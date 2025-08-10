Povestea femeii care a fost moartă pentru câteva minute. În urma accidentului grav pe care l-a suferit, aceasta susține că îngerii i-au arătat viitorul soț. „Acum suntem căsătoriți”

O femeie susține că îngerii i-au arătat chipul viitorului soț. Implicată într-un accident grav, a fost un adevărat miracol că a scăpat cu viață. Deși mulți au privit cu scepticism povestea ei, se pare că femeia chiar și-a văzut viitorul în lumea de dincolo.

ADVERTISEMENT

O femeie a avut parte de o experiență unică după ce a fost implicată într-un accident

Experiențele paranormale sunt greu de crezut. Unele persoane chiar au parte de ele, iar în urma unor astfel de evenimente, viața lor se schimbă radical. Este și cazul unei femei din Suedia, care a fost moartă pentru câteva minute. Ajunsă în lumea de dincolo,

În anul 2004, Jeanette a fost implicată într-un grav accident rutier. La volanul mașinii se afla sora ei, iar în urma impactului, centura de siguranță i-a împins toate organele interne sub inimă. Intestinele i-au fost smulse, diafragma ruptă, iar plămânii i-au fost perforați.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu i-a dat nicio șansă de supraviețuire lui Jeanette. În timp ce paramedicii încercau să o salveze pe marginea drumului, femeia a văzut cum sufletul ei îi părăsește corpul și plutește. Jeanette susține că la capătul drumului o așteptau doi îngeri și nașa ei, decedată.

Femeia originară din Göteborg își amintește că o voce i-a șoptit: „Lasă-te purtată, te țin eu!”. Paralel, o rază de lumină puternică o ducea într-un spațiu unde nu exista timp, ci doar iubire și liniște.

ADVERTISEMENT

„Nu puteam respira, totul mă durea. Strigam în continuu: «Mor!». Tot ce îmi doream era să merg acasă. Și atunci am părăsit corpul. Am văzut totul ca într-un film.

ADVERTISEMENT

Trupul meu era încă în mașină, în timp ce sufletul meu plutea deasupra. Nu voiam să mor, corpul meu lupta din răsputeri să trăiască. M-am predat când am auzit vocea aceea.”, a povestit Jeanette, pentru

ADVERTISEMENT

Îngerii i-au arătat chipul viitorului soț

La un moment dat, . Entitățile care au ghidat-o pe drum i-au arătat ce se va întâmpla dacă revine pe Pământ. Femeia susține că a văzut chipul viitorului soț și al copiilor nenăscuți. Potrivit ei, dacă ar fi rămas pe acel tărâm, ar fi stins vibrația copiilor ei, care încă nu existau în lumea reală.

„Am auzit vocile celor dragi, mama, tatăl, sora, prietenii, care se rugau pentru mine. Știam că nu-i pot dezamăgi. Trebuia să explorez viitorul pe care îngerii mi-l arătaseră. Așa că am ales să mă întorc.”

La trei zile după tragicul accident, Jeanette s-a trezit la spital. Medicii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a o menține în viață, deși speranțele erau scăzute. Cu toții au numit-o un miracol, deoarece altcineva în locul ei nu ar fi supraviețuit unui asemenea accident.

„Am fost numită un miracol. Mi-au cusut pleoapele, mi-au pus o tijă de titan în braț, iar trei vertebre mi-au fost sudate. Nimeni nu știa dacă voi merge vreodată sau dacă voi trăi fără dureri cronice. În doar o lună m-am vindecat. Ritmul recuperării a fost inexplicabil.”

Jeanette declară că acum nu se mai teme de moarte, deoarece știe ce o așteaptă

După experiențele trăite, atât cele pe Pământ, cât și cele în lumea „de dincolo”, Jeanette a decis să exploreze mai mult acest subiect. Astfel, în prezent aceasta conduce un centru de vindecare spirituală, numit „Seven Lakes”. Femeia este convinsă că tot ceea ce i s-a întâmplat a fost un portal către renașterea sufletului său.

Chiar dacă pare greu de crezut, îngerii au avut dreptate. În lumea „de dincolo”, Jeanette a văzut chipul și a simțit energia soțului său. În prezent, acesta îi este partener de viață, iar Jeanette simte că i-a recunoscut sufletul cu mult înainte să se cunoască fizic.

„Astăzi suntem căsătoriți. Avem doi copii minunați, dar unul lipsește. Am pierdut un băiețel în timpul sarcinii. Poate el era cel de-al treilea sau poate urmează să vină.”, a spus Jeanette, plină de speranță.

În urma experienței de care a avut parte, femeia susține că nu ar vrea să mai revină niciodată la persoana care a fost înainte. A scăpat de orice frică și a învățat să trăiască din iubire și curaj. Ba mai mult, spune că nici măcar moartea nu o mai sperie, pentru că știe exact ce o așteaptă în lumea „de dincolo”. Astfel, când va veni momentul, îl va primi cu brațele deschise.