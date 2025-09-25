Sport
Povestea fascinantă a lui Melvin Boel, tehnicianul lui Go Ahead Eagles. S-a retras la 16 ani, a intrat în afaceri la 18 ani, iar la 23 de ani s-a apucat de antrenat. Foto

Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, prima adversară a FCSB-ului din grupa de Europa League, are o poveste a carierei fascinantă. Cum a intrat în fotbal și cum a făcut o avere din afaceri.
Răzvan Rădulescu
25.09.2025 | 11:00
SPECIAL FANATIK
La doar 38 de ani, Melvin Boel este unul dintre antrenorii noii generați care s-au făcut remarcați. Născut la Rotterdam, antrenorul lui Go Ahead Eagles și-a făcut debutul în antrenorat la echipele de juniori ale lui Feyenoord, o altă adversară a FCSB-ului în grupa XXL de UEFA Europa League. După ce a făcut performanță la juniorii echipei antrenate în prezent de Robin Van Persie, Melvin Boel a ales să intre în „jungla fotbalului” în vara anului 2024. Antrenorul olandez a semnat cu FC Dordrecht pe care a antrenat-o timp de 43 de meciuri, ca ulterior să facă pasul la Go Ahead Eagles.

A renunțat la fotbal la 16 ani

În primă fază, Melvin Boel visa să ajungă fotbalist și a jucat în academia celor de la BVCB Bergschenhoek. Totuși, destinul a avut alte planuri cu Melvin Boel, care avea să-și agațe ghetele în cui la vârsta de doar 16 ani din cauza sindromului de stres tibial medial.

Afecțiunea face referire la suprasolicitarea mușchilor, tendoanelor și țesutului osos de la nivelul tibiei. Deși nu era văzut drept un fotbalist promițător, Melvin Boel era obsedat de fotbal și, la scurt timp după retragere, a trimis o scrisoare prin care își anunța intenția de a o antrena pe BVCB. Cariera lui Boel a înaintat la fel de repede pe cât vorbește, susține presa batavă.

Prima firmă de consultanță la doar 18 ani

Ajuns antrenor secund la echipa U18 a lui Feyenoord, Melvin Boel nu și-a permis luxul să supraviețuiască financiar doar cu salariul din fotbal. Deși inima sa a fost îndreptată permanent către terenul de fotbal, Melvin Boel și-a continuat studiile la Inter College Business Schoool din Haga, iar la doar 18 ani și-a deschis prima firmă de consultanță în managementul afacerilor.

Averea sa din afaceri era înfloritoare, însă visul a rămas același. Melvin Boel speră ca într-o bună zi să o antreneze pe Feyenoord, pregătită în prezent de Robin Van Persie, alături de care și-a luat licența de antrenor.

Accident teribil de mașină în 2010

Melvin Boel a avut de traversat o nouă cumpănă în urmă cu aproximativ 15 ani. Antrenorul lui Go Ahead Eagles a fost implicat într-un accident grav de mașină de mare tonaj. Antrenorul ajuns la 38 de ani mărturisește cu emoții că a fost nevoit să facă ani de reabilitare pentru a se recupera după teribilul incident.

„Îmi amintesc că stăteam în patul de spital și mă gândeam: ce îmi place de fapt cu adevărat să fac?”. Deși lucra în mediul de afaceri, iar din punct de vedere financiar situația arăta bine, Melvin Boel a ales să-și urmeze pasiunea.

Melvin Boel FCSB Go Ahead Eagles
Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, adversara FCSB, are o poveste de viață fascinantă. Cum a intrat în fotbal.

Coleg cu van Nistelrooy, Zenden și Ooijer

La cursul UEFA A, pe care l-a început în 2012, Melvin Boel a fost coleg cu nume importante din fotbalul olandez, precum Ruud van Nistelrooy, Boudewijn Zenden sau Andre Ooijer. După o perioadă de stagii la Academia Feyenoord, Melvin Boel a făcut pasul definitiv în cadrul echipei de pe „De Kuip” în 2017, când a preluat echipa U17 a clubului de pe Meuse.

Melvin Boel a antrenat ulterior echipele U18 și U21 ale lui Feyenoord, cu ultima reușind să câștige cupa și campionatul în sezonul 2023-2024. În același sezon, Melvin Boel a fost stagiar la Go Ahead Eagles, sub îndrumarea lui Rene Hake, pentru licența Pro.

FC Dordrecht, punctul de lansare pentru Melvin Boel

Melvin Boel a dat piept cu realitatea dură a fotbalului mondial în vara anului 2024. După ce și-a încheiat socotelile cu Academia Feyenoord, dar și cu stagiul de la Go Ahead Eagles, Melvin Boel a semnat cu FC Dordrecht pentru postul de antrenor principal în liga secundă olandeză.

În sezonul precedent, FC Dordrecht a încheiat pe locul 5 în Eerste Divisie și a mers la barajul pentru promovare în prima ligă. În play-off, Dordrecht, sub comanda lui Boel, a eliminat De Graafschap, dar a pierdut cu Willem II la penalty-uri în faza semifinalelor. Pe 12 iunie 2025, Boel a semnat cu Go Ahead Eagles pentru următorii 3 ani.

Arne Slot, idolul lui Melvin Boel

Numele lui Arne Slot, antrenorul care scrie istorie pe banca lui Liverpool, a fost pomenit adesea de Melvin Boel în declarațiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Fost antrenor principal la Cambuur sau Alkmaar, Arne Slot a pregătit-o pe Feyenoord înainte de a face pasul cel mare pe Anfield.

Melvin Boel s-a intersectat cu Arne Slot la Feyenoord, deoarece între anii 2021-2024, în care Slot a fost „principal” pe banca formației de pe „De Kuip”, Melvin Boel a pregătit echipa de tineret a lui Feyenoord.

  • 43 de meciuri a adunat Melvin Boel pe banca lui FC Dordrecht
  • 2 victorii, 3 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri a adunat Melvin Boel în primele 7 meciuri la Go Ahead Eagles
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
