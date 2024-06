Povestea fabuloasă de iubire dintre Ileana Stana-Ionescu și Andrei Ionescu. Au fost împreună 67 de ani: ”Prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc”

Ileana Stana Ionescu s-a stins din viaţă la vârsta de 87 de ani, după o perioadă în care s-a dedicat teatrului şi filmului românesc. Nu doar poveştile rolurilor jucate au impresionat, ci şi istoria pe care a trăit-o alături de soţul ei, Andrei Ionescu, devenit acum văduv.

Ileana Stana Ionescu şi Andrei Ionescu, 67 de ani împreună. Nu a fost dragoste la prima vedere!

Cei doi au fost la început prieteni, iar după primele momente petrecute împreună, în care au încercat să se cunoască, Andrei Ionescu a fost foarte clar: nu a plăcut-o deloc şi nici nu o vedea ca pe femeia vieţii sale.

ADVERTISEMENT

Prietenia lor a mers, însă, mai departe, iar a trecut testul timpului. 67 de ani petrecuţi împreună! Din povestea lor de iubire a rezultat şi un băiat, Andrei Manuel, care e stabilit în America, unde profesează ca medic internist.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, soţul a spus adevărul despre legătura dintre ei. Iubirea faţâ de meseria lor a fost, în final, cea care i-a unit, căci, aşa cum menţionam mai sus, nu a fost vorba deloc de dragoste la prima vedere.

ADVERTISEMENT

Scena i-a unit

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește.

La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc’, a declarat Andrei Ionescu

ADVERTISEMENT

Actorul a mai spus şi cum era dinamica relaţiei lor. Între turnee, Ileana Stana Ionescu îi plăcea să îl surprindă cu tot felul de preparate culinare, el şi fiul lor fiind de cele mai multe ori juraţi pentru mâncărurile delicioase pe care actriţa le făcea cu multă dragoste.