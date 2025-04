Povestea femeii care mănâncă de 10 ani numai fast-food. Motivul pentru care refuză să gătească

O femeie nu a mai intrat în bucătărie de 10 ani. A refuzat să gătească în tot acest timp, iar salvarea ei a fost mâncarea fast-food. Cât cheltuie lunar pentru a-și potoli foamea.

Povestea lui Saffron Boswell, femeia care mănâncă fast-food de 10 ani

O tânără de 26 de ani este . De 10 ani, aceasta nu a mai gătit nimic și nici nu are de gând să intre în bucătărie prea curând. Ba mai mult, inclusiv cumpărăturile de alimente i se par stresante.

Saffron Boswell, originară din Marea Britanie, mănâncă zilnic în oraș. Tânără nu sare nicio masă, în niciuna dintre zile. Timp de 7 zile, aceasta mănâncă micul dejun, prânzul și cina în oraș.

și recunoaște că nu a mai călcat de ani buni în bucătărie. Pentru ea, o zi normală începe la cafenea, apoi comandă un sandviș de la Subway și ia prânzul la Pizza Express sau la KFC. Cina ei constă în preparate comandate de la Dominos sau de la Nando’s.

Cât o costă pe Saffron Boswell mesele în oraș

Stilul de viață a lui Saffron Boswell este greu de înțeles, mai ales de către persoanele care vor să economisească bani și nu vor să mănânce constant la restaurant. În schimb, Saffron nu ar renunța niciodată la acest obicei, chiar dacă este unul costisitor.

Tânăra de 26 de ani a făcut și un calcul. Saffron este de părere că iese mult mai bine decât dacă ar merge la cumpărături și ar găti. În plus, rămâne și cu timp liber în care poate să facă ce vrea sau să se relaxeze.

Micul dejun o costă 10 lire, iar pentru prânz alocă 20 de lire. Un pic mai scumpă este cina, care poate costa în jur de 30 de lire. O singură zi de mâncat în oraș o costă 60 de lire sterline, iar ei nu i se pare deloc o sumă mare.

”Eu nu gătesc, nu-mi place deloc. Am încercat și a ieșit un dezastru. Nu am de gând să cheltuiesc 50 de lire sterline pentru a pregăti cina doar ca să îmi iasă o porcărie. Pentru mine, nu are niciun sens.”, a spus tânăra.

Pentru cei care se întreabă de ce Saffron nu gătește de mai bine de 10 ani, se pare că ”vinovat” este stilul ei de viață. Tânăra este creatoare de conținut și, după cum chiar ea a declarat, este mult prea ocupată pentru a-și petrece timpul în bucătărie. Chiar dacă, la un moment dat, a luat lecții de gătit, Saffron Boswell și-a dat seama că nu asta este menirea ei.