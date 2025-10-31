Povestea fascinantă a ”Palatului de Gheață” din inima Capitalei, care va fi scos la licitație pentru 4,5 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Una dintre clădirile istorice emblematice ale Bucureștiului va fi scoasă la licitație pentru o sumă de ordinul milioanelor euro. Imobilul se află peste drum de Primăria Capitalei și de Parcul Cișmigiu.

Palatul de 4,5 milioane de euro din inima Bucureștiului va fi scos la licitație

Un palat din inima Capitalei va fi scos la vânzare. Este vorba despre Palais de Glace, așa cum era cunoscut imobilul în 1920. Astăzi, clădirea adăpostește Teatrul Elisabeta și restaurantul cu același nume.

Un adevărat monument arhitectural, actualul sediu al Teatrului Elisabeta va fi scos la licitație pentru suma de 22,8 milioane lei (aproximativ 4,5 milioane euro).

Patrimoniul de zeci de milioane de dolari al sindicatelor din perioada comunistă

Clădirea a aparținut Uniunii Generale a Sindicatelor din România (Confederația Generală a Muncii), unicul sindicat din perioada comunistă care număra 7,5 milioane membri. După Revoluție, UGSR a fost desființat, iar patrimoniul a fost preluat în condiții dubioase și ulterior s-a risipit în neant.

Hoteluri, vile, baze de tratament și conturi cu sute de milioane de dolari s-au făcut nevăzute. După 32 de ani de procese, o instanță din București a stabilit că preluarea patrimoniului UGSR s-a făcut pe baza unor documente false. Palatul din centrul Capitalei care a fost disputat mulți ani de două UGSR-uri, dar CUI-uri diferite.

Istoria neromanțată a palatului din centrul Capitalei. Fost sediu al Senatului, transformat de comuniști în oficiu poștal

La data de 11 noiembrie 2025, Teatrul Elisabeta va fi scos la licitație. În publicația de vânzare imobiliară se arată că licitația e organizată pe baza unei cereri de executare silită având creditor Cabinetul de Avocat Manuela Sârbu și debitor CGM-UGSR.

Clădirea se află pe Bulevardul Regina Elisabeta nr 45, chiar lângă Primăria Capitalei și . Imobilul este clasificat ca monument istoric, are trei etaje, subsol și mansardă, o suprafață totală de 2.402 mp și un teren de 462,63 mp.

Construcția cunoscută inițial drept Palais de Glace (Palatul de Gheață) a fost realizată în stil eclectic datează din anul 1912, fiind ridicară de arhitectul Rudolf Quich pe terenul baronului de origine vieneză Jules de Waldberg. Până a sfârșitul Primului Război Mondial, aici a funcționar Clubul Austro-Ungar.

Locul preferat de cântăreți și poeți

În decembrie 1920, la parterul clădirii a fost inaugurat celebrul restaurant Duval, frecventat de cântăreți, poeți și celebrități ale vremii. La etaj funcționa teatrul de revistă Palais de Glace.

Ceva mai târziu, imobilul a găzduit Teatrul Popular și cafeneaua-berărie Astoria, iar între 1929 și 1948 aici s-a mutat Senatul României.

După Al Doilea Război Mondial, palatul din centrul Capitalei a fost preluat de Ministerul Artelor, care a reamenajat spațiul și a deschis aici cinematograful Orfeu. Comuniștii l-au închis și l-au transformat în oficiu poștal. Din 2013, imobilul a devenit cunoscut drept Restaurantul și Teatrul Elisabeta.

Teatrul Elisabeta este administrat de Asociația Culturală ”Teatrul Independent Elisabeta, recunoscut în 2019 ca fiind de utilitate publică.

Ce se întâmplă cu imobilul dacă nu se găsește un cumpărător

Palatul din inima Capitalei va fi vândut la un preț stabilit de un executor judecătoresc pe baza datelor din dosarul execuțional. Cei care doresc să se înscrie la licitație trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea imobilului, adică 2,2 milioane lei.

Dacă nu se va găsi un cumpărător, va fi organizată o a doua licitație care pleacă de la 75% din valoarea inițială. Dacă nici la a doua licitație imobilul nu va fi adjudecat, va exista și o a treia, în care prețul urmează să scadă la jumătate.

În cazul în care nu se va obține nici acest preț dar există cel puțin doi licitatori, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit.