Povestea fascinantă a ultimului golgheter din fotbalul românesc. A marcat 17 goluri, dar era să se lase de fotbal: „Am muncit în Olanda la cules de crizanteme!” Exclusiv

FANATIK s-a deplasat pe stadionul din „Crâng”, unde a stat de vorbă cu golgheterul din Casa Pariurilor Liga 2, Adrian Chică-Roșă, care a marcat 12 goluri pentru .

Vârful de 23 de ani crescut de FC Botoșani are însă o poveste uluitoare și a fost aproape să se lase de fotbal, după ce a plecat în Olanda să muncească la cules de crizanteme. A slăbit 15 kilograme în doar trei luni și a fost adus de Ilie Stan

Adrian Chică-Roșă, golgheter în Liga 2 cu 15 goluri: „Nu mă mai gândeam la fotbal. Am muncit într-o seră de 11 hectare!”

Adi, ai reușit să marchezi 17 goluri în acest sezon și ești golgheterul Ligii 2…. Ce îți propui pe finalul ăsta de sezon?

– Sper să mai marchez goluri și să rămân pe primul loc și e important totuși să terminăm pe primul loc în playout.

Mai ai contract un an cu Botoșaniul. Ce planuri ai?

– Da, eu sunt împrumutat la Buzău de la Botoșani. Mai sunt două etape și eu chiar îmi doresc să rămân la Buzău și să promovăm în prima ligă.

Ai o poveste de viață fascinantă. Ai fost aproape să te lași de fotbal la 18 ani, când ai plecat la muncă în Olanda…

– Da, am avut niște probleme financiare. Am terminat junioratul la Botoșani și nu aveam nicio opțiune unde să merg. Am ales să plec în Olanda la muncă și nu am vrut să stau pe banii tatălui meu, mai ales că mama a decedat. Mai am încă trei frați și o soră.

Adrian Chică-Roșă, nevoit să plece în „Țara Lalelor” la cules de crizanteme: „A fost o perioadă foarte grea. Nu mă mai gândeam că o să joc fotbal”

Ce ai făcut în Olanda?

– Am lucrat la o fermă, la cules de crizanteme, lângă Amsterdam. Erau mai mult români acolo. Cred că un singur olandez din 20 de persoane. Restul români. A fost prima experiență în afară. A fost o perioadă foarte grea. M-a ajutat foarte mult că am fost cu prietena mea, dar nu mă mai gândeam că o să mai joc fotbal. Chiar dacă a fost greu, am rezistat. Mă trezeam la 4-5 dimineața. Era o seră de 11 hectare! Îmi oferea și cazare, dar contracost. Lucram până la 5-6 seara!

Cât câștigai în Olanda?

– Împreună cu soția mea avea 3.000 de euro, din care ne plăteam și chiria 500 de euro. Dar reușeam să strângem niște bani. A fost foarte greu primele două luni. Munca e mult mai grea decât la antrenamente. Stăteam mult non stop în picioare, aplecat. E total diferit ce e acolo. E foarte greu, te plictiseai făcând același lucru și până la recoltare era mult de muncă.

„Mi-au oferit un contract în liga a treia, dar nu am vrut să mai rămân”

Te mai gândeai că o să mai joci fotbal?

– Sincer? Nu! Am plecat de tânăr și eu greu să mai revii. După 4-5 luni am jucat și o echipă de liga a cinci-șase. Mă pregăteam, am și jucat niște meciuri. Marcam aproape la fiecare meci, dar într-un weekend m-am certat cu patronul de la firmă și am venit acasă. Cei de acolo spuneau că vor să mă duc la echipa a doua din liga a treia. Era mult mai bine și îmi ofereau și contract. Nu am vrut să mai rămân și m-am întors în țară.

Ce ai făcut când te-ai întors în România?

– În 2018, m-am întors și am jucat la Albești, la o echipă de liga a patra, dar nici nu mă gândeam că o mai revin în fotbal. Jucam pur și simplu de plăcere. Eu mă gândeam să plec în Germania la muncă. Am avut 16 goluri în câteva meciuri și atunci am avut noroc că s-a înființat și echipa a doua la FC Botoșani.

Foștii colegi i-au spus antrenorului despre mine că marchez multe goluri și m-a sunat Daniel Stoica. Eu nu am acceptat pe moment pentru că aveam vreo 15 kilograme în plus. El m-a încurajat și mi-a zis că mă ajută să slăbesc. În trei luni le-am dat jos. Am făcut și foamea, făceam antrenamente, lucram și suplimentar.

Adrian Chică-Roșă nu a primit nicio șansă la echipa mare a Botoșianului: „Ilie Stan m-a remarcat”

De ce nu ți s-a dat șansa să joci la echipa mare?

– Nu știu ce să zic… eu cred că nu am fost pregătit la acel moment să joc la Liga 1. Croitoru venea să ne vadă aproape la fiecare meci, am făcut și antrenamente cu prima echipă.

Cum ai ajuns la Buzău?

– Am marcat multe goluri și la echipa a doua la Botoșani, iar Ilie Stan m-a remarcat și m-a adus în iarnă lui 2020 la Buzău.

Ai 12 goluri în acest sezon în Liga 2, plus 3 în Cupa României…

– E cu siguranță cel mai bun sezon al meu și sincer nu mă așteptam să marchez atât, mai ales că anul trecut am dat doar trei goluri. Cred că puteam să îl fac și mai bun dacă eram mai concentrat. Sunt la egalitate cu Chirpiliu (CSA Steaua) și Diarra (Petrolul), dar eu nu am niciun gol din penalty. Am și un dezavantaj că am mai puține meciuri în play-out.

Adrian Chică-Roșă visează să joace la FCSB: „Nu mi-e frică de criticile patronului”

Care e cel mai mare vis al tău legat de fotbal?

– Să joc la Liga 1 și să prind un contract în străinătate. Sper să reușim să promovăm la anul. Ne-a lipsit doar un punct să mergem în play-off în acest sezon. Mi-ar plăcea să joc în Italia sau Anglia.

La ce echipă din Liga 1 ți-ar plăcea să joci?

– La FCSB (n.r. râde)! E o echipă foarte bună, cu jucători tineri și cu blazon. Mie nu mi-e frică de criticile patronului și trebuie să le depășești dacă vrei să joci la un nivel superior.

Ce model ai de atacant?

– Sunt mare fan Lewandowski, iar din România îmi place de Keșeru și Nemec de la Voluntari. Se văd experiența, sunt puternici, protejează bine și au și execuții.

Adrian Chică-Roșă: „Dinamo, Hermannstadt și U Cluj sunt cam la același nivel. O să fie foarte echilibrat”

Buzăul nu a avut drept de promovare timp de 2 ani. Acum CSA Steaua e în aceeași situație…

– Noi am fost în aceeași situație. Nu mi se pare corect și îmi pare rău pentru toți jucătorii care au tras tare. Și noi practic am luat locul în play-off anul trecut unei alte echipe care putea să promoveze. E clar că te afectează și nu ești 100% când știi că nu ai un obiectiv clar.

Dinamo o să joace la baraj. Ai jucat și cu Hermannstadt și cu U Cluj. Ce șanse crezi că au?

– Am vorbit și cu Mihai Neicuțescu de asta. Sunt cam la același nivel. Nu se știe, e clar că o să fie un meci foarte echilibrat. Concordia Chiajna cred că va juca în celălalt meci de baraj cu Chindia Târgoviște. Mioveni cred că rămâne în Liga 1 după cum joacă. Eu cred că Dinamo va juca cu U Cluj și cred că vor rămâne în Liga 1.