Turcia și a fost primit cu brațele deschise de antrenorul Zeljko Kopic și președintele Andrei Nicolescu. Atacantul a rămas plăcut surprins de calitatea antrenamentelor de la Dinamo.

„Când am ajuns la hotel (n.r. – în cantonamentul din Antalya), Kopic mă aștepta. Era și Andrei Nicolescu. M-au primit, m-au îmbrățișat. Am fost, m-am schimbat și într-o oră eram la antrenament.

Antrenamentele erau foarte intense și bine structurate și la Dinamo. Erau mai mult pe partea tehnico-fizică, mai mult cu mingea făceam. Pregătire fizică prin posesii, prin jocuri, prin tot felul de lucruri cu mingea, finalizări, circuite. Exact ceea ce place jucătorului. Tot greu (n.r. – ca la Oțelul), dar era mai bine.

Colegii m-au primit foarte bine. Ca și suporterii. De când am ajuns, erau pregătiți de antrenament și m-au primit. Am avut și ‘botezul’… Le-am făcut pe toate, am cântat, am trecut prin tunel cu palmele peste spate și speech pe teren. În engleză, că erau mai mulți străini…”, a încheiat Alex Pop la FANATIK DINAMO.