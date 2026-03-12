Povestea fabuloasă de viață a lui Federico Valverde, eroul improbabil al lui Real Madrid în Champions League. De pe maidanul din Uruguay, direct în istorie

ADVERTISEMENT

Federico Valverde a fost eroul meciului Real Madrid – Manchester City 3-0, disputat miercuri seară în turul optimilor de finală din UEFA Champions League. Într-o partidă în care spaniolii plecau cu șansa a doua, cu mari probleme de lot, lipsiți de starurile Kylian Mbappe și Jude Bellingham, printre altele, și cu Vinicius Junior având sarcina de a conduce frontul ofensiv, uruguayanul în vârstă de 27 de ani a „furat” show-ul și marcat toate golurile pe „Santiago Bernabeu” încă din prima repriză.

Cine este, de fapt, Federico Valverde, eroul lui Real Madrid în meciul cu Manchester City din Champions League

Și nu au fost orice goluri. Sud-americanul a marcat și cu dreptul, și cu stângul, iar a treia reușită a venit după o preluare de atacant de calibru, ca urmare a unei pase de geniu furnizate de Brahim Diaz. Astfel, a devenit doar al doilea fotbalist din istorie care reușește să marcheze un hattrick în prima repriză într-un meci cu o echipă din Anglia în Champions League.

ADVERTISEMENT

Anterior, această performanță a fost atinsă de Lionel Messi în 2010 într-un Barcelona – Arsenal. Așadar, Valverde a confirmat din plin ceea ce se spunea oricum de ceva timp despre el în Spania, anume că este într-adevăr „omul bun la toate”.

Mijlocaș de meserie, el a fost folosit de-a lungul timpului și pe alte poziții la Real, fundaș dreapta, aripă dreapta sau aripă stânga, și de fiecare dată a dat peste tot un randament excelent. Despre el se poate spune deci că este un „erou improbabil” al „galacticilor”, în sensul că reușește frecvent să iasă în evidență într-o echipă presărată cu staruri de nivel mondial în plan ofensiv, precum Mbappe, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz, Bellingham sau

ADVERTISEMENT

Prin ce iese în evidență Federico Valverde la Real Madrid

În plus, pare de fiecare dată că Valverde nici măcar nu își dorește să iasă în evidență în mod special, conștient parcă de statutul său în echipă și împăcat cu ideea că alții sunt cei despre care trebuie să se vorbească aproape fără încetare în spațiul public. Și nu pare deloc deranjat de această chestiune.

ADVERTISEMENT

Ba chiar din contră, dă semne că se simte chiar foarte bine în acest rol. Astfel, întotdeauna se sacrifică pentru colegii săi în teren, aleargă enorm la fiecare meci, acoperind deci mai multe zone din teren, și acceptă să evolueze pe orice post în funcție de cum decide antrenorul.

Ce a spus Federico Valverde după hattrick-ul istoric împotriva lui Manchester City

Așadar, cuvintele de ordine în ceea ce îl privește pe sunt munca, seriozitatea și modestia, după cum de altfel reiese și din reacția oferită de el la scurt timp după prestația de vis de miercuri seară. În mod evident, sud-americanul a fost declarat „omul meciului” de către UEFA

ADVERTISEMENT

„Este incredibil, visezi la astfel de seri. Vreau să le mulţumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-o oferă pentru a fi bine din punct de vedere mental, dar şi staff-ului tehnic şi fanilor, care ne susţin mereu. Este un sezon dificil, iar ei sunt mereu alături de noi. Le suntem recunoscători.

Da, cu siguranţă cel mai bun meci al carierei. Mai ales în ceea ce priveşte golurile. M-am bucurat enorm astăzi. Trecuse mult timp de când nu mă mai bucurasem în acest fel. Sunt fericit şi mulţumit pentru victoria echipei.

Asta încerc să fac, este ceea ce îmi cere antrenorul, să vin din linia a doua, să atac. Astăzi am avut mai mulţi jucători capabili să ţină de minge şi am încercat să atac mai mult.

Ştim că la Manchester este foarte dificil, ei pun multă presiune, iar fanii lor împing echipa de la spate. Trebuie să mergem acolo ca şi cum ar fi 0-0 şi să muncim din greu”, a declarat Federico Valverde la finalul meciului.

Cum a reacționat soția lui Valverde după meciul de pe „Santiago Bernabeu”

Asta, cel mai probabil, și pentru că uruguayanul este un fotbalist atipic și în viața de zi cu zi. Nu epatează pe rețelele de socializare, își face concediile alături de soție și copii și conduce o mașină pusă la dispoziție de către club, prin prisma parteneriatului dintre Real Madrid și Audi.

„Nu am cuvinte pentru că știm tot. Toată familia mea știe. Nimeni altcineva nu merită mai mult să i se întâmple asemenea lucruri extraordinare în viață”, a fost mesajul transmis de soția lui Valverde, Mina Bonino, după meciul de pe „Santiago Bernabeu”.

Cum a început drumul lui Federico Valverde într-una dintre cele mai sărace zone din Uruguay

La ce se referă? Ei bine, drumul lui Federico Valverde spre vârful fotbalului mondial nu a fost chiar unul ușor. Dimpotrivă chiar. El a ajuns căpitan la Real Madrid după ce a plecat dintr-una dintre cele mai sărace zone din Uruguay, respectiv Union, în apropiere de capitala Montevideo. Practic, este vorba despre o poveste clasică atunci când vine vorba despre starurile provenite din America de Sud.

Mijlocașul a fost crescut de Penarol, cea mai de succes echipă din țara sa, iar în vara anului 2016 a ajuns la Real Madrid Castilla, formația secundă a clubului de pe „Santiago Bernabeu”. A urmat un împrumut la Deportivo la Coruna, testul maturității sale fotbalistice. Revenit la Madrid, în iulie 2018, a ajuns direct la prima echipă, iar de atunci a început ascensiunea sa fulminantă.

Palmaresul impresionant al lui Federico Valverde

În primul rând prin prisma versatilității sale, Valverde a început să joace din ce în ce mai mult, în primă fază apelându-se la el doar când existau probleme de lot. A dat de fiecare dată satisfacție și a ajuns astfel în destul de scurt timp să devină jucător de bază pentru „galactici”. Astfel, în prezent se poate lăuda cu un palmares mai mult decât impresionant.

Uruguayanul a câștigat până acum alături de Real două trofee UEFA Champions League, trei titluri de campion al Spaniei, o cupă a Spaniei, trei Supercupe, două Supercupe ale Europei, o Cupă Intercontinentală și două Mondiale ale Cluburilor, în vechiul format. De asemenea, în 2016, Federico Valverde a fost și campion în Uruguay alături de Penarol.